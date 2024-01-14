«Антальяспор» отстранил израильтянина Ехезкеля за празднование гола – форвард показал повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль. Контракт с игроком расторгнут

Теги Трабзонспор Антальяспор высшая лига Турция дисквалификации происшествия сборная Израиля по футболу Политика Сагив Ехезкель Футбол

«Антальяспор» отстранил Сагива Ехезкеля после жеста в поддержку Израиля.

В сегодняшнем матче турецкой Суперлиги против «Трабзонспора» (1:1) Ехезкель отпраздновал забитый гол, указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября.

В официальном заявлении «Антальяспор» назвал действия Ехезкеля «противоречащими ценностям страны» и объявил о решении руководства отстранить нападающего. Президент клуба Синан Бозтепе заявил, что контракт с израильским футболистом, скорее всего, будет расторгнут.

«Я видел фотографию [празднования гола]. Наши национальные ценности превыше всего, неважно, сколько футболист приносит нам пользы. Скорее всего, мы расторгнем контракт и расстанемся с ним», – сказал Бозтепе.

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37 комментариев
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национальные ценности это геноцид армян и курдов?
+94
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+75
Ответ Direct free kick
Самое смешное, что пердоган якобы вернул дипсвязи с исраэлем в 2022. Сам исраэль никакое 24.04.1915 не признал. Везде лицемерие
Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в Геноциде армян.

«Президент Турции, страны, которая осуществила геноцид армян, гордится тем, что предал Гаагскому трибуналы материалы, обвиняющие Израиль в геноциде. Мы не забыли этого. Вы – разрушители нации. Мы защищаемся от ваших варварских друзей», – написал Кац в своем Твиттере
+26
-11
+15
Ответ Дядя ТУРА
национальные ценности это геноцид армян и курдов?
Самое смешное, что пердоган якобы вернул дипсвязи с исраэлем в 2022. Сам исраэль никакое 24.04.1915 не признал. Везде лицемерие
+26
-12
+14
Ответ Direct free kick
Самое смешное, что пердоган якобы вернул дипсвязи с исраэлем в 2022. Сам исраэль никакое 24.04.1915 не признал. Везде лицемерие
Поэтому смешно бывает, когда на разных площадках доказывают правоту той или иной страны.. Политика не про правоту. Политика про интересы.
+7
0
+7
Ответ Direct free kick
Самое смешное, что пердоган якобы вернул дипсвязи с исраэлем в 2022. Сам исраэль никакое 24.04.1915 не признал. Везде лицемерие
Самое смешное, что на днях кто-то из верхушки Израиля критиковал Турцию упомянув геноцид армян, но они же реально его не признали 🤦🏻‍♂️
+6
-1
+5
Ответ Amalfitano
Ну это как с Эль-Гази или Атталем. Только в обратную сторону. Ничего такого.
Сравнил, один гражданин Нидерландов суёт свой нос зная сути конфликта, но по принципу поддерживая единоверцев исламистов террористов, а другой поддерживает свою страну пережившую самый кровавый теракт в своей истории
+11
-7
+4
Просто бугага.

Здесь нет никакого политического подтекста даже, и никакого призыва к насилию либо действию. Просто солидарность с трагедией своего народа.

Президент тоже хорошо сморозил) соболезнования евреям противоречат культуре страны. Хорошая культура, ничего не скажешь)

Ни к черному дню против арабов ни к Израилю от реки до моря игрок не призывал.

Удивительно конечно, что страна с настолько враждебным к западным ценностям правительством Эрдогана до сих пор в НАТО тусуется.
+7
-4
+3
Ответ OldRedWhite
Все в порядке ! Могли ведь и линчевать , как своего же судью ) Эти кандидаты в ЕС )
Конечно могли, национальные ценности всегда в почёте.
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Ответ Great ManUtd
Странно, что еврей вообще к туркам играть поехал, учитывая отношения мусульман и евреев.
Да нет никаких проблем у мусульман и евреев. Израиль и Саудовская Аравия подписали самый крупный договор о сотрудничестве за всю историю, дубайцы в Израиле строят недвижку. Да и с Турцией все было ок. Но Эрдогану нужно искать врагов, пока экономика Турции рушится
+3
-1
+2
Ответ Direct free kick
Даже Володимир Виницковский-Шапиро-Соловьёв негодует, ролик старый, https://www.youtube.com/watch?v=sqDP7wJPLUA&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8FOurArmenia
Нормальный у тебя видеоархив))
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Нашел где козырять повязкой…
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Ответ vzi
В НАТО они для других целей. Поэтому на все эти их фокусы на ближнем востоке готовы закрывать глаза.
Страна во главе с диктатором-исламистом в НАТО это кот в мешке в нынешних реалиях.

