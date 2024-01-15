Карло Анчелотти: «4:1 – слишком много, учитывая игру «Барселоны». Матч был равным при 3:1, она опустила руки только после 4-го гола»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти отметил сопротивление «Барселоны» (4:1) в Суперкубке Испании.

«Матч оказался для нас сложным, это слишком крупный счет, учитывая игру «Барселоны». При 3:1 игра была равной, и только после 4-го гола соперник опустил руки.

Возможно, после 2:0 мы слишком увлеклись контратаками, надо было чуть больше контролировать мяч.

Я не говорил резервному судье [ничего не добавлять ко второму тайму], сказал лишь быть осторожнее, потому что игра становится нервной – и это надо понимать.

Винисиусу потребовалось всего 2-3 игры для того, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Игра пяткой мне не нравится. Так сделал Винисиус, так сделал Беллингем – мне такое не нравится», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

73 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Держи🧯🧯🧯🧯🧯😂
+63
0
+63
Скромничает Маэстро )
+50
-1
+49
Отличный матч в исполнении команды. Спасибо Карло за эмоции и за победу. Поздравляю с очередным трофеем! Легендарный тренер. Ну и надеюсь, что Лунин наглядно всем продемонстрировал, что заслуживает быть номером один до возвращения Тибо.
+40
-3
+37
на поле была одна команда. Мадрид играл с диким запасом. поздравляю болельщиков Реала
+25
-2
+23
Вот спрашивается, нужен ли Мбаппе? Кого сажать, Родриго, Вини и Джуд сказочно взаимодействуют, вот Холланд это просто сказка, как влитой зашел бы к этим троим, господи, да даже тот же Осимхен замыкал бы все творение остальных технарей Реала. Я еще не говорю что есть чудесный Браим, супер-талантливый Гюлер, подъедет Эндрик летом. Стоит ли брать Мбаппе и давать ему карт-бланш при других звездах, мне кажется лучше смотреть в сторону профильных ЦН.
+14
0
+14
Дипломатия на высшем уровне. Равной игрой там не пахло ну никак
+9
0
+9
Как уснуть теперь после такого счастья?🤩
Спасибо, Папа Карло!
+13
-5
+8
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣🤣🤣
+8
0
+8
Ответ ScaryClown.^
Комментарий удален модератором
Охладить🧯🧯🧯🚑🚑🚑
+10
-2
+8
Спасибо за скромность и уважение Дон Карло!
Но вы сегодня растоптали нас. Были на голову сильнее, умнее, техничнее и т.п.
С заслуженной победой всех адекватных болельщиков Реала!
+9
-1
+8
Ответ ZaSvabody
Комментарий скрыт
С каких пор явная лишение возможности удара в штрафной площади не карается пенальти? Араухо зря хватал за шею. Все основания для пенальти были, тем более на матче есть ВАР. А что на счет красной? Железобетонная. Хотел попасть по мячу, но ударил по голеностопу, на повторе четко видно, по красной вообще не может быть вопросов.
+8
0
+8
Ответ ZaSvabody
Комментарий скрыт
Левая пенка была на Гюндогане в последнем матче ЛЛ...
+7
0
+7
долгих лет тебя папакарло 🥇
+8
-1
+7
4:1 мало,парочку можно было спокойно забивать ещё! Пожалел Анчелотти нашего Чапи.
+7
-1
+6
Ответ Edson Barbosa
Скромничает Маэстро )
Это мягко сказано, даже нам таким обывателем был виден уровень
+7
-1
+6
Ответ ZaSvabody
ну это нужно было еще один левый пеналь ставить или ещё одну левую красную, а это уже слишком паливно 😂
Да не горит у фанатов нашей Барсы,не горит😂😂😂
+6
0
+6
Ответ ZaSvabody
Комментарий скрыт
Ну если пенальти в ворота Барселоны, то точно левый :) Тоже самое про красную :)
+5
-1
+4
Ответ ZaSvabody
А как насчет левого пеналя и левой красной?
Чувак, ну ты же просто клоуном себя выставляешь, остановись уже )))
+4
0
+4
Скромность. Хави не помешало бы этому поучиться у Карло
+3
0
+3
Как-то легко и буднично Реал забивал.
+3
0
+3
Ответ фк кабинет
Держи🧯🧯🧯🧯🧯😂
Да туда побольше нужно 🧯 😁 судя по игре
+3
0
+3
Ответ Astan4o
Вот спрашивается, нужен ли Мбаппе? Кого сажать, Родриго, Вини и Джуд сказочно взаимодействуют, вот Холланд это просто сказка, как влитой зашел бы к этим троим, господи, да даже тот же Осимхен замыкал бы все творение остальных технарей Реала. Я еще не говорю что есть чудесный Браим, супер-талантливый Гюлер, подъедет Эндрик летом. Стоит ли брать Мбаппе и давать ему карт-бланш при других звездах, мне кажется лучше смотреть в сторону профильных ЦН.
Мбаппе скорее в первую очередь имиджевая покупка, если она состоится. В спортивном плане он может быть даже посильнее Вини будет, но его гипотетический трансфер однозначно заставит отказаться от кого-то и слабым звеном здесь выглядит Родриго, хотя он этого не заслуживает конечно. Может все-таки Холланда переманят, посмотрим
+3
0
+3
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Он из уважения к сопернику так сказал, он же не скажет что мы сегодня знатно поглумились 🤣
+3
0
+3
Матч был равным
Поздравляю Реал с победой и всех адекватных фанатов сливочных
У Реала все позиции сильнее и с реализацией все хорошо
Отличный матч
+3
-1
+2
Ответ ak83
на поле была одна команда. Мадрид играл с диким запасом. поздравляю болельщиков Реала
Спасибо. Барсе нужно решить проблемы с финансами, тогда и придут победы. Хави не может прыгнуть выше себя, он не гений, но уже сделал много.
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
без судей бы типа выиграли?
+4
-2
+2
Ответ ZaSvabody
А как насчет левого пеналя и левой красной?
Мне кажется ты пропустил пару комментариев, под которыми еще не написал эту фразу 😂
+2
0
+2
Ответ Real_v_dushe
Матч не был в одну калитку, конечно, но как-то во всех линиях Реал оказался в этой игре сильнее, вот прям во всех.
Не сказал бы что во всех, полузащита барсы мяч спокойно держала, а вот защита и нападение это безусловное преимущество реала. Как только мяч до атаки Барсы доходит, у Барсы потеря. Как только мяч до атаки Реала доходит, они бегут и открываются в свободные зоны (которые есть, благодаря бездарной защите).
+1
0
+1
Ответ GibsonFlyingV
Мбаппе скорее в первую очередь имиджевая покупка, если она состоится. В спортивном плане он может быть даже посильнее Вини будет, но его гипотетический трансфер однозначно заставит отказаться от кого-то и слабым звеном здесь выглядит Родриго, хотя он этого не заслуживает конечно. Может все-таки Холланда переманят, посмотрим
В плане имиджа Родриго среди них слабое звено, согласен, но в плане игры Родри Гоэс настоящий тащер, особенно в этом сезоне, конструктор атак, в отличие от Вини более сбалансирован, может играть в любой вид футбола. Без него Реал страдал бы сильнее чем без Вини или Джуда. Он очень недооценен.
+2
-1
+1
Ответ ZaSvabody
Самая главная линия - судейская. Левый пеналь + удаление = уверенная победа переса.
С Лас-Пальмасом у вас не левый пеналь, а тут левый - лицемерие бчк не знает границ
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий