Быстрее Винисиуса дубль в класико делал только Линекер – за 5 минут против 10
Только Гари Линекер быстрее Винисиуса Жуниора делал дубль в класико.
Сегодня вингер «Реала» дважды забил «Барселоне» за 9 минут и 48 секунд с начала финала Суперкубка Испании.
Рекорд принадлежит Линекеру, который, выступая за «блауграну», сделал дубль за 4 минуты и 48 секунд в сезоне-1986/87.
Третьим идет Руд ван Нистелрой («Реал») – 12:49 в сезоне-2006/07.
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Хорош чертовски!