Гранат об Ахметове в «Зените»: «Ощущение, что ослабляют конкурентов, вот и все. Видно, что хотят в 6-й раз подряд стать чемпионами – трансферы только у них, по сути»
Владимир Гранат прокомментировал трансфер Ильзата Ахметова в «Зенит».
– Как вам нынешние трансферы в РПЛ? Приобретения «Зенита», например.
– По сути, трансферы только у «Зенита». Недавно читал про Салтыкова в «Локомотиве», но это трансфер на будущее. Поэтому можно говорить только об одной команде. Видно, что «Зенит» хочет шестой раз подряд стать чемпионом, поэтому они делают такие усиления.
– Трансфер Ахметова в «Зенит» вас удивляет?
– Да, честно говоря. Потому что он не был основным игроком в «Краснодаре». Такое ощущение, что «Зенит» конкурентов ослабляет, вот и все. Хотя, если Ильзат получит шанс и воспользуется, то он будет на хорошем уровне играть за «Зенит».
– Когда вы услышали об этом трансфере, у вас не возникало мысли в голове: «Для чего?»
– Конечно, возникало, как и у других специалистов, которые разбираются в футбол. У многих возникали такие вопросы. Наверное, тут стоит исходить из желаний самого футболиста. Если на него есть спрос и предложение, то почему он должен отказываться от топ-клуба нашего чемпионата? – сказал бывший игрок сборной России.
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А Краснодар не ведется, держится.
И да, есть 2 вопроса.
1) То, что за год до этого продали Паредеса за 40, при покупке его за 23, - это же ерунда, правда?
2) Ты когда машину продаешь, тоже считаешь сколько потратил на ТО, бензин, покрышки, штрафы и .т.п.?
Л — логика!
Игрок уровня Барриоса, на 7 лет моложе