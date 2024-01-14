«Антальяспор» отстранил израильтянина Ехезкеля за празднование гола – форвард показал повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль. Контракт с игроком расторгнут
«Антальяспор» отстранил Сагива Ехезкеля после жеста в поддержку Израиля.
В сегодняшнем матче турецкой Суперлиги против «Трабзонспора» (1:1) Ехезкель отпраздновал забитый гол, указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября.
В официальном заявлении «Антальяспор» назвал действия Ехезкеля «противоречащими ценностям страны» и объявил о решении руководства отстранить нападающего. Президент клуба Синан Бозтепе заявил, что контракт с израильским футболистом, скорее всего, будет расторгнут.
«Я видел фотографию [празднования гола]. Наши национальные ценности превыше всего, неважно, сколько футболист приносит нам пользы. Скорее всего, мы расторгнем контракт и расстанемся с ним», – сказал Бозтепе.
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«Президент Турции, страны, которая осуществила геноцид армян, гордится тем, что предал Гаагскому трибуналы материалы, обвиняющие Израиль в геноциде. Мы не забыли этого. Вы – разрушители нации. Мы защищаемся от ваших варварских друзей», – написал Кац в своем Твиттере
Здесь нет никакого политического подтекста даже, и никакого призыва к насилию либо действию. Просто солидарность с трагедией своего народа.
Президент тоже хорошо сморозил) соболезнования евреям противоречат культуре страны. Хорошая культура, ничего не скажешь)
Ни к черному дню против арабов ни к Израилю от реки до моря игрок не призывал.
Удивительно конечно, что страна с настолько враждебным к западным ценностям правительством Эрдогана до сих пор в НАТО тусуется.
Хочется надеяться, что ему обрисовали границы дозволенного.
Могли ведь и линчевать , как своего же судью )
Эти кандидаты в ЕС )
Никому нет дела до реального положения вещей.
противоречат ценностям страны)