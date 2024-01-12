«В «Зените» многие российские игроки угробили карьеры. Это не красит наш чемпионат и убивает интригу». Лахиялов об Ахметове

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Вторая лига Б Шамиль Лахиялов Краснодар Ильзат Ахметов Легион-Динамо Футбол

Шамиль Лахиялов скептически отнесся к переходу Ильзата Ахметова в «Зенит».

«В этом трансфере, конечно, очень много вопросов. Я давно не припомню такого, чтобы во время перерыва между первой частью сезона и второй игрок переходил из одной команды, которая борется за чемпионство, в другую. Это не красит наш чемпионат и убивает в нем интригу. Лига, РФС, сами клубы не могли наложить вето на такой переход?

«Зенит» может позволить себе купить не одного-двоих футболистов из стана прямого конкурента, а троих, пятерых или десятерых и мариновать их потом на лавке. Очень многие российские футболисты уже угробили свои карьеры, перейдя в «Зенит». Сам «Зенит» потерял сейчас небольшие деньги, довольно существенно ослабив прямого конкурента.

Ахметов не является постоянным игроком основного состава «Краснодара», но входил в обойму, на которую рассчитывал тренерский штаб. Выходя в стартовом составе или на замену, Ахметов делал разницу на поле. Мы знаем его сильные качества, он не раз показывал в нынешнем чемпионате свой дриблинг.

Его переход в «Зенит» мне непонятен. Это очередной удар по руководству «Краснодара», которое так недальновидно составило контракт с Ахметовым», – сказал президент махачкалинского «Легиона» и бывший нападающий «Анжи» Лахиялов.

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51 комментарий
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В других командах такого не случается. Никогда)
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+18
знаете, что самое смешное? в начале 2011 года Лахиялов подписал контракт с Краснодаром, но потом вдруг резко передумал, соглашение разорвал и оказался, где бы вы думали? в Анжи.

