Жена Левандовского о матче с «Реалом»: «Барселона» победит 3:1, Роберт забьет два гола»
Супруга Роберта Левандовского дала прогноз на финал Суперкубка Испании.
В решающем матче турнира «Барселона» встретится с «Реалом».
«Думаю, мы выиграем, счет будет 3:1.
Роберт забьет два гола», – сказала Анна Левандовская в эфире TV3.
Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Лунин, Беллингем, Педри, Ферран и Левандовски играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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