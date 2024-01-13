Почеттино про 1:0 с «Фулхэмом»: «Челси» был лучше и заслужил победу. Фол Гюсто, возможно, тянул на красную, за такое уже удаляли»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия судьи Виллиан Маурисио Почеттино Энтони Тэйлор Мало Гюсто Футбол

Маурисио Почеттино доволен победой над «Фулхэмом» (1:0).

«Первый тайм получился очень тяжелым, но во втором на протяжении первых 30 минут мы играли очень, очень хорошо. Думаю, мы заслужили победу, мы были лучше. Я очень доволен.

Я, конечно, понимаю [что Мало Гюсто грубо сфолил на Виллиане в конце первого тайма]. Это был сложный момент для судей и ВАР. Мы уже сталкивались с несколькими удалениями за подобные действия.

Я ничего не буду говорить. Я принимаю и понимаю, что это, возможно, тянуло на красную карточку. Я не буду говорить слишком много, потому что не со всех ракурсов видел момент. Но таков футбол, иногда все складывается в твою пользу, иногда – нет.

Такие победы, как сегодня, важны. Когда видишь, как «Фулхэм» сыграл с «Ливерпулем» и «Арсеналом» в последних матчах, то должен ценить такую победу. Футболистам следует отдать должное. С «Фулхэмом» непросто играть», – сказал главный тренер «Челси» в эфире TNT Sports.

Игру 21-го тура АПЛ обслуживала бригада судей под руководством Энтони Тэйлора.

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10 комментариев
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Победа на тоненького. Где он увидел хорошую игру, я не знаю, одни мучения на поле.
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Ответ corazn blanco
Адекватно. Фол действительно тянул на красную карточку, очень грубо сыграл Гюсто и его откровенно простили за этот подкат.
во первых это не подкат,а стык,а во вторых даже Тейлор там красной не увидел. а сто такое Тейлор для челси знают все.
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Так его толкнули, какая это КК?)
Одно напрягает: после любой ошибки команда встает и смотрит друг на друга, не понимая, что делать... Соперник продолжает играть, неужели Силва, как самый опытный, не может наорать и разбудить этот ступор?
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Адекватно. Фол действительно тянул на красную карточку, очень грубо сыграл Гюсто и его откровенно простили за этот подкат.
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Хоть и победили, не понравилась работа Поча сегодня. Все замены мимо, ослабили игру. При этом Энцо, который хоть отпахал как надо, последние 10-15 уже явно подустал, замену не получил.
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Ответ corazn blanco
Адекватно. Фол действительно тянул на красную карточку, очень грубо сыграл Гюсто и его откровенно простили за этот подкат.
Адекватность,не не слышали,подкат,да там не было никакого подката,ну напишу пусть будет,так же ярче,Хейтеры такие забавные.
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Ответ Челси навсегда
Адекватность,не не слышали,подкат,да там не было никакого подката,ну напишу пусть будет,так же ярче,Хейтеры такие забавные.
В чем хейт? Ну, не подкат, а стык. Тем не менее Гюсто сыграл жестко, наступил на ногу, порой удаляют и за меньшее, о чем собственно и говорит Почеттино. Я наоборот оценил высказывание Маурисио как весьма адекватным, он не стал оправдываться, а сказал как есть. Молодец. Вот скажите, если бы Гюсто дали красную, Вы бы спорили с этим?
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Ответ corazn blanco
В чем хейт? Ну, не подкат, а стык. Тем не менее Гюсто сыграл жестко, наступил на ногу, порой удаляют и за меньшее, о чем собственно и говорит Почеттино. Я наоборот оценил высказывание Маурисио как весьма адекватным, он не стал оправдываться, а сказал как есть. Молодец. Вот скажите, если бы Гюсто дали красную, Вы бы спорили с этим?
Там и близко не было красной,обычный стык,нога проехала по мясчу,сто процентная жёлтая,если бы он ее задрал вверх,была бы красная,а так если за такое давать красную,то удаления четыре за игру стабильно будем видеть,если бы там был хоть малейший шанс дать красную,то это лысое недорозумение дал бы ЧЕЛСИ точно,всю игру свистел в одну сторону,одни и те же нарушения толковал только в сторону соперника ЧЕЛСИ,впрочем Тейлор так судит ЧЕЛСИ всегда,мы к этому давно привыкли,да и то что это слова Почетино,пока верю 50/50,нигде кроме спортса пока такого не встречал.
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Ответ B@SS
Так его толкнули, какая это КК?) Одно напрягает: после любой ошибки команда встает и смотрит друг на друга, не понимая, что делать... Соперник продолжает играть, неужели Силва, как самый опытный, не может наорать и разбудить этот ступор?
Может просто Сильва для них не особо авторитет? Был бы на поле Джон, Фрэнки или Вождь вот тогда бы может все было по другому с авторитетами.
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