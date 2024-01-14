Хави о матче с «Реалом»: «Хотим доминировать, владеть мячом. Игра будет равной, думаю»

Хави поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Суперкубке Испании.

«[Выход Педри в стартовом составе] не изменит ни рисунок, ни тактику, ни модель игры. Несмотря на то, что мы добавили еще одного полузащитника, идея не изменилась – мы хотим владеть инициативой. Сегодняшний план состоит в том, чтобы подолгу владеть мячом и доминировать. У « » большой потенциал, у них будут моменты. Думаю, игра будет равной.

Я сказал [игрокам], чтобы они наслаждались моментом. Это почти повторение прошлогоднего финала, но такое случается нечасто. Надеюсь, им понравится, потому что карьера футболиста проходит очень быстро», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar Plus.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам