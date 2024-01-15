Хави про 1:4 с «Реалом»: «У нас были большие надежды, но мы провели свою худшую игру. «Барселона» познала горькую сторону футбола, прошу прощения у фанатов»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави назвал матч против «Реала» (1:4) худшим у «Барселоны».

«У нас были большие надежды, мы были полны энтузиазма, а провели свою худшую игру.

Мы начали матч очень плохо, затем отыграли один мяч, но после 1:3 все для нас усложнилось.

«Реал» серьезно навредил нам контратаками, мы не могли их остановить. Сегодня мы познали горькую сторону футбола.

Я прошу прощения у фанатов, нам было тяжело бороться с соперником. В моей карьере было много поражений, но в итоге нам удавалось оправиться. «Барселона» вернется.

Пусть эта игра поможет нам стать лучше. Нас ждут трудные дни и много критики, и мы должны признать, что были не на том уровне, который необходим для финала. Давайте поднимемся на ноги и пойдем за остальными трофеями», – сказал в эфире Movistar главный тренер «Барселоны».

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114 комментариев
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Ты просто фантаст
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-8
+72
Хави, пожалуйста, останься!🙏
+66
-18
+48
хотя бы про судейство ничего не сказал, как тут болельщики "Сити" себя рвут, в попытках приплетать судьей, чтобы как то оправдывать проигрыш)
+35
-15
+20
На самом деле респект Хави, не стал пинять на арбитра, на какие-нибудь еще моменты. А достойно принял поражение и попросил прощения у болельщиков клуба.
+21
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+17
"Нам навредили контратаками". Ну это в золотой фонд.
+14
-2
+12
Адекватно от Хави
+12
-1
+11
Достойно Хави принял это поражение, конечно.

Но к нему слишком много вопросов: почему он не настраивает команду на матчи в принципе ?
Сегодня был 7 из 28 матчей в сезоне, когда Барселона пропустила в первые 15 минут.
+14
-5
+9
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Не знал что можно валить за шею в штрафной площади)
+14
-5
+9
Не знаю что думает народ, а состав то у Барсы приличный, но какая же она сырая по игре, с Де Йонгом(которого я котирую как одного из лучших цп современности) Педри и Илкаем можно ставить тотальный футбол в центре и душить любого соперника, в обороне игроки индивидуально очень сильные. Показывают какой-то ватокат бесхарактерный. Правда думаю есть один нюанс, по именам у Барсы вингеры хорошие, но показывают непонятный футбол, с Рафиньей и Феликсом нужно расставаться и серьезно потратиться в летнее ТО.
+11
-3
+8
Ответ ZaSvabody
Комментарий скрыт
Я вижу боль и слезы в твоем лице
+8
-1
+7
Ответ ScaryClown.^
Комментарий скрыт
🤡
+9
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+6
"Давайте поднимемся на ноги и пойдем за остальными трофеями"

