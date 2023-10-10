Личка о том, что в сборную России из «Динамо» вызвали только Фомина: «Если бы уехали еще и Скопинцев с Тюкавиным, мы бы только в футзал смогли играть»
Марцел Личка рад тому, что в сборную России вызван лишь один игрок «Динамо».
– Есть ли понимание, почему из «Динамо» на ближайший сбор национальной команды России пригласили только Фомина?
– Не знаю. У меня нет телефона Карпина, чтобы спросить про других игроков.
С другой стороны, для меня это хорошо (смеется). Если бы уехали еще и Скопа [Дмитрий Скопинцев], и Тюка [Константин Тюкавин], то мы бы смогли играть только в футзал. К тому же молодые Зазвонкин, Бессмертный, Расулов уезжают в Бразилию на сборы [с молодежной сборной России]. Осталось бы 6-7 игроков. Сейчас нас осталось девять.
– Можно ли сказать, что Скопинцев и Ярослав Гладышев не тянут уровень сборной?
– Нет‑нет. Я думаю, Скопа хорошо проявляет себя, Глади [Гладышев] очень хорошо проявил себя в Краснодаре и со «Спартаком». Понятно, в матче с «Факелом» у него было тридцать минут игры, поэтому не все удалось, что он хотел сделать.
Он достаточно талантливый игрок, у которого я вижу хорошее будущее. Надо стараться, работать и показывать себя другим тренерам, не только мне, – сказал главный тренер «Динамо».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
5 комментариев