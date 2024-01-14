Винисиус сделал дубль за 10 минут матча с «Барсой», а на 38-й реализовал пенальти. У вингера «Реала» 6 голов за 16 класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

«Барселона» пропустила два гола за первые 10 минут игры с «Реалом».

Винисиус Жуниор открыл счет на 7-й минуте финала Суперкубка Испании, выйдя один на один с вратарем «блауграны» Иньяки Пеньей после передачи Джуда Беллингема.

На 10-й минуте вингер замкнул прострел Родриго Гоэса. Кроме того, на 38-й минуте бразилец реализовал пенальти, став автором хет-трика.

Бразилец принимает участие в 16-м класико. За это время он забил 6 мячей.

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». 2:0 – Винисиус сделал дубль. Онлайн-трансляция

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42 комментария
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Ответ Artem Piatkov
Чем занимается Анчелотти: ✔️ выстраивает игру ✔️ налаживает командное взаимодействие ✔️ даёт результат Чем занимается Хави: ❌ жалуется на судей ❌ ноет про ДНК ❌ продвигает своего любимчика Ямаля, чтобы тот уже с молодых лет получал липовые награды и был "#самым#лучшим#молодым" (достойный сменщик 8ЗМ) Даже липовые жеребьёвки и нагретые шары не помогают Барсе - первая же топовая команда и позор
Прежде чем копировать посты с другого ресурса ты хоть смотри что там написано)
+41
-9
+32
Хозяин Хави
+32
-4
+28
Ну если после такого матча не увольнять Хави, то я уже не знаю, что еще Лапорте нужно
+23
-5
+18
Чем занимается Анчелотти:

✔️ выстраивает игру
✔️ налаживает командное взаимодействие
✔️ даёт результат

Чем занимается Хави:

❌ жалуется на судей
❌ ноет про ДНК
❌ продвигает своего любимчика Ямаля, чтобы тот уже с молодых лет получал липовые награды и был "#самым#лучшим#молодым" (достойный сменщик 8ЗМ)

Даже липовые жеребьёвки и нагретые шары не помогают Барсе - первая же топовая команда и позор
+50
-38
+12
Понравилось как спокойно переиграл вратаря, красавчик👏
+11
-1
+10
Хави уже начал жаловаться на судью?
+10
-1
+9
Ответ Никита Алексеев
Хави уже начал жаловаться на судью?
А он переставал? Думаю Хави даже когда молчит, то проговаривает про себя, что все судьи куплены, газон везде плохой, днк, днк, днк, доминировать, доминировать, днк, днк, днк
+8
-1
+7
Передача от Беллингема была прекрасной. Ну и Винисиус красавец, особенно здорово разобрался в моменте с первым голом.
+8
-2
+6
Ответ Adams
Хозяин Хави
Хозяин Барсы
+5
0
+5
Winисиус.
+5
0
+5
Кюнде запишите в соавторы обоих голов
+5
0
+5
Вини навалил за шиворот Хави целую гору опилок
+7
-3
+4
Ну Вини пока разрывает...Правильные выводы после Атлетико похоже сделал.
+2
0
+2
Барселона слаба. В данный момент понятие "эль классико" далеко от реальности...
+2
0
+2
Симулянт. По лекалам предыдущей семёрки
+1
0
+1
Винни жёстко их, вообще без смазки даже
+3
-2
+1
Ответ Николай Бойко
а кого вместо Хави?
Черчесов без работы сидит
+1
0
+1
Такие пенальти в подобной игре это позор, посмотрим, назначит ли судья пеналь в ворота Реала за мельчайшее касание игрока Барсы
+2
-1
+1
вот пазор ,,полный позор, просто стыдно
+1
0
+1
Так и драть их весь матч!
+2
-1
+1
Как там карман поживает?
+1
0
+1
Это потому что тут вам не Испания и расистов нету
(сарказм)
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Хави уже начал жаловаться на судью?
а что, нет повода?
0
0
0
Де Класико
0
0
0
Комментатор на Матч ТВ настолько ужасен, что я уже начал скучать по Геничу.
+3
-3
0
Как там Головин писал у себя в соц.сетях?
0
0
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Обновите новость, уже хет трик
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Не дайте забить им 6 сказал Хави
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Кунде бы шорты поменять, тяжко наверное с таким коричневым грузом бегать
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0
Ответ Николай Бойко
а кого вместо Хави?
Пуйоля)
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0
0
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