Тренер «Фулхэма» о фоле Гюсто на Виллиане: «В 9 из 10 таких случаев в АПЛ показывают красные, но не в этот раз. ВАР ошибся, очевидно»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия судьи Виллиан Энтони Тэйлор Марку Силва видеоповторы Мало Гюсто Футбол

Марку Силва недоволен неудалением Мало Гюсто в матче с «Челси».

Вчера «Фулхэм» уступил «Челси» (0:1) в матче 21-го тура АПЛ. В 1-м тайме Гюсто грубо сфолил на Виллиане, сыграв против него прямой ногой, однако арбитр Энтони Тэйлор после проверки эпизода с помощью ВАР показал защитнику «Челси» желтую карточку.

«ВАР ошибся. Очевидно, это красная карточка. Энтони Тейлору было трудно понять, красная это карточка или нет. Он решил, что это желтая, и мы должны быть справедливы, потому что в моменте все произошло очень быстро.

Но после этого приходит решение ВАР отменить это решение. Пока что в девяти из десяти [подобных случаев] в АПЛ показывают красные карточки, но на этот раз этого не произошло.

Во втором тайме у нас было несколько моментов, у «Челси» тоже были моменты, игра была более открытой. Игроки выложились полностью. Поддержка на выезде была впечатляющей.

Я говорил с резервным арбитром. Именно с помощью ВАР судья принял решение о желтой карточке», – сказал главный тренер «Фулхэма».

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