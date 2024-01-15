Форвард «Антальяспора» Ехезкель о жесте в поддержку Израиля: «Хочу лишь, чтобы война закончилась, я не связан с политикой. Не хотел никого провоцировать»

Форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель объяснил жест в поддержку Израиля.

Напомним, Ехезкель отпраздновал гол в матче с «Трабзонспором» (1:1), указав на повязку с датой атаки ХАМАС на – 7 октября. После этого « » заявил о намерении расторгнуть контракт с израильтянином. Кроме того, Ехезкель был задержан по обвинению в «публичном разжигании ненависти и вражды», прокуратура Антальи начала расследование

«Я не хотел никого подстрекать или провоцировать. Я не сторонник войны, в конце концов, есть и израильские солдаты, находящиеся в плену в Газе. Я считаю, что это должно закончиться прямо сейчас. Я хочу, чтобы война закончилась. Поэтому я показал эту надпись.

Я не имею отношения к политике. С тех пор, как я приехал, я до сих пор не делал ничего, связанного с политикой. И с тех пор, как я приехал, я никогда ни к кому не проявлял неуважения. Я лишь хотел призвать к тому, чтобы война закончилась», – сказал .

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