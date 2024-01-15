Хави про 1:4 с «Реалом»: «У нас были большие надежды, но мы провели свою худшую игру. «Барселона» познала горькую сторону футбола, прошу прощения у фанатов»

Хави назвал матч против «Реала» (1:4) худшим у «Барселоны».

«У нас были большие надежды, мы были полны энтузиазма, а провели свою худшую игру.

Мы начали матч очень плохо, затем отыграли один мяч, но после 1:3 все для нас усложнилось.

«Реал» серьезно навредил нам контратаками, мы не могли их остановить. Сегодня мы познали горькую сторону футбола.

Я прошу прощения у фанатов, нам было тяжело бороться с соперником. В моей карьере было много поражений, но в итоге нам удавалось оправиться. « » вернется.

Пусть эта игра поможет нам стать лучше. Нас ждут трудные дни и много критики, и мы должны признать, что были не на том уровне, который необходим для финала. Давайте поднимемся на ноги и пойдем за остальными трофеями», – сказал в эфире Movistar главный тренер «Барселоны».

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