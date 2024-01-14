Лещук о «Слове пацана»: «Снято хорошо, сюжет интересный, только последняя серия разочаровала. Американский кинематограф пока лучше все-таки»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук кино Футбол

Игорь Лещук поделился мнением о российском кино.

– Смотришь русские сериалы?

– Смотрел «Слово пацана». Хорошо снят, интересный сюжет, только последняя серия разочаровала. Думаю, даже если молодежь посмотрит, ничего страшного не будет. Сейчас другие времена.

Раньше нечего было делать, а сейчас компьютеры и телефоны. Детям сейчас не до этого. Тяжело в наше время встретить на улице подростков, которые гуляют и играют так, как это было в нашем детстве. Раньше просто делать было нечего, поэтому выходили на улицу, дрались, воровали.

– Часто дрался в детстве?

– В школе кто только не дерется. Конечно, было. Может, раз пять. А еще был случай уже после окончания школы. Я шел с тренировки «Динамо» к метро. Возле него меня поджидали знакомые, с которыми я сильно поругался. Сначала пытался поговорить, но в итоге все закончилось дракой. Через несколько лет этот же знакомый мне писал, чтобы поздравить с победой «Динамо».

– Российский кинематограф все еще не дотягивает до американского?

– У нас мало хорошего и интересного выходит. Классные фильмы и сериалы есть, но было бы лучше, если бы они выходили чаще. Все-таки американский кинематограф пока лучше, – сказал голкипер «Динамо».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
— А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? — спросила Дороти.
— Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
+20
-1
+19
Этот резервист в каждом интервью будет упоминать Америку, которую он ещё сам не определился, любит или нет?!
+10
0
+10
Американский кинематограф пока лучше все-таки

Да ты что)
+5
0
+5
Ответ SaH4r.
Я смотрел сериал и многие тут смотрели, даже те, кому якобы не интересен этот сериал, но то, что его везде пихают уже начинает раздражать
Лично я не смотрел.
Кстати, сегодня прочитал: в соцсетях от актёров уже потихоньку начинают отписываться, хайп прошёл, судя по всему)
+6
-2
+4
Я смотрел сериал и многие тут смотрели, даже те, кому якобы не интересен этот сериал, но то, что его везде пихают уже начинает раздражать
+3
-1
+2
Один раз побывал в Америке и котелок в другую сторону варить стал
+2
0
+2
Топовые сериалы у нас научились снимать. А вот с фильмами интереснее: не мы приближаемся к Голливуду, а они откатываются к нам. За последние годы вышло много плохих фильмов, причём большая часть - это бесконечные сиквелы, приквелы, спин-оффы, ремейки. Абсолютная деградация голливудского кино.
+2
-1
+1
Ответ Руслан Платонов
— А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? — спросила Дороти. — Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
топ
+1
0
+1
Уровень Зеро
0
0
0
Сейчас "Слово пацана" уже не в тренде. Все, кто хотел, посмотрел. Сейчас обсуждают "Кеша должен умереть".
0
0
0
Че то он разговорился в последнее время))
0
0
0
Ответ Trash Talking
Один раз побывал в Америке и котелок в другую сторону варить стал
Ээээ. Американские фильмы хуже наших?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий