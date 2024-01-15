Дмитрий Скопинцев: «До сих пор есть надежда поиграть в Европе, если получится уехать до 30 лет. Буду рад пободаться в лиге из топ-5» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Футбол

Дмитрий Скопинцев не оставляет надежд поиграть в европейском клубе.

— У меня до сих пор есть надежда и желание поиграть в Европе, если получится уехать до 30 лет. Но должно многое сложиться. Это не первоочередная задача, сейчас меня все устраивает в «Динамо».

— Почему поставил планку в 30 лет?

— Думаю, после я уже буду там не нужен. Да и сейчас непонятно. Возможно, есть интерес, но это мониторит агент и мне докладывает. Если будет что-то интересное из Европы, чтобы поиграть в еврокубках или пободаться в лиге из топ-5, то буду рад, — сказал 26-летний защитник «Динамо».

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6 комментариев
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Повеселил))
При всем к нему уважении, но даже Динамо для него это уже выше планки
+11
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Ответ arsenal.ave
Повеселил)) При всем к нему уважении, но даже Динамо для него это уже выше планки
Да почему? Кто эту планку определил? В некоторых матчах выдает очень хорошую игру,один из немногих, кто не боится идти в дриблинг, брать игру на себя, бить издали(гол Рубину сразу вспоминается), молодежка Лейпцига и пребывание в системе Ред Булла дают о себе знать.
+7
-3
+4
Будет возможность - езжай!
+3
0
+3
Ответ Фут.Боль
Да почему? Кто эту планку определил? В некоторых матчах выдает очень хорошую игру,один из немногих, кто не боится идти в дриблинг, брать игру на себя, бить издали(гол Рубину сразу вспоминается), молодежка Лейпцига и пребывание в системе Ред Булла дают о себе знать.
Он изначально защитник, и защитник лн никакой, постоянный позиционные ошибки. Дриблинг есть, но удачных мало, игра в, пас никакая. Его вышка - это Зенит, если ну, очень повезёт. И то вряд ли.
+1
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в середняк французов реально, но там зп в 10 раз меньше
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