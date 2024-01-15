Беллингем выиграл 1-й трофей с «Реалом». Он перешел в клуб летом

Джуд Беллингем завоевал первый трофей в составе «Реала».

« » стал победителем , обыграв «Барселону» в финале со счетом 4:1. Беллингем отдал голевую передачу на Винисиуса Жуниора на 7-й минуте матча.

Для 20-летнего англичанина, перешедшего в «Реал» летом из дортмундской «Боруссии», этот трофей стал первым в составе мадридского клуба.

В составе «Боруссии» он выигрывал Кубок Германии в сезоне-2020/21

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