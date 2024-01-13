Стерлинг заработал 26 пенальти в АПЛ – больше всех в истории. В этом сезоне вингер «Челси» тоже лидирует – 3
Вингер «Челси» Рахим Стерлинг лучше всех в этом сезоне АПЛ зарабатывает пенальти.
В сегодняшнем матче с «Фулхэмом» в пользу синих был назначен 11-метровый удар после того, Исса Диоп задел англичанина. Коул Палмер реализовал пенальти.
Стерлинг заработал 3 пенальти в этом сезоне чемпионата Англии – больше всех. «Челси» в этой АПЛ бьет пенальти чаще других клубов – 8 раз.
Кроме того, Рахим – рекордсмен АПЛ по заработанным пенальти. За фолы на нем 11-метровые назначали 26 раз.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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