Форвард «Антальяспора» Ехезкель о жесте в поддержку Израиля: «Хочу лишь, чтобы война закончилась, я не связан с политикой. Не хотел никого провоцировать»
Форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель объяснил жест в поддержку Израиля.
Напомним, Ехезкель отпраздновал гол в матче с «Трабзонспором» (1:1), указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. После этого «Антальяспор» заявил о намерении расторгнуть контракт с израильтянином. Кроме того, Ехезкель был задержан по обвинению в «публичном разжигании ненависти и вражды», прокуратура Антальи начала расследование
«Я не хотел никого подстрекать или провоцировать. Я не сторонник войны, в конце концов, есть и израильские солдаты, находящиеся в плену в Газе. Я считаю, что это должно закончиться прямо сейчас. Я хочу, чтобы война закончилась. Поэтому я показал эту надпись.
Я не имею отношения к политике. С тех пор, как я приехал, я до сих пор не делал ничего, связанного с политикой. И с тех пор, как я приехал, я никогда ни к кому не проявлял неуважения. Я лишь хотел призвать к тому, чтобы война закончилась», – сказал Ехезкель.
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Ну что же, гениальный поступок, абсолютно не спровоцировал.
Глупо вляпался.
Это все равно что я в Чечню приеду и в аэропорту сразу шорты надену и в город пойду.
В двух словах.
Израиль своими действиями на территории Газа уничтожил все понятия человечности, чести и гуманизма.
ХАМАС- зло, но теперь и Израиль зло.
Если убили вашего гражданина, это означает, что ты подвергнешь геноциду целый народ, как собак гоняя их с юга на север и с севера на юг, при этом бомбя их каждые полчаса, убивая детей, женщин, матерей и бабушек, уничтожая больницы, пункты беженцев, красный крест, журналистов, невинных....
Очень уж сатанисткие меры.
Я, мягко говоря, не люблю арабов, но Израиль разочаровал меня очень сильно.
Я живу в Баку, родина евреев, вторая, у меня много друзей евреев.
Они просто недоумевают по поводу действий Натаняху.
Израиль, к сожалению, ошиблась, и "плоды" этого скоро будут бить по Израилю.
Думаете, помогут нынешние друзья?
Помните, что сказал Трамп однажды:
"Саудовская Аравия поступила плохо, но они наши союзники".
Израиль промахнулся.
И самое главное, он перевел войну отомщение в войну за территории.
А это самая главная ошибка.
Большинство футболистов не только не образованы ,
но и просто не умны !