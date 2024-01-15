«Верим». «Унионистас» о матче с «Барсой» в Кубке Испании после 1:4 в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Д3 Испания соцсети Унионистас Саламанка ахахаха Футбол

«Унионистас» надеются на победу над «Барселоной» в Кубке Испании.

Сегодня «Барселона» уступила «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании.

После матча «Унионистас», с которыми «Барселона» сыграет в 1/8 финала Кубка Испании, прокомментировали поражение «блауграны» в твиттере.

«Верим», – говорится в сообщении клуба, выступающего в 3-й лиге Испании.

Матч «Унионистас» и «Барселоны» пройдет в четверг. Отметим, что в предыдущем раунде клуб из Саламанки обыграл «Вильярреал» в серии пенальти.

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18 комментариев
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Зачётная попытка Унионистаса в троллинг, но обыграть Барсу сложнее, чем затроллить.
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Если уж и от этих отлететь умудриться, то надо Хави поковать в чемодан и отправлять обратно арабам.
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"Верим". Это видать они верят в свою победу над Барсой)
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Ответ Роман
"Верим". Это видать они верят в свою победу над Барсой)
Да ладно!? *P.S. Якубович.
+5
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Если Барса проиграет, то Хави точно аут.
+2
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За Унионистас!!!
+4
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Там уже все будет по другому
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Ответ Кирилл
Ну с тем, как Барселона играла против Барбастро, может случиться что угодно. Надеюсь, что Хави выпустит на весь матч Роке, а то зарегистрировали сейчас специально для помощи команде, но Витор вышел всего лишь в двух матчах из четырех… Зато Лева, постоянно портящий моменты, играет без замен..
Лева хоть положил хороший голешник сегодня. Потом 5 матчей не будет видно небось…
+3
-2
+1
Ну с тем, как Барселона играла против Барбастро, может случиться что угодно.

Надеюсь, что Хави выпустит на весь матч Роке, а то зарегистрировали сейчас специально для помощи команде, но Витор вышел всего лишь в двух матчах из четырех…
Зато Лева, постоянно портящий моменты, играет без замен..
+2
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Уже даже клуб из 5 дивизиона угорает с бчк)
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Хави о матче с «Унионистас»: «Хотим доминировать, владеть мячом. Игра будет равной, думаю»
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Ответ ОттоДракула
Если уж и от этих отлететь умудриться, то надо Хави поковать в чемодан и отправлять обратно арабам.
У барсы денег на доплату не хватит. Разрушили тренерскую карьеру своей легенде. А ведь не так плох хави, как трансферы лапорты
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Ответ Дороф
Зачётная попытка Унионистаса в троллинг, но обыграть Барсу сложнее, чем затроллить.
Соцсети сами себя не раскрутят. Молодцы. Хайповать надо, если есть повод.
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