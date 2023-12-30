«Международный футбол загажен политикой, лезут министры иностранных дел и прочие. ФИФА и УЕФА уже не управляют футбольными процессами. Открыли ящик Пандоры». Ловчев о разочарованиях

Евгений Ловчев указал на влияние политики на футбольные процессы.

«Международный футбол весь загажен политическими решениями. Руководители ФИФА, УЕФА были главенствующие в своем виде спорта, а сегодня министры иностранных дел и прочие лезут.

Самый показательный пример: , воспитанник «Краснодара», сейчас играет в Израиле. Израильская команда играла в еврокубках. Они приехали в Польшу, и его не пустили. Что сделали и ФИФА? Да ничего! Им плюнули в лицо, они вытерлись – и до свидания. Это был самый главный штрих.

ФИФА и УЕФА теперь не управляют футбольными процессами. Любые страны могут не пустить, отказаться от участия.

Меня это расстроило больше всего в этом году. Восстановить это будет очень трудно. Открыли ящик Пандоры», – сказал бывший защитник «Спартака».

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