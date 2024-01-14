Лещук о «Слове пацана»: «Снято хорошо, сюжет интересный, только последняя серия разочаровала. Американский кинематограф пока лучше все-таки»

Игорь Лещук поделился мнением о российском кино.

– Смотришь русские сериалы?

– Смотрел «Слово пацана». Хорошо снят, интересный сюжет, только последняя серия разочаровала. Думаю, даже если молодежь посмотрит, ничего страшного не будет. Сейчас другие времена.

Раньше нечего было делать, а сейчас компьютеры и телефоны. Детям сейчас не до этого. Тяжело в наше время встретить на улице подростков, которые гуляют и играют так, как это было в нашем детстве. Раньше просто делать было нечего, поэтому выходили на улицу, дрались, воровали.

– Часто дрался в детстве?

– В школе кто только не дерется. Конечно, было. Может, раз пять. А еще был случай уже после окончания школы. Я шел с тренировки «Динамо» к метро. Возле него меня поджидали знакомые, с которыми я сильно поругался. Сначала пытался поговорить, но в итоге все закончилось дракой. Через несколько лет этот же знакомый мне писал, чтобы поздравить с победой «Динамо».

– Российский кинематограф все еще не дотягивает до американского?

– У нас мало хорошего и интересного выходит. Классные фильмы и сериалы есть, но было бы лучше, если бы они выходили чаще. Все-таки американский кинематограф пока лучше, – сказал голкипер « ».

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