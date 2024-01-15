Хави про 1:4 с «Реалом»: «У нас были большие надежды, но мы провели свою худшую игру. «Барселона» познала горькую сторону футбола, прошу прощения у фанатов»
Хави назвал матч против «Реала» (1:4) худшим у «Барселоны».
«У нас были большие надежды, мы были полны энтузиазма, а провели свою худшую игру.
Мы начали матч очень плохо, затем отыграли один мяч, но после 1:3 все для нас усложнилось.
«Реал» серьезно навредил нам контратаками, мы не могли их остановить. Сегодня мы познали горькую сторону футбола.
Я прошу прощения у фанатов, нам было тяжело бороться с соперником. В моей карьере было много поражений, но в итоге нам удавалось оправиться. «Барселона» вернется.
Пусть эта игра поможет нам стать лучше. Нас ждут трудные дни и много критики, и мы должны признать, что были не на том уровне, который необходим для финала. Давайте поднимемся на ноги и пойдем за остальными трофеями», – сказал в эфире Movistar главный тренер «Барселоны».
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Но к нему слишком много вопросов: почему он не настраивает команду на матчи в принципе ?
Сегодня был 7 из 28 матчей в сезоне, когда Барселона пропустила в первые 15 минут.
Когда они с Мем Хагом в один день играют, то в послематчевых сентенциях так красиво дополняют друг друга.
Чем эта игра была хуже игры с Лас Пальмасом, с Осасуной? бчк сыграла в свою игру... она как раз на 1-4 от Реала.
Главные проблемы были в обороне. Что с этим делать? Убрать всех защитников и выпустить вместо них других поиграть? Но даже количественно столько в запасе не было, не говоря уже об уровне.
В прошлом сезоне Бальде хотя бы Альба мог менять (и доказывал, что в атакующей игре он заметно лучше), а сейчас?
Матч лишь в очередной раз показал, что для больших матчей, где соперник хорош в атаке и может наказывать за ошибки, Барселоне элементарно не хватает класса игроков (чтобы ошибок было меньше или вообще не было). Но на других игроков нет денег.
Вчера или позавчера написали, что Барселона якобы интересуется Гимараэсом из Ньюкасла. Отличный игрок, но на него просто нет денег. Ни на трансфер, ни на зарплату.
Ну, хоть русский язык не сильно исковеркал. Только убого пошутил. Это уже достижение...
Уходи физрук ты гребанный!