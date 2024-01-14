Хави о матче с «Реалом»: «Хотим доминировать, владеть мячом. Игра будет равной, думаю»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Класико Педри Футбол

Хави поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Суперкубке Испании.

«[Выход Педри в стартовом составе] не изменит ни рисунок, ни тактику, ни модель игры. Несмотря на то, что мы добавили еще одного полузащитника, идея не изменилась – мы хотим владеть инициативой. Сегодняшний план состоит в том, чтобы подолгу владеть мячом и доминировать. У «Реала» большой потенциал, у них будут моменты. Думаю, игра будет равной.

Я сказал [игрокам], чтобы они наслаждались моментом. Это почти повторение прошлогоднего финала, но такое случается нечасто. Надеюсь, им понравится, потому что карьера футболиста проходит очень быстро», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar Plus.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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21 комментарий
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Время показывает что разговоры Хави о доминации и ДНК почти всегда к беде)
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На деле Беллингем засадит Чави дальним ударом
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У меня одного уже рвотный рефлекс просто на слово «доминирование» во всех «родах, падежах и склонениях».
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Кажется когда Пеп говорил Pass, Posession, Position Хави и Энрике вышли из комнаты после Posession.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
я знаю, тебе тяжело! Но такова реальность, такова жизнь.)
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В матче с Атлетико ручной судья Нэгрейры изо всех сил пытался выбить Реал из СК, с фк спотифай это повторится обязательно! Тяжело будет играть против 12ти игроков, но Реал умеет наказывать этих коррупционеров вместе с пучеглазым доминатором! Вперёд Мадрид, пусть сегодня победит футбол:)
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Ответ Raul14
а у фантиков фк мема оргазм от этого слова))
Я не испытываю оргазма от каких-либо слов в принципе. Я первую часть предложения мне вообще надо перевести. Видимо она в состоянии оргазма записана. Просто это слово бич не только Хави. Артета вечно доминирует, у Тен Хага побаливает…
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Доминировать и владеть...
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Ответ 4akyr
На деле Беллингем засадит Чави дальним ударом
Так и будет,а после матча рИчажные буду говорить,зато у нас Педри и Гави воспитанники…👌
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Сейчас не стоит пытаться доминировать против реала, прессинг и контратаки у реала топ, прессинг барсы не работает, уже 0-2
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доминируют так что уже 2 гола пропустили
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Проиграет Барса; ну с чего равная игра то?
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Равная…согласен
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Пави любит пассивную доминацию. Когда его,а не он.
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Артета, переодевайся, мы тебя узнали!
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репетиция суперлиги 🤝 удачи командам - скоро очень часто будут играть друг против друга
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Мяч может вы и заберёте но толку от этого не будет
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