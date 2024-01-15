Дмитрий Скопинцев: «До сих пор есть надежда поиграть в Европе, если получится уехать до 30 лет. Буду рад пободаться в лиге из топ-5» 

Дмитрий Скопинцев не оставляет надежд поиграть в европейском клубе.

— У меня до сих пор есть надежда и желание поиграть в Европе, если получится уехать до 30 лет. Но должно многое сложиться. Это не первоочередная задача, сейчас меня все устраивает в «Динамо».

— Почему поставил планку в 30 лет?

— Думаю, после я уже буду там не нужен. Да и сейчас непонятно. Возможно, есть интерес, но это мониторит агент и мне докладывает. Если будет что-то интересное из Европы, чтобы поиграть в еврокубках или пободаться в лиге из топ-5, то буду рад, — сказал 26-летний защитник « ».

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