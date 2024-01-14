«Антальяспор» отстранил израильтянина Ехезкеля за празднование гола – форвард показал повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль. Контракт с игроком расторгнут

«Антальяспор» отстранил Сагива Ехезкеля после жеста в поддержку Израиля.

В сегодняшнем матче турецкой Суперлиги против « » (1:1) отпраздновал забитый гол, указав на повязку с датой атаки ХАМАС на – 7 октября.

В официальном заявлении « » назвал действия Ехезкеля «противоречащими ценностям страны» и объявил о решении руководства отстранить нападающего. Президент клуба Синан Бозтепе заявил, что контракт с израильским футболистом, скорее всего, будет расторгнут.

«Я видел фотографию [празднования гола]. Наши национальные ценности превыше всего, неважно, сколько футболист приносит нам пользы. Скорее всего, мы расторгнем контракт и расстанемся с ним», – сказал Бозтепе.

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