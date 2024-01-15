«Верим». «Унионистас» о матче с «Барсой» в Кубке Испании после 1:4 в класико
«Унионистас» надеются на победу над «Барселоной» в Кубке Испании.
Сегодня «Барселона» уступила «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании.
После матча «Унионистас», с которыми «Барселона» сыграет в 1/8 финала Кубка Испании, прокомментировали поражение «блауграны» в твиттере.
«Верим», – говорится в сообщении клуба, выступающего в 3-й лиге Испании.
Матч «Унионистас» и «Барселоны» пройдет в четверг. Отметим, что в предыдущем раунде клуб из Саламанки обыграл «Вильярреал» в серии пенальти.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Надеюсь, что Хави выпустит на весь матч Роке, а то зарегистрировали сейчас специально для помощи команде, но Витор вышел всего лишь в двух матчах из четырех…
Зато Лева, постоянно портящий моменты, играет без замен..