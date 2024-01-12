Эль-Гази – Пирсу Моргану о постах про ХАМАС и Израиль: «Мое сострадание не продается тому, кто дает больше, в отличие от некоторых. Я против убийства любых невинных гражданских»

Теги Майнц премьер-лига Англия бундеслига Германия сборная Израиля по футболу крикет Сборная Палестины по футболу Анвар Эль-Гази Политика брань Пирс Морган Футбол

Анвар Эль-Гази и Пирс Морган вступили в онлайн-перепалку.

Журналист выразил недовольство тем, что сборная Южной Африки по крикету U19 лишила Давида Тигера статуса капитана с целью обеспечения безопасности на чемпионате мира: «Что за хрень? Его убрали потому, что он еврей? Это позорная моральная трусость».

Бывший футболист «Майнца» ответил Моргану: «Привет, Пирс. Приятно видеть, что ты обличаешь моральную трусость в вопросах, связанных с Израилем и конфликтом в Газе. Я, должно быть, пропустил сообщение, в котором ты возмущался тем, что меня уволили из немецкого клуба из-за того, что я выступал против убийства невинных детей и отказывался соглашаться с тем, что Израиль не должен ни за что отвечать. Или моя религия, как и религия детей из Газы, означает, что я, как и жизни этих детей, не имею значения?»

Морган тоже написал Эль-Гази сообщение: «Привет, Анвар. Я, должно быть, пропустил твое сообщение, в котором ты возмущался сделанным ХАМАС 7 октября? Тебя уволили потому, что ты не захотел отказаться от одобрения геноцидальной мантры «От реки до моря Палестина будет свободной», которую ХАМАС использует для пропаганды уничтожения Израиля».

После этого футболист опубликовал сразу несколько записей.

«Привет, Пирс. Как от «журналиста», я ожидал от тебя лучших исследовательских навыков. Во-первых, причиной моего увольнения был не пост «От реки до моря» (к твоему сведению, немецкие суды недавно признали, что это не незаконный лозунг и что ХАМАС эта фраза не «принадлежит». Первым его использовала израильская партия «Ликуд» в 1977-м).

Во-вторых, ты, должно быть, все же пропустил мое сообщение, в котором я прояснил, что выступаю против убийства любых невинных гражданских, а также против исламофобии и антисемитизма.

В отличие от некоторых, финансовое вознаграждение не диктует мне, по отношению к кому надо проявлять человечность. Мое сострадание не продается тому, кто предложит наибольшую сумму.

Продолжать эту дискуссию смысла нет. Весь мир может увидеть этот обмен сообщениями и очевидное лицемерие», – написал Эль-Гази.

«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эль Гази с той фразой налажал
Но последующие заявления абсолютно логичные и не раз отмечал, что против любого насилия и любых форм дискриминации

И сейчас норм расписал всё
+25
-12
+13
Ответ Геннадий Тимченко
но Гази-то стал возмущаться только тогда, когда Израиль ответил... а до этого резня, устроенная ХАМАСом, его не беспокоила от слова СОВСЕМ ☝️
В смысле он же сторис делал еще до 6 Октября, что Израиль убил 227 детей в течение 2023 года. Это было до 7 Октября. У него еще и пост есть про то как Израиль разрушил перемирие в 2008 году, этому посту более 2 лет.
+13
-2
+11
Так почему мусульмане молчали, когда убивали гражданских жителей Израиля? А как начали умирать люди правильной религии, так из каждого утюга заныли.
+29
-21
+8
Ответ sema mixajlov
А шо комментариев нет?
Потому что уже не актуально

Как бы дико это не звучало
Но люди в мире уже перевернули эту страницу и ждут новый повод для всеобщих истерик, переживаний, обсуждений и сочувствия
+6
0
+6
Ответ King_X
Эль Гази с той фразой налажал Но последующие заявления абсолютно логичные и не раз отмечал, что против любого насилия и любых форм дискриминации И сейчас норм расписал всё
но Гази-то стал возмущаться только тогда, когда Израиль ответил... а до этого резня, устроенная ХАМАСом, его не беспокоила от слова СОВСЕМ ☝️
+13
-7
+6
Ответ Adam Almurzaev
Потому что гражданских там не было, даже в официальном заявлении Израиля более 70% прописаны как сержанты. Можешь связаться со мной в ВК, я скину тебе официальный твит Израиля.
Ну конечно гражданских не было) Вырезали семьями одних военных)

