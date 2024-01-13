Почеттино о 8-м месте «Челси»: «Люди думают, что должно быть иначе, но мы в положении, которое заслужили, потому что не использовали моменты. Идет строительство»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» пока не заслужил идти выше 8-й строчки.

«Люди думают, что «Челси» должен быть в другом положении, но мы находимся в реалистичном положении, в положении, которое заслужили, потому что недостаточно хорошо использовали свои моменты.

Мы получим то, что хотим. Мы находимся в процессе строительства и боремся за то, чтобы выступать как можно лучше. Я очень доволен составом», – заявил главный тренер «синих» в эфире TNT Sports.

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8 комментариев
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Неплохо идёт Челси, возможно уже прошли зону турбулентности и готовы к борьбе за ТОП-4, если пойдёт нормально, то даже в этом сезоне ещё не потеряны надежды
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Красивые -5 у МЮ) Кошмар просто.
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Ответ заблокированному пользователю
Неплохо идёт Челси, возможно уже прошли зону турбулентности и готовы к борьбе за ТОП-4, если пойдёт нормально, то даже в этом сезоне ещё не потеряны надежды
Там скорее центр поля и фланги обороны чистый кринж
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Ответ Vatikan
там как состав сейчас у них? также под 50 человек или почистили?
Мудрик тащит в одного. гордишься им?
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Ответ За Валенсию с 1999
Мудрик тащит в одного. гордишься им?
он днище
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