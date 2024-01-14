Левандовски забил за «Барсу» в 3-м матче подряд – у него 17 (12+5) очков в 25 играх сезона
Роберт Левандовски забил за «Барселону» в 3-м матче подряд.
В матче против «Реала» в финале Суперкубка Испании нападающий «Барселоны» забил гол на 33-й минуте.
Ранее Левандовски забил в ворота «Осасуны» в полуфинале турнира. До этого форвард «Барселоны» отличился в матче Кубка Испании против «Барбастро» (3:2).
Всего в текущем сезоне на счету Левандовского 12 голов и 5 голевых передач за «Барселону» в 25 матчах во всех турнирах. Подробная статистика 35-летнего форварда – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона» (3:1, первый тайм).
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Как ваша логика работает, в матче Реал Валенсия можно такой ставить, на гюндогане можно такой ставить , а вот в пользу Реала нет… это как так то ?