До чего "религия мира и добра" доводит)
+6
-1
+5
Ответ Adam Almurzaev
Потому что гражданских там не было, даже в официальном заявлении Израиля более 70% прописаны как сержанты. Можешь связаться со мной в ВК, я скину тебе официальный твит Израиля.
музыкальный фест, кстати, тоже проводился исключительно для военных (со всего мира причём)
+4
0
+4
А шо комментариев нет?
+3
0
+3
Ответ Геннадий Тимченко
Так ты и подтверждаешь, что товаришчь высказывал недовольство исключительно действиями Израиля☝️
Так чем он мог еще? До 7 Октября убийства были только с одной стороны, посмотри статистику UN, каждый год более 1-2 тыс убийств Палестинцев, и постоянные убийства на Западном Берегу где Хамаса нет.
+4
-1
+3
Я не помню, а хоть один мусульманин осудил ХАМАС? Или убивать мирных людей на рок концерте это в их традициях? Респект Майнцу за увольнение этого лицемера, кстати другие правоверцы почти сразу же заткнулись. Давно заметил, что между религией и баблом они всегда выбирают второе
+8
-5
+3
Ответ Тухель
Так почему мусульмане молчали, когда убивали гражданских жителей Израиля? А как начали умирать люди правильной религии, так из каждого утюга заныли.
ну почему же молчали… некоторые поздравляли в твиттере с 7 октября, в Газе вон в центре города все радовались и праздновали.
+3
-1
+2
Ответ Тухель
Так почему мусульмане молчали, когда убивали гражданских жителей Израиля? А как начали умирать люди правильной религии, так из каждого утюга заныли.
И вот так у них все) Вспомним недавнюю историю с Салахом, когда на него наехали братушки по религии за то, что тот фотки с елкой на рождество выложил. Но при этом они же будут возмущаться, что их праздники в "неверных" странах почему то не особо празднуются.
+3
-1
+2
Все мусульмане любят говорить о том, что они против гибели мирных.
Но ни один мусульманин не порицает Хамас и не скорбит по убитым гражданам Израиля и прочим мирным христианам.
Типичное проявление лицемерия представителей самой мирной религии, которые истребляют всех несогласных с этим тезисом.
+8
-6
+2
Ответ Геннадий Тимченко
но Гази-то стал возмущаться только тогда, когда Израиль ответил... а до этого резня, устроенная ХАМАСом, его не беспокоила от слова СОВСЕМ ☝️
Если Хамас устроил резню, то какое слово подобрать, чтобы описать творимое сионистами?
+2
-1
+1
Ответ JohnnyMulka
Потому что уже не актуально Как бы дико это не звучало Но люди в мире уже перевернули эту страницу и ждут новый повод для всеобщих истерик, переживаний, обсуждений и сочувствия
Во-во, сейчас уже Йемен с хуситами больше на хайпе🤓
+1
0
+1
Ответ Adam Almurzaev
Потому что гражданских там не было, даже в официальном заявлении Израиля более 70% прописаны как сержанты. Можешь связаться со мной в ВК, я скину тебе официальный твит Израиля.
Новая отмаза. Конечно наши пули убивают только военных, а их пули только детей и гражданских. Не смешно этот бред читать. Гражданских убивают все и Украина и Россия и США и Сирия и Израиль и Хамас и т.д.
Мы святые, а они говно так пишут только идиоты.
+4
-3
+1
что выступаю против убийства любых невинных гражданских*

