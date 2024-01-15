Форвард «Антальяспора» Ехезкель о жесте в поддержку Израиля: «Хочу лишь, чтобы война закончилась, я не связан с политикой. Не хотел никого провоцировать»

Теги Антальяспор высшая лига Турция происшествия сборная Израиля по футболу Политика Сагив Ехезкель Футбол

Форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель объяснил жест в поддержку Израиля.

Напомним, Ехезкель отпраздновал гол в матче с «Трабзонспором» (1:1), указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. После этого «Антальяспор» заявил о намерении расторгнуть контракт с израильтянином. Кроме того, Ехезкель был задержан по обвинению в «публичном разжигании ненависти и вражды», прокуратура Антальи начала расследование

«Я не хотел никого подстрекать или провоцировать. Я не сторонник войны, в конце концов, есть и израильские солдаты, находящиеся в плену в Газе. Я считаю, что это должно закончиться прямо сейчас. Я хочу, чтобы война закончилась. Поэтому я показал эту надпись.

Я не имею отношения к политике. С тех пор, как я приехал, я до сих пор не делал ничего, связанного с политикой. И с тех пор, как я приехал, я никогда ни к кому не проявлял неуважения. Я лишь хотел призвать к тому, чтобы война закончилась», – сказал Ехезкель.

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22 комментария
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Не хотел провоцировать?

Ну что же, гениальный поступок, абсолютно не спровоцировал.
+16
-6
+10
может стоило наперёд подумать. Поддержку своему народу можно и другими способами оказать, менее публичными и более эффективными
Глупо вляпался.
Это все равно что я в Чечню приеду и в аэропорту сразу шорты надену и в город пойду.
+11
-2
+9
Ну, можно было бы тогда показать надпись "STOP WAR!" хотя бы
+4
-1
+3
Ответ макар_чудра
Четко и ясно. Спасибо за убедительные аргументы!
Хорошо.
В двух словах.

Израиль своими действиями на территории Газа уничтожил все понятия человечности, чести и гуманизма.

ХАМАС- зло, но теперь и Израиль зло.
Если убили вашего гражданина, это означает, что ты подвергнешь геноциду целый народ, как собак гоняя их с юга на север и с севера на юг, при этом бомбя их каждые полчаса, убивая детей, женщин, матерей и бабушек, уничтожая больницы, пункты беженцев, красный крест, журналистов, невинных....
Очень уж сатанисткие меры.
Я, мягко говоря, не люблю арабов, но Израиль разочаровал меня очень сильно.
Я живу в Баку, родина евреев, вторая, у меня много друзей евреев.
Они просто недоумевают по поводу действий Натаняху.
Израиль, к сожалению, ошиблась, и "плоды" этого скоро будут бить по Израилю.
Думаете, помогут нынешние друзья?
Помните, что сказал Трамп однажды:
"Саудовская Аравия поступила плохо, но они наши союзники".

