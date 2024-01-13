Почеттино о 8-м месте «Челси»: «Люди думают, что должно быть иначе, но мы в положении, которое заслужили, потому что не использовали моменты. Идет строительство»

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» пока не заслужил идти выше 8-й строчки.

«Люди думают, что « » должен быть в другом положении, но мы находимся в реалистичном положении, в положении, которое заслужили, потому что недостаточно хорошо использовали свои моменты.

Мы получим то, что хотим. Мы находимся в процессе строительства и боремся за то, чтобы выступать как можно лучше. Я очень доволен составом», – заявил главный тренер «синих» в эфире TNT Sports.

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