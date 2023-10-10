Личка о том, что в сборную России из «Динамо» вызвали только Фомина: «Если бы уехали еще и Скопинцев с Тюкавиным, мы бы только в футзал смогли играть»

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Марцел Личка рад тому, что в сборную России вызван лишь один игрок «Динамо».

– Есть ли понимание, почему из «Динамо» на ближайший сбор национальной команды России пригласили только Фомина?

– Не знаю. У меня нет телефона Карпина, чтобы спросить про других игроков.

С другой стороны, для меня это хорошо (смеется). Если бы уехали еще и Скопа [Дмитрий Скопинцев], и Тюка [Константин Тюкавин], то мы бы смогли играть только в футзал. К тому же молодые Зазвонкин, Бессмертный, Расулов уезжают в Бразилию на сборы [с молодежной сборной России]. Осталось бы 6-7 игроков. Сейчас нас осталось девять.

– Можно ли сказать, что Скопинцев и Ярослав Гладышев не тянут уровень сборной?

– Нет‑нет. Я думаю, Скопа хорошо проявляет себя, Глади [Гладышев] очень хорошо проявил себя в Краснодаре и со «Спартаком». Понятно, в матче с «Факелом» у него было тридцать минут игры, поэтому не все удалось, что он хотел сделать.

Он достаточно талантливый игрок, у которого я вижу хорошее будущее. Надо стараться, работать и показывать себя другим тренерам, не только мне, – сказал главный тренер «Динамо».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Тиджани Бабангида
Нестабильность Тюкавина огорчает. Очень талантливый и качественный игрок,но временами просто не заметен
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ltkmaby
Ответ Тиджани Бабангида
Нестабильность Тюкавина огорчает. Очень талантливый и качественный игрок,но временами просто не заметен
Игра Тюки зависит от полузащиты, буксуют хавы, буксует и форвард. Разве Тюка моменты портит раз за разом, нет. Так какие к нему претензии?
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Peter Parker
Ответ Тиджани Бабангида
Нестабильность Тюкавина огорчает. Очень талантливый и качественный игрок,но временами просто не заметен
Тюкавину бы еще агента сменить, если он такие заявления на публику делает, то что он ему тет-а-тет в уши шепчет можно только догадываться…
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