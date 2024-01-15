Беллингем выиграл 1-й трофей с «Реалом». Он перешел в клуб летом

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем завоевал первый трофей в составе «Реала».

«Реал» стал победителем Суперкубка Испании, обыграв «Барселону» в финале со счетом 4:1. Беллингем отдал голевую передачу на Винисиуса Жуниора на 7-й минуте матча.

Для 20-летнего англичанина, перешедшего в «Реал» летом из дортмундской «Боруссии», этот трофей стал первым в составе мадридского клуба.

В составе «Боруссии» он выигрывал Кубок Германии в сезоне-2020/21

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19 комментариев
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Уверен, далеко не последний!
Ради этого и стОит переходить в величайший клуб мира!👑
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Какую сегодня передачу отдал на Винисиуса, именно с нее и начался сегодняшний разгром. Сегодня провел отличный матч, сколько отборов, перехватов. Топ-игрок!

Также для Гюлера это тоже первый трофей.
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Перес прошу, пусть Вселенная донесет до тебя, не покупай Мбаппе, дай Родри, Вини и Джуду стать новым трио, начни охоту за Холландом.
+10
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С почином. Дальше больше.
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+5
Джуд это ультимативный футболист. Играя атакующего почти не ошибается. Что в дриблинге, что в передачах
+5
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Ответ JENNINGS
Уверен, далеко не последний! Ради этого и стОит переходить в величайший клуб мира!👑
Откуда такая эйфория из-за Суперкубка?) Главные трофеи впереди.
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Ответ Astan4o
Перес прошу, пусть Вселенная донесет до тебя, не покупай Мбаппе, дай Родри, Вини и Джуду стать новым трио, начни охоту за Холландом.
Мне лично не понятно, зачем ты вселенную просишь стать новым трио, но при этом нужна охота за Холландом 🤷🏻‍♂️ Они и так отлично справляются
+4
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Ответ ML26
Мне лично не понятно, зачем ты вселенную просишь стать новым трио, но при этом нужна охота за Холландом 🤷🏻‍♂️ Они и так отлично справляются
Потому что Мбаппе не профильный напад и действует по всей атаке, а Холланд типичный нападающий элитного уровня, который будет их ждать в штрафной. Учи матчасть пожалуйста, ты должен был это сразу понять что я имею ввиду.
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Джуд - супер. С ним опорная зона и атака - просто монолит.
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Биллингем игрок мирового уровня АНТИБАРСА!!
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С почином!
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Ответ ScaryClown.^
сегодня сдулся,вообще на поле не был виден,забил те 2гола шальных на годы вперед во встречах с Барселоной. а так тот же Педри выиграл уже 3 трофея+серебро ОИ,и Гави 2 трофеи с Барселоной+1 со сборной. за что ему дали ГолденБоя?
Это какой по счету аккаунт?
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Надо брать как минимум Ла Лигу и Евро. и тогда ЗМ с огромной вероятностью заберет. Если Кейн с Баварией успешнее не выступит
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Ответ Astan4o
Потому что Мбаппе не профильный напад и действует по всей атаке, а Холланд типичный нападающий элитного уровня, который будет их ждать в штрафной. Учи матчасть пожалуйста, ты должен был это сразу понять что я имею ввиду.
Холанд ещё и очень хорошо открывается, лучше всех в мире. Но травматичный.
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Ответ Astan4o
Потому что Мбаппе не профильный напад и действует по всей атаке, а Холланд типичный нападающий элитного уровня, который будет их ждать в штрафной. Учи матчасть пожалуйста, ты должен был это сразу понять что я имею ввиду.
мы все тут к сожалению не экстрасенсы
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