Дмитрий Скопинцев: «Смотрел на Роналду, Неймара и Роналдиньо, когда учился дриблингу. Сложно было обыграть Марио, и Пашалич запомнился»

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Дмитрий Скопинцев вдохновлялся работой Роналдиньо с мячом.

– Когда учился дриблингу, то смотрел на Роналду, Неймара и Роналдиньо. Иногда попадаются видео ребят из не самых известных лиг, но с интересной техникой. Смотрю на их стилистику, подмечаю фишки.

– Против кого в РПЛ сложнее всего идти в дриблинг?

– Одно время было сложно обыграть Марио Фернандеса. У него длинные ноги, он всегда прыгал в подкаты. Но в один момент понял, что Марио можно резко убирать вправо – так и получилось, он пролетел.

Еще запомнился Марио Пашалич, который играл в «Спартаке». Один раз я прокинул ему между ног, оторвался, но он умудрился догнать и отобрать мяч. Такой цепкий, мощный. Неудивительно, что Пашалич сейчас играет в «Аталанте», – сказал защитник «Динамо».

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4 комментария
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Пашалич играл ещё не в полную силу, было такое впечатление
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Ответ Spaten
Пашалич играл ещё не в полную силу, было такое впечатление
да и в итоге пал жертвой лимита, хотя должен был занять место Глушакова
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Эх, Скопа. Способен в атаке на гораздо большее, но очень не хватает стабильности даже в ходе одного матча. Иногда залетают сумасшедшие голы, получаются крутейшие обводки, отличные передачи. А иногда ловит классические "ББББ", лупит из невыгодных позиций, лезет в дриблинг на пятерых и к концу матча валится со сведенной ногой.
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