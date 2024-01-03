Шапи забил второй гол за «Арис». У него 5 очков (2+3) по «гол+пас» в 13 матчах
Магомед-Шапи Сулейманов забил в первом матче в 2024 году.
24-летний полузащитник «Ариса» отметился голом в игре чемпионата Греции против «Астераса» (2:2, второй тайм).
Это второй гол хавбека за греческую команду. Также на его счету три голевые передачи. Сегодня он проводит за «Арис» 13-й матч.
За клуб из Салоников Сулейманов выступает на правах аренды из «Краснодара».
«Арис» арендовал футболиста в сентябре прошлого года на один сезон с правом выкупа за миллион евро.
Подробную статистику Шапи можно изучить здесь.
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