Когда они с Мем Хагом в один день играют, то в послематчевых сентенциях так красиво дополняют друг друга.
+6
-2
+4
Ответ mr kovalsky
хотя бы про судейство ничего не сказал, как тут болельщики "Сити" себя рвут, в попытках приплетать судьей, чтобы как то оправдывать проигрыш)
Болельщики Сити и Челси следят за Реалом пристальнее, чем за своими клубами)
+9
-5
+4
Ответ Бакытжан Оразхан
нужны быстроногие вингеры, как у вас два бразильца
Как Рафинья чтоле?) нужен тренер с головой и характером
+3
0
+3
Ответ ScaryClown.^
хватит ныть чушпан
Ты либо малолетка, либо Иваныч который в обосс..х галошах на даче речи толкает. Иди спать валенок
+3
0
+3
Ну, что он несëт?
Чем эта игра была хуже игры с Лас Пальмасом, с Осасуной? бчк сыграла в свою игру... она как раз на 1-4 от Реала.
+7
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+2
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
«Барселона вернется»…так можно повторять после каждого поражения. И веры этим словам уже особо нет. С одной стороны жаль Хави. Будучи знаковым, легендарным человеком для Барселоны, он пришел в не самое удачное в её истории время, так как команда по-прежнему находится в глубоком финансовом кризисе, что не может не влиять на состояние команды. Со времен правления Бартомеу команду стабильно штормит. С другой стороны…ну вот непонятны эти фокусы с Араухо на правом фланге. А в центре играет при этом косячник Кунде, который стабильно привозит. И сегодня привез два наилегчайших гола. Далее, зачем выходить играть в высокую линию обороны, когда у соперника два быстрых атакующих игрока. Это с Хоселу так можно играть, но не с Вирисиусом и Родриго. Ну и последнее: ты проигрываешь 1:3, игра явно не идет…зачем терять целых пятнадцать минут в начале второго тайма, не вмешиваясь в игру заменами и не перестраивая ее радикально?
А что именно нужно было перестроить в игре? И кто из игроков запаса мог бы перестроить?
Главные проблемы были в обороне. Что с этим делать? Убрать всех защитников и выпустить вместо них других поиграть? Но даже количественно столько в запасе не было, не говоря уже об уровне.
В прошлом сезоне Бальде хотя бы Альба мог менять (и доказывал, что в атакующей игре он заметно лучше), а сейчас?
Матч лишь в очередной раз показал, что для больших матчей, где соперник хорош в атаке и может наказывать за ошибки, Барселоне элементарно не хватает класса игроков (чтобы ошибок было меньше или вообще не было). Но на других игроков нет денег.
Вчера или позавчера написали, что Барселона якобы интересуется Гимараэсом из Ньюкасла. Отличный игрок, но на него просто нет денег. Ни на трансфер, ни на зарплату.
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Уходи пожалуйста Чави
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Да надо дать хави поработать ещё несколько лет посмотрим куда он доведёт барсу
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Ответ Astan4o
Не знаю что думает народ, а состав то у Барсы приличный, но какая же она сырая по игре, с Де Йонгом(которого я котирую как одного из лучших цп современности) Педри и Илкаем можно ставить тотальный футбол в центре и душить любого соперника, в обороне игроки индивидуально очень сильные. Показывают какой-то ватокат бесхарактерный. Правда думаю есть один нюанс, по именам у Барсы вингеры хорошие, но показывают непонятный футбол, с Рафиньей и Феликсом нужно расставаться и серьезно потратиться в летнее ТО.
Прикол в том, что ни Рафинья, ни Феликс не играли сегодня с первых минут. По мне так только они и делают разницу в атаке
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А как же доминация перед единственным голом ??
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Ответ JENNINGS
Хави, пожалуйста, останься!🙏
та кто туда сейчас пойдёт. его и оставят.
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Ответ Astan4o
Не знаю что думает народ, а состав то у Барсы приличный, но какая же она сырая по игре, с Де Йонгом(которого я котирую как одного из лучших цп современности) Педри и Илкаем можно ставить тотальный футбол в центре и душить любого соперника, в обороне игроки индивидуально очень сильные. Показывают какой-то ватокат бесхарактерный. Правда думаю есть один нюанс, по именам у Барсы вингеры хорошие, но показывают непонятный футбол, с Рафиньей и Феликсом нужно расставаться и серьезно потратиться в летнее ТО.
нужны быстроногие вингеры, как у вас два бразильца
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Ответ Oleg Kostin
Я с тобой полностью согласен, Барселона клуб из сегунды, как думаешь как скоро этот позор расформируют? Хала Мадрид друг! С какого года за великий клуб Реал болеешь? Я с 2005)) кстати красиво унизил барсу! Респект!
Это по уму, это поделом ©

Ну, хоть русский язык не сильно исковеркал. Только убого пошутил. Это уже достижение...
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Ответ ZaSvabody
Вся мощь в контратаках? ))) Самому не смешно. В контратаки играют сцыкливые команды. Правда без левых пеналя и удаления им сложно приходится.
Только глупые глоры из Барсы не согласятся с тем, что Реал лучше всех в Европе контратакует, не первый десяток лет. Но вам то все равно, у вас теории заговора, а не отсутствие игры).
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Ответ Gdy tak siedzimy
Как Рафинья чтоле?) нужен тренер с головой и характером
я не имел ввиду Рафинью, а тренер само собой
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Сдаётся мне, С тобой родной ты наш мы никогда не познаем сладкой стороны .
Уходи физрук ты гребанный!
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Ответ Cmapuna95
Тчуамени знает. Но тут дело даже не в пенальти, здесь пенальти был, про судью говорить и не нужно. Чисто по игре как детей раскатали и ещё не играли на полную
полностью деклассировали, даже не напрягались сильно. что говорит не столько о том каков сильный Реал, это говорит о том какая слабая Барселона.
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Ответ burn1ng
игрокам Мадрида только разрешается
Это Негрейра тебе сказал?
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Сколько денег - так и играют. Игроки все какие-то "дохлые" у Барсы.
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