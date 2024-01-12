«В «Зените» многие российские игроки угробили карьеры. Это не красит наш чемпионат и убивает интригу». Лахиялов об Ахметове
Шамиль Лахиялов скептически отнесся к переходу Ильзата Ахметова в «Зенит».
«В этом трансфере, конечно, очень много вопросов. Я давно не припомню такого, чтобы во время перерыва между первой частью сезона и второй игрок переходил из одной команды, которая борется за чемпионство, в другую. Это не красит наш чемпионат и убивает в нем интригу. Лига, РФС, сами клубы не могли наложить вето на такой переход?
«Зенит» может позволить себе купить не одного-двоих футболистов из стана прямого конкурента, а троих, пятерых или десятерых и мариновать их потом на лавке. Очень многие российские футболисты уже угробили свои карьеры, перейдя в «Зенит». Сам «Зенит» потерял сейчас небольшие деньги, довольно существенно ослабив прямого конкурента.
Ахметов не является постоянным игроком основного состава «Краснодара», но входил в обойму, на которую рассчитывал тренерский штаб. Выходя в стартовом составе или на замену, Ахметов делал разницу на поле. Мы знаем его сильные качества, он не раз показывал в нынешнем чемпионате свой дриблинг.
Его переход в «Зенит» мне непонятен. Это очередной удар по руководству «Краснодара», которое так недальновидно составило контракт с Ахметовым», – сказал президент махачкалинского «Легиона» и бывший нападающий «Анжи» Лахиялов.
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По странному стечению обстоятельств, в Анжи именно в январе 2011 года появились огромные деньги, но мы все понимаем, что Лахиялов кинул Краснодар исключительно из-за желания играть в родном городе))
Чори мимо, Новосельцев видимо так и рассчитывал, выстрелить и сесть на зарплату.
Рязанцев играл в Зените в свою силу (и кстати он играл).