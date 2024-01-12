Эль-Гази – Пирсу Моргану о постах про ХАМАС и Израиль: «Мое сострадание не продается тому, кто дает больше, в отличие от некоторых. Я против убийства любых невинных гражданских»
Анвар Эль-Гази и Пирс Морган вступили в онлайн-перепалку.
Журналист выразил недовольство тем, что сборная Южной Африки по крикету U19 лишила Давида Тигера статуса капитана с целью обеспечения безопасности на чемпионате мира: «Что за хрень? Его убрали потому, что он еврей? Это позорная моральная трусость».
Бывший футболист «Майнца» ответил Моргану: «Привет, Пирс. Приятно видеть, что ты обличаешь моральную трусость в вопросах, связанных с Израилем и конфликтом в Газе. Я, должно быть, пропустил сообщение, в котором ты возмущался тем, что меня уволили из немецкого клуба из-за того, что я выступал против убийства невинных детей и отказывался соглашаться с тем, что Израиль не должен ни за что отвечать. Или моя религия, как и религия детей из Газы, означает, что я, как и жизни этих детей, не имею значения?»
Морган тоже написал Эль-Гази сообщение: «Привет, Анвар. Я, должно быть, пропустил твое сообщение, в котором ты возмущался сделанным ХАМАС 7 октября? Тебя уволили потому, что ты не захотел отказаться от одобрения геноцидальной мантры «От реки до моря Палестина будет свободной», которую ХАМАС использует для пропаганды уничтожения Израиля».
После этого футболист опубликовал сразу несколько записей.
«Привет, Пирс. Как от «журналиста», я ожидал от тебя лучших исследовательских навыков. Во-первых, причиной моего увольнения был не пост «От реки до моря» (к твоему сведению, немецкие суды недавно признали, что это не незаконный лозунг и что ХАМАС эта фраза не «принадлежит». Первым его использовала израильская партия «Ликуд» в 1977-м).
Во-вторых, ты, должно быть, все же пропустил мое сообщение, в котором я прояснил, что выступаю против убийства любых невинных гражданских, а также против исламофобии и антисемитизма.
В отличие от некоторых, финансовое вознаграждение не диктует мне, по отношению к кому надо проявлять человечность. Мое сострадание не продается тому, кто предложит наибольшую сумму.
Продолжать эту дискуссию смысла нет. Весь мир может увидеть этот обмен сообщениями и очевидное лицемерие», – написал Эль-Гази.
«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази, который поддержал Палестину. Теперь им займется полиция
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Но последующие заявления абсолютно логичные и не раз отмечал, что против любого насилия и любых форм дискриминации
И сейчас норм расписал всё
Как бы дико это не звучало
Но люди в мире уже перевернули эту страницу и ждут новый повод для всеобщих истерик, переживаний, обсуждений и сочувствия
До чего "религия мира и добра" доводит)
Но ни один мусульманин не порицает Хамас и не скорбит по убитым гражданам Израиля и прочим мирным христианам.
Типичное проявление лицемерия представителей самой мирной религии, которые истребляют всех несогласных с этим тезисом.
Мы святые, а они говно так пишут только идиоты.
что по поводу убитых гражданских израильтян и туристов 7 октября 2023 года, а лицемер?
Ах да, в 2017 араб-палестинец не совершал наезд на авто и не убил несколько человек.
Ах да, в 2016 араб-палестинец не напал с ножом на туристов в Тель-Авиве, а двое братьев-арабов не открыли огонь по посетителям ресторана
Ах да, в 2015 арабы-палестины не открыли огонь по машине с родителями и детьми.
Ах да, в 2014 представитель хамас не совершил наезд на группу людей на трамвайной остановке и не убил двоих.
Ах да, в 2014 году группа палестинцев не напала с ножами на молящихся в синагоге в Иерусалиме и не убила 5 человек.
Конечно, убийства с одной стороны. Так как для вас это все не убийства - наверное, что-то другое. Они же другой нации и веры.
Вы внимательно изучите историю. Кто, когда, как и на кого нападал, объявлял войну, атаковал. Кто согласен с решениями ООН, а кто с первого дня заявил, что государства Израиль существовать не должно.
У этих людей с 1948 года были тысячи шансов и возможностей создать нормальное государство. Тысячи шансов жить в мире, согласии. Но всякий раз вместо переговоров, мира и разумного диалога люди слышат «от реки до моря». И да, это ведь не Египет и Иордания долгое время оккупировали территории Палестины, а кто-то другой. Когда в своем огороде растут сорняки, самое правильное - лезть в огород соседа.
И в завершении вам для смягчения классный старый анекдот:
Выступает премьер-министр Израиля на встрече по мирному урегулированию на Ближнем Востоке:
- Перед тем, как начать свою речь, я хочу вам рассказать одну историю. Давным-давно, когда Моисей только привёл наш народ на землю обетованную, увидел он воды Иордана и решил омыть своё уставшее тело. Разделся, зашёл в воду, вознёс молитву за успешное путешествие...
А когда вышел на берег, увидел, что его одежды нет. Её украли арабы.
Тут вскакивает со своего места Ясир Арафат и кричит:
- Неправда! Арабов там тогда ещё не было!
- А вот об этом я и хотел поговорить