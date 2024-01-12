«В «Зените» многие российские игроки угробили карьеры. Это не красит наш чемпионат и убивает интригу». Лахиялов об Ахметове

Шамиль Лахиялов скептически отнесся к переходу Ильзата Ахметова в «Зенит».

«В этом трансфере, конечно, очень много вопросов. Я давно не припомню такого, чтобы во время перерыва между первой частью сезона и второй игрок переходил из одной команды, которая борется за чемпионство, в другую. Это не красит наш чемпионат и убивает в нем интригу. Лига, , сами клубы не могли наложить вето на такой переход?

«Зенит» может позволить себе купить не одного-двоих футболистов из стана прямого конкурента, а троих, пятерых или десятерых и мариновать их потом на лавке. Очень многие российские футболисты уже угробили свои карьеры, перейдя в «Зенит». Сам «Зенит» потерял сейчас небольшие деньги, довольно существенно ослабив прямого конкурента.

Ахметов не является постоянным игроком основного состава «Краснодара», но входил в обойму, на которую рассчитывал тренерский штаб. Выходя в стартовом составе или на замену, Ахметов делал разницу на поле. Мы знаем его сильные качества, он не раз показывал в нынешнем чемпионате свой дриблинг.

Его переход в « » мне непонятен. Это очередной удар по руководству «Краснодара», которое так недальновидно составило контракт с Ахметовым», – сказал президент махачкалинского «Легиона» и бывший нападающий «Анжи» .

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