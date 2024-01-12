Дмитрий Скопинцев: «Смотрел на Роналду, Неймара и Роналдиньо, когда учился дриблингу. Сложно было обыграть Марио, и Пашалич запомнился»

Дмитрий Скопинцев вдохновлялся работой Роналдиньо с мячом.

– Когда учился дриблингу, то смотрел на , и . Иногда попадаются видео ребят из не самых известных лиг, но с интересной техникой. Смотрю на их стилистику, подмечаю фишки.

– Против кого в сложнее всего идти в дриблинг?

– Одно время было сложно обыграть Марио Фернандеса. У него длинные ноги, он всегда прыгал в подкаты. Но в один момент понял, что Марио можно резко убирать вправо – так и получилось, он пролетел.

Еще запомнился Марио Пашалич, который играл в « ». Один раз я прокинул ему между ног, оторвался, но он умудрился догнать и отобрать мяч. Такой цепкий, мощный. Неудивительно, что Пашалич сейчас играет в «Аталанте», – сказал защитник «Динамо».

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