Винисиус сделал дубль за 10 минут матча с «Барсой», а на 38-й реализовал пенальти. У вингера «Реала» 6 голов за 16 класико
«Барселона» пропустила два гола за первые 10 минут игры с «Реалом».
Винисиус Жуниор открыл счет на 7-й минуте финала Суперкубка Испании, выйдя один на один с вратарем «блауграны» Иньяки Пеньей после передачи Джуда Беллингема.
На 10-й минуте вингер замкнул прострел Родриго Гоэса. Кроме того, на 38-й минуте бразилец реализовал пенальти, став автором хет-трика.
Бразилец принимает участие в 16-м класико. За это время он забил 6 мячей.
Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.
Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». 2:0 – Винисиус сделал дубль. Онлайн-трансляция
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✔️ выстраивает игру
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Чем занимается Хави:
❌ жалуется на судей
❌ ноет про ДНК
❌ продвигает своего любимчика Ямаля, чтобы тот уже с молодых лет получал липовые награды и был "#самым#лучшим#молодым" (достойный сменщик 8ЗМ)
Даже липовые жеребьёвки и нагретые шары не помогают Барсе - первая же топовая команда и позор
(сарказм)