Шапи забил за «Арис» в 3-м матче подряд и отдал ассист. У хавбека 4+4 за 15 игр в лиге Греции

Теги Арис высшая лига Греция Панэтоликос Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов забил за «Арис» в третьем матче подряд.

Сегодня полузащитник отметился голом в матче 17-го тура чемпионата Греции против «Панэтоликоса» (4:0). Также на его счету голевой пас.

Всего за 15 матчей в чемпионате Греции Сулейманов забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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4+4 ведь, он еще и голевую отдал в этом матче
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Шаапии, это Володька!!
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Шапи забил за "Арис" Шапи.
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Молодец Шапи, хоть не как этот дурачек на БМВ
Тот считай закончил с большим футболом, этот еще попылит лет 5-7
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