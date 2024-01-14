Жена Левандовского о матче с «Реалом»: «Барселона» победит 3:1, Роберт забьет два гола»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски девушки и спорт Футбол

Супруга Роберта Левандовского дала прогноз на финал Суперкубка Испании.

В решающем матче турнира «Барселона» встретится с «Реалом».

«Думаю, мы выиграем, счет будет 3:1.

Роберт забьет два гола», – сказала Анна Левандовская в эфире TV3.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Лунин, Беллингем, Педри, Ферран и Левандовски играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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26 комментариев
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+11
Ответ Александр Ветров
Просто интересно, а что она курит?
Сигару Левандовски
+8
-1
+7
Она жена винисиуса :)) он уже дубль сделал
+8
-1
+7
Иначе не дам
+4
-1
+3
на это полено даже своим игрокам плевать
+1
0
+1
Роберт забьет два, это она про сезон в целом видимо
+1
0
+1
хочу чтобы Кросс забил)))
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Ответ Александр Ветров
Просто интересно, а что она курит?
просто интересно сколько тебе лет? 45? жена тебя никогда не поддерживает? или у тебя парень?
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со счетом жена левандовского пока угадала)))
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1 есть
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Он своё уже отзабивал, твой бомбардир.. сейчас это пустопорожние полено..
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😂
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пока что сливки взбивают сливки
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да что же вы творите?)))
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о боги))))
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Заливаем, парни. Я думаю, кэф будет около 20
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ему и один мяч трудно будет забить ,а тут два
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Просто интересно, а что она курит?
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А потом Левандовски дал интервью, что они обыграли бы Россию, даже если бы он не наныл им дисквалификацию. Семья лицемеров.
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О, мнение эксперта подъехало! Держите в курсе, спрортс. Что там ещё в голове у жены Левандовского. Это крайне интересно и важно.
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Жена Левандовский, Роберто,Хави,Суарес у всех интервью. А, состороны Реала ниодного
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Реал Мадрид победит 2:0. Роберт забьет 2 гола
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Было бы странно, если бы она сказала " Барселона проиграет 3-1 и Левандовски будет пятым колесом".
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А потом я проснусь и мы станцуем ча-ча-ча)) а если серьезно нашли у кого спрашивать, кроме жены Тер Стегена каждый может так сказать)
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-1
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