что по поводу убитых гражданских израильтян и туристов 7 октября 2023 года, а лицемер?
0
0
0
Ответ Adam Almurzaev
В смысле он же сторис делал еще до 6 Октября, что Израиль убил 227 детей в течение 2023 года. Это было до 7 Октября. У него еще и пост есть про то как Израиль разрушил перемирие в 2008 году, этому посту более 2 лет.
Так ты и подтверждаешь, что товаришчь высказывал недовольство исключительно действиями Израиля☝️
+3
-3
0
Ответ Донован хозяин НБА
Потому что первое мнение было его истинным. А сейчас он лишился работы и денег. Теперь пытается подлизнуть и угодить в нужную волну с лживым человеколюбием
Куда уж ему до твоего уважения и человеколюбия)
+1
-1
0
Ответ Adam Almurzaev
Так чем он мог еще? До 7 Октября убийства были только с одной стороны, посмотри статистику UN, каждый год более 1-2 тыс убийств Палестинцев, и постоянные убийства на Западном Берегу где Хамаса нет.
Выходите из игры, в которой вы заочно проиграли. Простой совет.
Ах да, в 2017 араб-палестинец не совершал наезд на авто и не убил несколько человек.
Ах да, в 2016 араб-палестинец не напал с ножом на туристов в Тель-Авиве, а двое братьев-арабов не открыли огонь по посетителям ресторана
Ах да, в 2015 арабы-палестины не открыли огонь по машине с родителями и детьми.
Ах да, в 2014 представитель хамас не совершил наезд на группу людей на трамвайной остановке и не убил двоих.
Ах да, в 2014 году группа палестинцев не напала с ножами на молящихся в синагоге в Иерусалиме и не убила 5 человек.
Конечно, убийства с одной стороны. Так как для вас это все не убийства - наверное, что-то другое. Они же другой нации и веры.

Вы внимательно изучите историю. Кто, когда, как и на кого нападал, объявлял войну, атаковал. Кто согласен с решениями ООН, а кто с первого дня заявил, что государства Израиль существовать не должно.
У этих людей с 1948 года были тысячи шансов и возможностей создать нормальное государство. Тысячи шансов жить в мире, согласии. Но всякий раз вместо переговоров, мира и разумного диалога люди слышат «от реки до моря». И да, это ведь не Египет и Иордания долгое время оккупировали территории Палестины, а кто-то другой. Когда в своем огороде растут сорняки, самое правильное - лезть в огород соседа.
И в завершении вам для смягчения классный старый анекдот:
Выступает премьер-министр Израиля на встрече по мирному урегулированию на Ближнем Востоке:
- Перед тем, как начать свою речь, я хочу вам рассказать одну историю. Давным-давно, когда Моисей только привёл наш народ на землю обетованную, увидел он воды Иордана и решил омыть своё уставшее тело. Разделся, зашёл в воду, вознёс молитву за успешное путешествие...
А когда вышел на берег, увидел, что его одежды нет. Её украли арабы.
Тут вскакивает со своего места Ясир Арафат и кричит:
- Неправда! Арабов там тогда ещё не было!
- А вот об этом я и хотел поговорить
0
0
0
Кака обычно, в огороде бузина. Тебя уволил работодатель в чужой стране. Это не твоя страна. А ЮАР лишил капитанской повязки СВОЕГО ГРАЖДАНИНА И КАПИТАНА СБОРНОЙ.
+3
-3
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Во-во, сейчас уже Йемен с хуситами больше на хайпе🤓
Да
0
0
0
Морган в ответ зайдет с козырей и приплетет Роналду
+3
-3
0
Ответ Донован хозяин НБА
Все мусульмане любят говорить о том, что они против гибели мирных. Но ни один мусульманин не порицает Хамас и не скорбит по убитым гражданам Израиля и прочим мирным христианам. Типичное проявление лицемерия представителей самой мирной религии, которые истребляют всех несогласных с этим тезисом.
Так сионисты там бомбят христианские храмы и плюют (кстати это их обычай) на христиан во время их праздничных шествий. Но ты об этом не заикнешься
+1
-1
0
Ответ yarmuck
Так сионисты там бомбят христианские храмы и плюют (кстати это их обычай) на христиан во время их праздничных шествий. Но ты об этом не заикнешься
если в мечетях стоят пусковые установки, а в дет садах и школах склады с оружием и огневые точки (а это факт), что с этими объектами делать? если идеология заключается только в одном :уничтожение по национальной принадлежности, что с последователями делать? ждать пока тебя вырежут что-ли? нет у Израиля другого варианта, кроме как максимальное уничтожения хамаса
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий