Почеттино про 1:0 с «Фулхэмом»: «Челси» был лучше и заслужил победу. Фол Гюсто, возможно, тянул на красную, за такое уже удаляли»

Маурисио Почеттино доволен победой над «Фулхэмом» (1:0).

«Первый тайм получился очень тяжелым, но во втором на протяжении первых 30 минут мы играли очень, очень хорошо. Думаю, мы заслужили победу, мы были лучше. Я очень доволен.

Я, конечно, понимаю [что грубо сфолил на в конце первого тайма]. Это был сложный момент для судей и ВАР. Мы уже сталкивались с несколькими удалениями за подобные действия.

Я ничего не буду говорить. Я принимаю и понимаю, что это, возможно, тянуло на красную карточку. Я не буду говорить слишком много, потому что не со всех ракурсов видел момент. Но таков футбол, иногда все складывается в твою пользу, иногда – нет.

Такие победы, как сегодня, важны. Когда видишь, как «Фулхэм» сыграл с «Ливерпулем» и «Арсеналом» в последних матчах, то должен ценить такую победу. Футболистам следует отдать должное. С « » непросто играть», – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.

Игру 21-го тура обслуживала бригада судей под руководством Энтони Тэйлора.

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