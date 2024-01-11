Гранат об Ахметове в «Зените»: «Ощущение, что ослабляют конкурентов, вот и все. Видно, что хотят в 6-й раз подряд стать чемпионами – трансферы только у них, по сути»

Теги Локомотив Зенит Владимир Гранат премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Никита Салтыков Футбол

Владимир Гранат прокомментировал трансфер Ильзата Ахметова в «Зенит».

– Как вам нынешние трансферы в РПЛ? Приобретения «Зенита», например.

– По сути, трансферы только у «Зенита». Недавно читал про Салтыкова в «Локомотиве», но это трансфер на будущее. Поэтому можно говорить только об одной команде. Видно, что «Зенит» хочет шестой раз подряд стать чемпионом, поэтому они делают такие усиления.

– Трансфер Ахметова в «Зенит» вас удивляет?

– Да, честно говоря. Потому что он не был основным игроком в «Краснодаре». Такое ощущение, что «Зенит» конкурентов ослабляет, вот и все. Хотя, если Ильзат получит шанс и воспользуется, то он будет на хорошем уровне играть за «Зенит».

– Когда вы услышали об этом трансфере, у вас не возникало мысли в голове: «Для чего?»

– Конечно, возникало, как и у других специалистов, которые разбираются в футбол. У многих возникали такие вопросы. Наверное, тут стоит исходить из желаний самого футболиста. Если на него есть спрос и предложение, то почему он должен отказываться от топ-клуба нашего чемпионата? – сказал бывший игрок сборной России.

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12 комментариев
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Так, вроде бы и Малкома за космические деньги только Зенит продал...
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А я все ждал, когда же наконец начнутся рассказы про ослабление конкурентов?
А Краснодар не ведется, держится.
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Ответ дима кушов
Комментарий скрыт
9 млн в год? А почему не 59?))
И да, есть 2 вопроса.
1) То, что за год до этого продали Паредеса за 40, при покупке его за 23, - это же ерунда, правда?
2) Ты когда машину продаешь, тоже считаешь сколько потратил на ТО, бензин, покрышки, штрафы и .т.п.?
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«Он не был основным игроком в «Краснодаре». Такое ощущение, что «Зенит» конкурентов ослабляет».

Л — логика!
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Тут скорее усиление конкурента😁
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Володя трансфер Кастаньи пропустил?
Игрок уровня Барриоса, на 7 лет моложе
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Может Краснодар не считает что это ослабление ,кому как знать .может Ахметов не относился к не неприкасаемым .
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Спортс без хайпа, как блохи без Барбоски, не проживут и дня. Рядовой переход игрока с одной лавки на другую, достойный внимания максимум одного из помощников Семака. Но ведь переход именно в Зенит, а не какой-нить столичный середняк. Опросят всех ветеранов, которые долго будут вспоминать: кто такой этот Ахметов, а потом будут кивать на заготовленные вопросы. Школота на ветках этим и живёт.
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Ответ Алексей Минин
9 млн в год? А почему не 59?)) И да, есть 2 вопроса. 1) То, что за год до этого продали Паредеса за 40, при покупке его за 23, - это же ерунда, правда? 2) Ты когда машину продаешь, тоже считаешь сколько потратил на ТО, бензин, покрышки, штрафы и .т.п.?
Паредеса продали за 47,а вообще бесполезным делом занимаетесь,этот челик адепт Бендеры,соврать ему как два байта отослать
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