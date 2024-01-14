Шапи забил за «Арис» в 3-м матче подряд и отдал ассист. У хавбека 4+4 за 15 игр в лиге Греции

Магомед-Шапи Сулейманов забил за «Арис» в третьем матче подряд.

Сегодня полузащитник отметился голом в матче 17-го тура чемпионата Греции против «Панэтоликоса» (4:0). Также на его счету голевой пас.

Всего за 15 матчей в чемпионате Греции Сулейманов забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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