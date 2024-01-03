Шапи забил второй гол за «Арис». У него 5 очков (2+3) по «гол+пас» в 13 матчах

Теги Арис высшая лига Греция Краснодар Астерас Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов забил в первом матче в 2024 году.

24-летний полузащитник «Ариса» отметился голом в игре чемпионата Греции против «Астераса» (2:2, второй тайм).

Это второй гол хавбека за греческую команду. Также на его счету три голевые передачи. Сегодня он проводит за «Арис» 13-й матч.

За клуб из Салоников Сулейманов выступает на правах аренды из «Краснодара».

«Арис» арендовал футболиста в сентябре прошлого года на один сезон с правом выкупа за миллион евро.

Подробную статистику Шапи можно изучить здесь.

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9 комментариев
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Ответ ОттоДракула
Он настолько мёртвый к своим 24 годам, что даже в рфпл никому не нужен? Даже спартаковский труп Денис Давыдов дольше продержался.
думаю у нас есть куча команд ниже уровня Ариса. да и климат там получше. я бы в сегодняшней ситуации там играть предпочёл, чем в условном Оренбурге
+13
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+12
Ответ ОттоДракула
Он настолько мёртвый к своим 24 годам, что даже в рфпл никому не нужен? Даже спартаковский труп Денис Давыдов дольше продержался.
так может он сам не хочет оставаться в нашем болоте? за последние сезоны поиграл в Турции, Израиле, Греции. сыграл в пяти матчах Лиги Конференции. это получше, чем играть бессмысленный кубок России с идиотской схемой розыгрыша
+8
-3
+5
Ответ Сослан Бедоев
думаю у нас есть куча команд ниже уровня Ариса. да и климат там получше. я бы в сегодняшней ситуации там играть предпочёл, чем в условном Оренбурге
Кстати Оренбург и Арис одинаково оценивается по трансфермаркт в 25 млн
+2
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+2
24 года, а кроме скорости так ничего и не приобрел - скорость кончится - кончится Шапи...
+1
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Толку-то? Вели 2:0, умудрились три пропустить и продуть
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