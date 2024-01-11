Гранат об Ахметове в «Зените»: «Ощущение, что ослабляют конкурентов, вот и все. Видно, что хотят в 6-й раз подряд стать чемпионами – трансферы только у них, по сути»

Владимир Гранат прокомментировал трансфер Ильзата Ахметова в «Зенит».

– Как вам нынешние трансферы в ? Приобретения « », например.

– По сути, трансферы только у «Зенита». Недавно читал про в « », но это трансфер на будущее. Поэтому можно говорить только об одной команде. Видно, что «Зенит» хочет шестой раз подряд стать чемпионом, поэтому они делают такие усиления.

– Трансфер Ахметова в «Зенит» вас удивляет?

– Да, честно говоря. Потому что он не был основным игроком в « ». Такое ощущение, что «Зенит» конкурентов ослабляет, вот и все. Хотя, если Ильзат получит шанс и воспользуется, то он будет на хорошем уровне играть за «Зенит».

– Когда вы услышали об этом трансфере, у вас не возникало мысли в голове: «Для чего?»

– Конечно, возникало, как и у других специалистов, которые разбираются в футбол. У многих возникали такие вопросы. Наверное, тут стоит исходить из желаний самого футболиста. Если на него есть спрос и предложение, то почему он должен отказываться от топ-клуба нашего чемпионата? – сказал бывший игрок сборной России.

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