По странному стечению обстоятельств, в Анжи именно в январе 2011 года появились огромные деньги, но мы все понимаем, что Лахиялов кинул Краснодар исключительно из-за желания играть в родном городе))
+19
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+18
Ответ Сергей Мартьянов
Комментарий скрыт
у Домингеса 65 матчей за два сезона, победа в РПЛ, Кубке и Суперкубке УЕФА. Вот это угробил карьеру)))
+20
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+16
Все зависит от желания игрока,примеры:Дзюба,Кузяев,Мостовой,Сергеев,Зырянов....Примеры кто выбрал казино и алкоголь:Бухаров,Ионов,Лунёв...,. пример кто подписав контракт подумал,что жизнь удалась:Срловьёв.У кого-то просто не получилось:Сутормин,Бакаев...
+19
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+12
В Зените многие игроки угробили карьеры, потому что недотягивали до основы, а играли в основном легионеры, которые банально сильнее, отсюда и чемпионства каждый год. Но например такие как Шатов, Зырянов, Денисов, Семак, Широков, Файзулин – карьеру не угробили, а были костяком команды долгие годы. Так что очередной пук в муку в адрес Зенита.
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+10
Ответ Дмитрий9779
Все зависит от желания игрока,примеры:Дзюба,Кузяев,Мостовой,Сергеев,Зырянов....Примеры кто выбрал казино и алкоголь:Бухаров,Ионов,Лунёв...,. пример кто подписав контракт подумал,что жизнь удалась:Срловьёв.У кого-то просто не получилось:Сутормин,Бакаев...
Ну Бакаев понятно, а Сутормин для обоймы неплох, может заткнуть несколько позиций, нельзя сказать,что это был провал.
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Ответ Приорат70
Многие это кто? Ну был Соловьёв. Бакаев не использовал шанс, а его реально давали. Негусто
Имеются в виду, наверное, люди типа Полоза, Юсупова. Хотя было бы там что гробить)
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столько новостей об этом трансфере, будто Мбаппе перешёл в Зенит
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Ответ luu
Ну Бакаев понятно, а Сутормин для обоймы неплох, может заткнуть несколько позиций, нельзя сказать,что это был провал.
ну сутормин никогда и не был игроком топ уровня даже на уровне рпл, переходил за копейки, из аутсайдера, так что все ок
+8
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+7
Интересно, почему от перехода Ахметова в Зенит бомбит у людей, которые вообще с Краснодаром не связаны? А Краснодару вообще норм.
+8
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Ответ Сергей Старчеус
В Зените многие игроки угробили карьеры, потому что недотягивали до основы, а играли в основном легионеры, которые банально сильнее, отсюда и чемпионства каждый год. Но например такие как Шатов, Зырянов, Денисов, Семак, Широков, Файзулин – карьеру не угробили, а были костяком команды долгие годы. Так что очередной пук в муку в адрес Зенита.
Кузяев, Оздоев, Жирков, Смольников, Караваев и многие другие)
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+6
Этот трансфер вряд-ли серьезно усилит «Зенит» и так-же вряд-ли серьезно ослабит прежний клуб Ахметова.
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Ответ Игорь Новиков
Имеются в виду, наверное, люди типа Полоза, Юсупова. Хотя было бы там что гробить)
Именно так. Там если кого и угробили, так саму команду никудышной селекцией до и при Фурсенко. А Полоз с Юсуповым просто провели в Зените часть карьеры на своём обычным уровне. После чего уже в Динамо Юсупов угробил Малкома)
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Кто приходил пахать,тот карьеру не просрал. А лентяев во всех командах хватает и не только россиян.
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Такие как Бухаров угробили, для которых покер и пожрать было важнее чем футбол
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Сериал продолжается. Данный персонаж забыл, как перебежал из Краснодара в Анжи.
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Ответ Ivan Petrov
Под каждой новостью с Ахметовым столько возбужденных зенитовских,как будто к ним Соболев перешёл
Ахметов перешёл в Зенит. А вот почему возбуждаются ещё и спартаковские — загадка. Ещё и дельфина своего приплетают ни к селу ни к городу.
+3
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Ответ MstAndreev
В других командах такого не случается. Никогда)
Если прочитать не только заголовок, но и текст, второй абзац, то да, не случается
+8
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Особенно улыбнуло про Домингеса.Стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка, чемпионом России.Всем бы так гробить карьеру!
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Лахиялов мечтал о Зените, но он слабый был
+2
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Ответ Дмитрий9779
Все зависит от желания игрока,примеры:Дзюба,Кузяев,Мостовой,Сергеев,Зырянов....Примеры кто выбрал казино и алкоголь:Бухаров,Ионов,Лунёв...,. пример кто подписав контракт подумал,что жизнь удалась:Срловьёв.У кого-то просто не получилось:Сутормин,Бакаев...
Вообще, Сутормин в первой группе. Он просто изначально игрок средний, то, что он в принципе стабильно выходил за Зенит - для него это прыжок выше головы.
+2
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Многие это кто? Ну был Соловьёв. Бакаев не использовал шанс, а его реально давали. Негусто
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Ответ Сергей Мартьянов
Комментарий скрыт
А ничего, что все они стали чемпионами?
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Ответ Сергей Мартьянов
Комментарий скрыт
Бухаров недавно сам говорил, что это только его вина.
Чори мимо, Новосельцев видимо так и рассчитывал, выстрелить и сесть на зарплату.
Рязанцев играл в Зените в свою силу (и кстати он играл).
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Ответ pav11k
Плохо, что сами игроки об этом не задумываются. Или задумываются, но согласны на деньги и скамейку. Или надеются почти безуспешно выигрывать конкуренцию у легионеров
А Ахметов, можно подумать, во всех матчах по 90 минут сыграл.
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Ответ Сергей Мартьянов
Комментарий скрыт
Все имели доверие с игровым временем у топовых тренеров в лучшие годы Зенита. Каждый недоработал сам, Бухаров недавно это признал. А Рязанцев в данном списке лишний. Он не феерил до Зенита, и там не поднял, но и не уронил марку
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Ответ Аристарх Кочубей
Сколько я прочитал оправданий, вот это удивительно. Видимо понимают зенитчики, что поступок не совсем порядочный. На воре и шапка горит.
"Вас никогда не будет критиковать тот, кто делает больше вас. Вас будет критиковать тот, кто делает меньше чем вы" (С. Галицкий).
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Ответ luu
Ну Бакаев понятно, а Сутормин для обоймы неплох, может заткнуть несколько позиций, нельзя сказать,что это был провал.
Иногда он неплохо играл,но последние матчи что в полузащите,что в защите основу не тянул,объективно.Пасы поперек...этому учат в детских школах,в оборону не успевал вернуться.
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Ответ Ivan Petrov
Правильно говорит лахиялов зенит это кладбищЕ
Газ-де-Жанейро
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Ответ DavidRobertJosephBeckham
Лучшие годы Домингеса прошли в Рубине, и Олимпиакосе, он там тоже легенда, а в Зените он запомнился только выносом мяча с линии ворот в Раменском. В целом карьера в зените у него не задалась, потому он при первой же возможности ушел.
Внимание, знатоки, вопрос. Как же он стал легендой Олимпиакоса, если уже угробил карьеру в Зените?)
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