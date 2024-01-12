Эль-Гази – Пирсу Моргану о постах про ХАМАС и Израиль: «Мое сострадание не продается тому, кто дает больше, в отличие от некоторых. Я против убийства любых невинных гражданских»

Анвар Эль-Гази и Пирс Морган вступили в онлайн-перепалку.

Журналист выразил недовольство тем, что сборная Южной Африки по крикету U19 лишила Давида Тигера статуса капитана с целью обеспечения безопасности на чемпионате мира: «Что за хрень? Его убрали потому, что он еврей? Это позорная моральная трусость».

Бывший футболист «Майнца» ответил Моргану: «Привет, Пирс. Приятно видеть, что ты обличаешь моральную трусость в вопросах, связанных с Израилем и конфликтом в Газе. Я, должно быть, пропустил сообщение, в котором ты возмущался тем, что меня уволили из немецкого клуба из-за того, что я выступал против убийства невинных детей и отказывался соглашаться с тем, что Израиль не должен ни за что отвечать. Или моя религия, как и религия детей из Газы, означает, что я, как и жизни этих детей, не имею значения?»

Морган тоже написал Эль-Гази сообщение: «Привет, Анвар. Я, должно быть, пропустил твое сообщение, в котором ты возмущался сделанным ХАМАС 7 октября? Тебя уволили потому, что ты не захотел отказаться от одобрения геноцидальной мантры «От реки до моря Палестина будет свободной», которую ХАМАС использует для пропаганды уничтожения Израиля».

После этого футболист опубликовал сразу несколько записей.

«Привет, Пирс. Как от «журналиста», я ожидал от тебя лучших исследовательских навыков. Во-первых, причиной моего увольнения был не пост «От реки до моря» (к твоему сведению, немецкие суды недавно признали, что это не незаконный лозунг и что ХАМАС эта фраза не «принадлежит». Первым его использовала израильская партия «Ликуд» в 1977-м).

Во-вторых, ты, должно быть, все же пропустил мое сообщение, в котором я прояснил, что выступаю против убийства любых невинных гражданских, а также против исламофобии и антисемитизма.

В отличие от некоторых, финансовое вознаграждение не диктует мне, по отношению к кому надо проявлять человечность. Мое сострадание не продается тому, кто предложит наибольшую сумму.

Продолжать эту дискуссию смысла нет. Весь мир может увидеть этот обмен сообщениями и очевидное лицемерие», – написал Эль-Гази.

«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам