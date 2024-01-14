Дмитрий Скопинцев: «У «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы на титул за последние лет 20. Когда, как не сейчас?»

Дмитрий Скопинцев оценил шансы «Динамо» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

«Меня очень порадовало, как мы провели три последних матча перед паузой, обыграв ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Вырвали победы на характере. Эта победная серия может послужить катализатором надежды на то, что мы можем добиться существенного результата в конце сезона — чемпионства.

Думаю, у «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние лет 20. Когда, как не сейчас? Мы — реалисты. Находимся недалеко от лидеров, чемпионат – шаткий», — сказал защитник « ».

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