Хочется надеяться, что ему обрисовали границы дозволенного.
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+1
Ответ Great ManUtd
Странно, что еврей вообще к туркам играть поехал, учитывая отношения мусульман и евреев.
Нормальное отношение между евреями и адекватными мусульманами. И с турками нормальные отношения были, пока эрдоган каких то таблеток не наглотался. До войны по 30 рейсов в день в Турцию с Израиля. Куча товаров на полках из Турции. От техники до помидор. И ещё со многими умеренными мусульманскими странами у Израиля всё ровно.
+1
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Ответ Amalfitano
Ну это как с Эль-Гази или Атталем. Только в обратную сторону. Ничего такого.
Только он не поддерживал террористов, вот в чём разница
+3
-2
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Ответ Трент Резнор
Нашел где козырять повязкой…
Все в порядке !
Могли ведь и линчевать , как своего же судью )
Эти кандидаты в ЕС )
+3
-2
+1
Ответ Дядя ТУРА
национальные ценности это геноцид армян и курдов?
И хитрожопость
+2
-1
+1
Ответ Дядя ТУРА
национальные ценности это геноцид армян и курдов?
Тут список очень короткий. Вся их история основана на геноциде и поробощении других народов.
+3
-2
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Ответ Дядя ТУРА
Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в Геноциде армян. «Президент Турции, страны, которая осуществила геноцид армян, гордится тем, что предал Гаагскому трибуналы материалы, обвиняющие Израиль в геноциде. Мы не забыли этого. Вы – разрушители нации. Мы защищаемся от ваших варварских друзей», – написал Кац в своем Твиттере
Это его личное мнение. На гос. уровне нет бумаг. Он просто трезвый разумный человек, понимающий очевидное
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Ответ екибастосЪ
В НАТО принимали совсем другую Турцию, а исключение из НАТО крайне сложный процесс.
И это тоже.
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Ответ Дядя ТУРА
Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в Геноциде армян. «Президент Турции, страны, которая осуществила геноцид армян, гордится тем, что предал Гаагскому трибуналы материалы, обвиняющие Израиль в геноциде. Мы не забыли этого. Вы – разрушители нации. Мы защищаемся от ваших варварских друзей», – написал Кац в своем Твиттере
это уже после того, как Эрдик на Израиль наехал? тогда это пустой трёп и перевод стрелок.
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0
Ответ Мистер Биспинг
Страна во главе с диктатором-исламистом в НАТО это кот в мешке в нынешних реалиях. Хочется надеяться, что ему обрисовали границы дозволенного.
Тут надо задать вопрос: что важнее для США — контроль Босфора и сдерживание России с юга или какие-то блабла в сторону Израиля?..
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Ответ vzi
В НАТО они для других целей. Поэтому на все эти их фокусы на ближнем востоке готовы закрывать глаза.
В НАТО принимали совсем другую Турцию, а исключение из НАТО крайне сложный процесс.
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0
0
Ответ Мистер Биспинг
Страна во главе с диктатором-исламистом в НАТО это кот в мешке в нынешних реалиях. Хочется надеяться, что ему обрисовали границы дозволенного.
Ты слишком наивен. Никому нет дела кто диктатор, кто нет. Главное чтоб он был на чьей-то стороне. Все эти заявления это лишь просто дать работу своим местным сми на раскрутку и ничего больше.
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Ответ Мистер Биспинг
Просто бугага. Здесь нет никакого политического подтекста даже, и никакого призыва к насилию либо действию. Просто солидарность с трагедией своего народа. Президент тоже хорошо сморозил) соболезнования евреям противоречат культуре страны. Хорошая культура, ничего не скажешь) Ни к черному дню против арабов ни к Израилю от реки до моря игрок не призывал. Удивительно конечно, что страна с настолько враждебным к западным ценностям правительством Эрдогана до сих пор в НАТО тусуется.
Эрдоган отвечает теми же выпадами в лицемерном стиле, что и Евросоюз с США. Нельзя? Запрещено разве?

Никому нет дела до реального положения вещей.
+1
-1
0
Ну это как с Эль-Гази или Атталем. Только в обратную сторону. Ничего такого.
+4
-4
0
Ответ Мистер Биспинг
Просто бугага. Здесь нет никакого политического подтекста даже, и никакого призыва к насилию либо действию. Просто солидарность с трагедией своего народа. Президент тоже хорошо сморозил) соболезнования евреям противоречат культуре страны. Хорошая культура, ничего не скажешь) Ни к черному дню против арабов ни к Израилю от реки до моря игрок не призывал. Удивительно конечно, что страна с настолько враждебным к западным ценностям правительством Эрдогана до сих пор в НАТО тусуется.
В НАТО они для других целей. Поэтому на все эти их фокусы на ближнем востоке готовы закрывать глаза.
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Ответ Anton Kortenko
Комментарий удален пользователем
А ты не любишь деньги, за тарелку супа на работу ходишь, и никогда второю порцию не просишь
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Ответ Great ManUtd
Странно, что еврей вообще к туркам играть поехал, учитывая отношения мусульман и евреев.
Комментарий удален пользователем
Ну теперь этим туркам тяжело придётся
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)
противоречат ценностям страны)
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