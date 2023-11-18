«Bonjour #### 🇫🇷». Мостовой выложил фото с Кузяевым

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Гавр Далер Кузяев соцсети Андрей Мостовой ахахаха Футбол

Андрей Мостовой выложил фото с Далером Кузяевым.

«Bonjour #### 🇫🇷», – написал хавбек «Зенита» и сборной России в телеграм-канале.

Напомним, Кузяев выступает во Франции за «Гавр» после ухода из «Зенита».

Мостовой ранее рассказывал, что летом у него было предложение от клуба Лиги 1.

Фото: телеграм-канал Андрея Мостового

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quiet Dad
фотка зачёт. кстати, где она?
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serkan_Ballboy
«Хочешь уехать из Балашихи? Учи язык»
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Ответ Quiet Dad
фотка зачёт. кстати, где она?
Это лучшее фото которое я последние время видел, так же слово замаскированное прекрасно 👌
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
26
школа иностранных языков в Балашихе)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
"Сам бонжур".
"От бонжура слышу".
И, наконец, лидер дворового рейтинга:
"За бонжура ответишь!!"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chateor
И что с этим делать теперь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айрат Ситдиков
Ответ Cruel Snake
Это лучшее фото которое я последние время видел, так же слово замаскированное прекрасно 👌
На фотке Файзулин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
мерд?
французские лингвисты приглашаются в чат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Привет #### 🇷🇺
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
Мостовой: "Интеллигенцией из меня ### так и прёт #####, или интеллектом... ой...как правильно?... Вообщем ### сами разбирайтесь... я вам тут не экскремент #### ###... Ой,не эксперт... Мискузи..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikita Andreev
Справа на голубя похож.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Я то думал, царя в Гавр наконец-то назначили…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Ответ Любезный Коссутий
мерд? французские лингвисты приглашаются в чат
С у..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Ответ Serkan_Ballboy
«Хочешь уехать из Балашихи? Учи язык»
Эх, уже почти классика. ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий