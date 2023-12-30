«Международный футбол загажен политикой, лезут министры иностранных дел и прочие. ФИФА и УЕФА уже не управляют футбольными процессами. Открыли ящик Пандоры». Ловчев о разочарованиях

Теги УЕФА ФИФА высшая лига Израиль Евгений Ловчев Хапоэль Беер-Шева Политика Магомед-Шапи Сулейманов Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Ловчев указал на влияние политики на футбольные процессы.

«Международный футбол весь загажен политическими решениями. Руководители ФИФА, УЕФА были главенствующие в своем виде спорта, а сегодня министры иностранных дел и прочие лезут.

Самый показательный пример: Шапи, воспитанник «Краснодара», сейчас играет в Израиле. Израильская команда играла в еврокубках. Они приехали в Польшу, и его не пустили. Что сделали УЕФА и ФИФА? Да ничего! Им плюнули в лицо, они вытерлись – и до свидания. Это был самый главный штрих.

ФИФА и УЕФА теперь не управляют футбольными процессами. Любые страны могут не пустить, отказаться от участия.

Меня это расстроило больше всего в этом году. Восстановить это будет очень трудно. Открыли ящик Пандоры», – сказал бывший защитник «Спартака».

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10 комментариев
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"Открыли ящик Пандоры"

24.02.2022. У Василича зачесалась открывашка. Хлебнули все сполна.
+9
-2
+7
А что сейчас вне политики?
+2
-1
+1
Ответ madaev
УЕФА И ФИФА крадут бабки и лижут Арабам, всё
у кого крадут?
+1
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а что УЕФА могла сделать? Польша это суверенная страна, кого хотят, того (не) пускают.

Бвл баскетболист, Кшыштоф Лавринович из Литвы, крутой талант, отсидел пару лет. Его в США и Канаду не пустили даже как туриста, такие у них там правила. И никакой НБА там не помог и не мог бы помочь
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Ответ Гамарджоба Генацвале
У таких как ты, это началось 24.02.2022, а до этого все было просто прекрасно.
Генацвале, направляйтесь в вашу Гамарджобу. И поглубже.
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Ответ Overkiller
Генацвале, направляйтесь в вашу Гамарджобу. И поглубже.
Глубже,чем ты, будет сложно. Болела Зенита пишет про "Василича" и продолжает болеть за Зенит и ничего ведь в башке не щелкает.
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