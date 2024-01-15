Карло Анчелотти: «4:1 – слишком много, учитывая игру «Барселоны». Матч был равным при 3:1, она опустила руки только после 4-го гола»
Карло Анчелотти отметил сопротивление «Барселоны» (4:1) в Суперкубке Испании.
«Матч оказался для нас сложным, это слишком крупный счет, учитывая игру «Барселоны». При 3:1 игра была равной, и только после 4-го гола соперник опустил руки.
Возможно, после 2:0 мы слишком увлеклись контратаками, надо было чуть больше контролировать мяч.
Я не говорил резервному судье [ничего не добавлять ко второму тайму], сказал лишь быть осторожнее, потому что игра становится нервной – и это надо понимать.
Винисиусу потребовалось всего 2-3 игры для того, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Игра пяткой мне не нравится. Так сделал Винисиус, так сделал Беллингем – мне такое не нравится», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
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Спасибо, Папа Карло!
Но вы сегодня растоптали нас. Были на голову сильнее, умнее, техничнее и т.п.
С заслуженной победой всех адекватных болельщиков Реала!
Поздравляю Реал с победой и всех адекватных фанатов сливочных
У Реала все позиции сильнее и с реализацией все хорошо
Отличный матч