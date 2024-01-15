Беллингем выиграл 1-й трофей с «Реалом». Он перешел в клуб летом
Джуд Беллингем завоевал первый трофей в составе «Реала».
«Реал» стал победителем Суперкубка Испании, обыграв «Барселону» в финале со счетом 4:1. Беллингем отдал голевую передачу на Винисиуса Жуниора на 7-й минуте матча.
Для 20-летнего англичанина, перешедшего в «Реал» летом из дортмундской «Боруссии», этот трофей стал первым в составе мадридского клуба.
В составе «Боруссии» он выигрывал Кубок Германии в сезоне-2020/21
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Ради этого и стОит переходить в величайший клуб мира!👑
Также для Гюлера это тоже первый трофей.