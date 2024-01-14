Винисиус сделал дубль за 10 минут матча с «Барсой», а на 38-й реализовал пенальти. У вингера «Реала» 6 голов за 16 класико

«Барселона» пропустила два гола за первые 10 минут игры с «Реалом».

открыл счет на 7-й минуте финала Суперкубка Испании, выйдя один на один с вратарем «блауграны» Иньяки Пеньей после передачи .

На 10-й минуте вингер замкнул прострел Родриго Гоэса. Кроме того, на 38-й минуте бразилец реализовал пенальти, став автором хет-трика.

Бразилец принимает участие в 16-м класико. За это время он забил 6 мячей.

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». 2:0 – Винисиус сделал дубль. Онлайн-трансляция

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