Израиль промахнулся.
И самое главное, он перевел войну отомщение в войну за территории.
А это самая главная ошибка.
+3
-1
+2
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ну, можно было бы тогда показать надпись "STOP WAR!" хотя бы
Безумный поступок !
Большинство футболистов не только не образованы ,
но и просто не умны !
+2
0
+2
Ответ Max Zhomkov
может стоило наперёд подумать. Поддержку своему народу можно и другими способами оказать, менее публичными и более эффективными Глупо вляпался. Это все равно что я в Чечню приеду и в аэропорту сразу шорты надену и в город пойду.
В шортах и без футболки и сжечь Коран
+2
0
+2
Ответ Max Zhomkov
может стоило наперёд подумать. Поддержку своему народу можно и другими способами оказать, менее публичными и более эффективными Глупо вляпался. Это все равно что я в Чечню приеду и в аэропорту сразу шорты надену и в город пойду.
Шорты можно где угодно , а вот напомнить им про то, что Грозный русский город уже будет считать провокацией .
+2
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+2
Ответ RembaXXX
Ужасно что террористы такие ранимые, провоцируются на упоминание о памяти их жертв. Вот думаю если бы он поддержал Хамас, то наверное ему бы весь стадион аплодировал, дескать надо больше было детей еврейских вырезать.
Для тебя террористы Хамас, а для половины мира террористы Израиль. И он живёт и играет в той половине где Израиль называют террористами.
+2
0
+2
Ответ Defulsh
Да.
Четко и ясно. Спасибо за убедительные аргументы!
+3
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+2
Мог бы сказать, что 7.10 день рождение его девушки и жест был посвящен ей.
+2
0
+2
Ответ макар_чудра
Человек показал надпись "7 октября" на своем напульснике, выразил память об израильтянах, которые находятся в заложниках у террористов. В чем здесь провокация - в том, что израильтяне разделяют боль своих соотечественников?
Да.
+4
-3
+1
Ответ Defulsh
Не хотел провоцировать? Ну что же, гениальный поступок, абсолютно не спровоцировал.
Человек показал надпись "7 октября" на своем напульснике, выразил память об израильтянах, которые находятся в заложниках у террористов. В чем здесь провокация - в том, что израильтяне разделяют боль своих соотечественников?
+10
-9
+1
Очередной нетвойнетчик, который видит одно, но не видит другого?
+11
-10
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Defulsh
Хорошо. В двух словах. Израиль своими действиями на территории Газа уничтожил все понятия человечности, чести и гуманизма. ХАМАС- зло, но теперь и Израиль зло. Если убили вашего гражданина, это означает, что ты подвергнешь геноциду целый народ, как собак гоняя их с юга на север и с севера на юг, при этом бомбя их каждые полчаса, убивая детей, женщин, матерей и бабушек, уничтожая больницы, пункты беженцев, красный крест, журналистов, невинных.... Очень уж сатанисткие меры. Я, мягко говоря, не люблю арабов, но Израиль разочаровал меня очень сильно. Я живу в Баку, родина евреев, вторая, у меня много друзей евреев. Они просто недоумевают по поводу действий Натаняху. Израиль, к сожалению, ошиблась, и "плоды" этого скоро будут бить по Израилю. Думаете, помогут нынешние друзья? Помните, что сказал Трамп однажды: "Саудовская Аравия поступила плохо, но они наши союзники". Израиль промахнулся. И самое главное, он перевел войну отомщение в войну за территории. А это самая главная ошибка.
Так в этом и был смысл - прикрыть местью войну за территории. Поэтому и «проспали» атаку, которую готовили под носом два года, поэтому и такие одиозные речи и методы. Просто ровняют сектор Газа и вычищают его от людей, вот и весь цинизм. Никаких ошибок там не было, ну, разве что в сроках - надеялись на 1-2 недели, а сидят уже 4-й месяц🤷‍♂️
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Боевые действия ещё не закончились, но мы уже знаем победителя–Иран.Просто тотальное обнуление, налаживающихся последние десятилетия при посредничестве США, отношений Израиля с арабским миром–то что было самым страшным сном для Исламской Республики+ небывалый в 21 веке всплеск антисемитизма в мире и увелечения влияния Ирана и расширение его шиитского пояса (который последние 20 лет после ликвидации Ирака Хуссейна, игравший роль в американской шахматной доске главного противовеса Ирана на БВ) пустил щупальцы в Ирак, Ливан, Сирию, Йемен, Палестину, страны Магриба.То о чём иранцы не могли мечтать в 2003 сейчас реальность и их можно только поздравить, вне зависимости от того причастны они к нападению ХАМАСА или нет, но то что позиционирования Израиля в мире возвращается к 1948 это просто свершившийся факт
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Ответ Max Zhomkov
может стоило наперёд подумать. Поддержку своему народу можно и другими способами оказать, менее публичными и более эффективными Глупо вляпался. Это все равно что я в Чечню приеду и в аэропорту сразу шорты надену и в город пойду.
Зачем именно в аэропорту?. Можно в шортах пройти на посадку и лететь.
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Ответ Max Zhomkov
может стоило наперёд подумать. Поддержку своему народу можно и другими способами оказать, менее публичными и более эффективными Глупо вляпался. Это все равно что я в Чечню приеду и в аэропорту сразу шорты надену и в город пойду.
Или без шорт
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Ответ &_Bishep_&
Мог бы сказать, что 7.10 день рождение его девушки и жест был посвящен ей.
Туркам ? )
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Ответ &_Bishep_&
Мог бы сказать, что 7.10 день рождение его девушки и жест был посвящен ей.
ну так-то есть более известные, в том числе туркам, личности у которых день рождения 7.10
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