Быстрее Винисиуса дубль в класико делал только Линекер – за 5 минут против 10

Только Гари Линекер быстрее Винисиуса Жуниора делал дубль в класико.

Сегодня вингер « » дважды забил «Барселоне» за 9 минут и 48 секунд с начала финала Суперкубка Испании.

Рекорд принадлежит , который, выступая за «блауграну», сделал дубль за 4 минуты и 48 секунд в сезоне-1986/87.

Третьим идет Руд ван («Реал») – 12:49 в сезоне-2006/07.

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