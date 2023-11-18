«Bonjour #### 🇫🇷». Мостовой выложил фото с Кузяевым

Андрей Мостовой выложил фото с Далером Кузяевым.

«Bonjour #### 🇫🇷», – написал хавбек « » и сборной России в телеграм-канале.

Напомним, выступает во Франции за « » после ухода из «Зенита».

Мостовой ранее рассказывал, что летом у него было предложение от клуба Лиги 1.

Фото: телеграм-канал Андрея Мостового

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