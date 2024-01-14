Левандовски забил за «Барсу» в 3-м матче подряд – у него 17 (12+5) очков в 25 играх сезона

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил за «Барселону» в 3-м матче подряд.

В матче против «Реала» в финале Суперкубка Испании нападающий «Барселоны» забил гол на 33-й минуте.

Ранее Левандовски забил в ворота «Осасуны» в полуфинале турнира. До этого форвард «Барселоны» отличился в матче Кубка Испании против «Барбастро» (3:2).

Всего в текущем сезоне на счету Левандовского 12 голов и 5 голевых передач за «Барселону» в 25 матчах во всех турнирах. Подробная статистика 35-летнего форварда – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона» (3:1, первый тайм).

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29 комментариев
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Комментарий удален модератором
Счет на табло
+36
-5
+31
Срочно продлите контракт с этой легендой на 30 лет
+34
-11
+23
Ответ Barcelona FC
Комментарий скрыт
Да, процентов 90 там пенальти, для чего вообще хватать игрока в штрафной линии? Ровно такой же ставили в прошлом сезоне в ворота Реала в матче с Валенсией
+15
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+15
Ответ Фанат Лионеля Месси
Комментарий удален модератором
У Хави научился плакать
+11
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Ну попал конечно на загляденье, ничего не скажешь. Без шансов для Лунина.
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Ответ error505
У Хави научился плакать
Это их ДНК)
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Зато сколько просрал тоже считаете
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Винисиус официально хозяин Каталонии.
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Барбастро, Осасуна, Реал. Парень на развитие идет)
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Поляк сегодня больше в стычки лез,чем футболом занимался
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Ответ Barcelona FC
Таких эпизодов 10+ в каждом матче, если давать во всех…. Не серьезно
Хорошо, тогда объясни мне, почему в матче с лас пальмасом , в моменте с Гюндо дали пенальти?
Как ваша логика работает, в матче Реал Валенсия можно такой ставить, на гюндогане можно такой ставить , а вот в пользу Реала нет… это как так то ?
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Ответ h4ww7xkqkz
Наполи же их похоронит
хренаполи
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Ответ Птюч, Ёж.
а Барса и не будет сильно бороться за чемпионство. думаю цель как можно дальше в ЛЧ пройти.
Ну да, 1/8 тоже неплохой результат будет)
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Ответ xQcoW
Срочно продлите контракт с этой легендой на 30 лет
так можно почти про весь состав барсы пошутить, включая чаппи
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Ответ xQcoW
Срочно продлите контракт с этой легендой на 30 лет
Комментарий удален модератором
Ответ adekVatt
Да, процентов 90 там пенальти, для чего вообще хватать игрока в штрафной линии? Ровно такой же ставили в прошлом сезоне в ворота Реала в матче с Валенсией
Кстати также как с Гюндо было в кубке(вроде)
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Почему спам ботов игнорируют?
0
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Комментарий удален модератором
Без шансов для Барсы, слишком слабо играют в этом сезоне, дай бог 3 место займут
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Тем временем Винисиус 3 раза распечатал ворота Барсы.
+7
-7
0
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