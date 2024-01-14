Тренер «Фулхэма» о фоле Гюсто на Виллиане: «В 9 из 10 таких случаев в АПЛ показывают красные, но не в этот раз. ВАР ошибся, очевидно»
Марку Силва недоволен неудалением Мало Гюсто в матче с «Челси».
Вчера «Фулхэм» уступил «Челси» (0:1) в матче 21-го тура АПЛ. В 1-м тайме Гюсто грубо сфолил на Виллиане, сыграв против него прямой ногой, однако арбитр Энтони Тэйлор после проверки эпизода с помощью ВАР показал защитнику «Челси» желтую карточку.
«ВАР ошибся. Очевидно, это красная карточка. Энтони Тейлору было трудно понять, красная это карточка или нет. Он решил, что это желтая, и мы должны быть справедливы, потому что в моменте все произошло очень быстро.
Но после этого приходит решение ВАР отменить это решение. Пока что в девяти из десяти [подобных случаев] в АПЛ показывают красные карточки, но на этот раз этого не произошло.
Во втором тайме у нас было несколько моментов, у «Челси» тоже были моменты, игра была более открытой. Игроки выложились полностью. Поддержка на выезде была впечатляющей.
Я говорил с резервным арбитром. Именно с помощью ВАР судья принял решение о желтой карточке», – сказал главный тренер «Фулхэма».
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