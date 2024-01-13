Стерлинг заработал 26 пенальти в АПЛ – больше всех в истории. В этом сезоне вингер «Челси» тоже лидирует – 3

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия рекорды Рахим Стерлинг Футбол

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг лучше всех в этом сезоне АПЛ зарабатывает пенальти.

В сегодняшнем матче с «Фулхэмом» в пользу синих был назначен 11-метровый удар после того, Исса Диоп задел англичанина. Коул Палмер реализовал пенальти.

Стерлинг заработал 3 пенальти в этом сезоне чемпионата Англии – больше всех. «Челси» в этой АПЛ бьет пенальти чаще других клубов – 8 раз.

Кроме того, Рахим – рекордсмен АПЛ по заработанным пенальти. За фолы на нем 11-метровые назначали 26 раз.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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32 комментария
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Стерлинг единственный человек, который при падении не ставит руки перед собой а вскидывает вверх.
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Гнус
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-2
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Ответ headmaster
По сегодняшнему сомнений никаких
Бесспорно, нарушение железобетонное, но как же Рахим исполняет, словно ногу оторвали) в этом он конечно великий мастер.
+15
-4
+11
Легендарный дельфин :))
+13
-2
+11
Ответ ЗлойМайор
Звучит песня Николаева!!!
Русал и дельфинка
+5
0
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А если ещё сложить, сколько в ЛЧ, включая тот момент, когда о газон споткнулся в матче с «Шахтёром»...
+7
-4
+3
Эксперт по ныркам
+5
-2
+3
Ответ окечуква
Да кто бы сомневался. Мерзкий персонаж.
Сам персонаж не мерзкий, а вот его манера падать в штрафной при малейшем контакте мерзкая
+3
-1
+2
Ответ corazn blanco
Бесспорно, нарушение железобетонное, но как же Рахим исполняет, словно ногу оторвали) в этом он конечно великий мастер.
кто то удары тренирует, а кто то падения))
+4
-2
+2
Да кто бы сомневался. Мерзкий персонаж.
+4
-2
+2
А сколько газонов пострадало, о покрытие которых он спотыкался?🤔
+5
-3
+2
Звучит песня Николаева!!!
+2
0
+2
Это уже не дельфин, а акула!
+4
-3
+1
Ответ Дмитрий Гудков
Стерлинг единственный человек, который при падении не ставит руки перед собой а вскидывает вверх.
так падал в мультике Винни Пух с дерева, когда за медом лез
+1
0
+1
Ответ Tima_Milan
сначала прочтиал не вингер а ...
Дельфингер?
0
0
0
Ответ Den-is
Сам персонаж не мерзкий, а вот его манера падать в штрафной при малейшем контакте мерзкая
Это можно было говорить в эпоху до-ВАР. Сейчас наступили другие времена.
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Ответ deadjoker
Легендарный дельфин :))
Результативный легендарный дельфин)
0
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Ответ Buba
Это уже не дельфин, а акула!
я бы даже сказал shark))
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-2
0
Ответ Мукунку хороший
Русал и дельфинка
главное ощутить мелодию в голове)))
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Знаменитый дельфин 🐬 АПЛ
Наряду с Эшли Янгом
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Кроме пенальти Челси почти нереально голы даются) броя такой смешно персонаж, конечно)
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Хорош Рахим на самом деле. На фоне нынешней атаки Челси периодически выглядит как Азар в лучшие годы почти что.
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Приз имени Бузникина.
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там нырки половина
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сначала прочтиал не вингер а ...
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Комличенко: 😳
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