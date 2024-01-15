«Верим». «Унионистас» о матче с «Барсой» в Кубке Испании после 1:4 в класико

«Унионистас» надеются на победу над «Барселоной» в Кубке Испании.

Сегодня « » уступила « » (1:4) в финале Суперкубка Испании.

После матча « », с которыми «Барселона» сыграет в 1/8 финала Кубка Испании, прокомментировали поражение «блауграны» в твиттере.

«Верим», – говорится в сообщении клуба, выступающего в 3-й лиге Испании.

Матч «Унионистас» и «Барселоны» пройдет в четверг. Отметим, что в предыдущем раунде клуб из Саламанки обыграл «Вильярреал» в серии пенальти.

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