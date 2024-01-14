Быстрее Винисиуса дубль в класико делал только Линекер – за 5 минут против 10

Теги Барселона Реал Мадрид Руд ван Нистелрой Гари Линекер Ла Лига Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Футбол

Только Гари Линекер быстрее Винисиуса Жуниора делал дубль в класико.

Сегодня вингер «Реала» дважды забил «Барселоне» за 9 минут и 48 секунд с начала финала Суперкубка Испании.

Рекорд принадлежит Линекеру, который, выступая за «блауграну», сделал дубль за 4 минуты и 48 секунд в сезоне-1986/87.

Третьим идет Руд ван Нистелрой («Реал») – 12:49 в сезоне-2006/07.

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19 комментариев
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Вини деклассирует барсу
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Да что этот безголовый бегунок себе позволяет? Мамаль, Ямаль, Кудаль или как там его, в тыщу раз лучше!
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БЛМщик разрывает Барсу словно очко белоснежки.
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Ответ Moscwow
Да что этот безголовый бегунок себе позволяет? Мамаль, Ямаль, Кудаль или как там его, в тыщу раз лучше!
Видно же, что провоцирует каталонцев. Ждём 4, а может и 5 провокацию от бразильца
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Уж кого-кого, а этих ребят никак не ожидал увидеть в такой статистике.
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Ответ Vitor Dia
Ожидал Месси и Рона?)
Да, или Ривалдо, Ромарио, Рауля, Бензема. В общем никак не этих ребят)
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Ответ Arthurino
Видно же, что провоцирует каталонцев. Ждём 4, а может и 5 провокацию от бразильца
Какой же кайф будет, если 4 забьет
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Ответ Nikita Ufimtsev
Да этот ваш распаренный Вини даже бутсы Феррана не стоит
Да какой бутсы?? Шнурка!
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Ответ Moscwow
Да что этот безголовый бегунок себе позволяет? Мамаль, Ямаль, Кудаль или как там его, в тыщу раз лучше!
Да этот ваш распаренный Вини даже бутсы Феррана не стоит
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Карман дырявый оказался🥱
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Вездесущий Гари в очередной раз о себе напоминает))
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А хет-трик?
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Ответ corazn blanco
Уж кого-кого, а этих ребят никак не ожидал увидеть в такой статистике.
Ожидал Месси и Рона?)
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уже трёшку отгрузил второму каталонскому))
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Ответ Benjamin
Липовый пенальти, давать такое в таком матче это бред
бред это ветками в своей штрафной махать и людей валить
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А что там по хет трикам в первом тайме ?)
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Вини уже с хет-триком, вынимайте)
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Винисиус затыкает всем рты!!!
Хорош чертовски!
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