«Международный футбол загажен политикой, лезут министры иностранных дел и прочие. ФИФА и УЕФА уже не управляют футбольными процессами. Открыли ящик Пандоры». Ловчев о разочарованиях
Евгений Ловчев указал на влияние политики на футбольные процессы.
«Международный футбол весь загажен политическими решениями. Руководители ФИФА, УЕФА были главенствующие в своем виде спорта, а сегодня министры иностранных дел и прочие лезут.
Самый показательный пример: Шапи, воспитанник «Краснодара», сейчас играет в Израиле. Израильская команда играла в еврокубках. Они приехали в Польшу, и его не пустили. Что сделали УЕФА и ФИФА? Да ничего! Им плюнули в лицо, они вытерлись – и до свидания. Это был самый главный штрих.
ФИФА и УЕФА теперь не управляют футбольными процессами. Любые страны могут не пустить, отказаться от участия.
Меня это расстроило больше всего в этом году. Восстановить это будет очень трудно. Открыли ящик Пандоры», – сказал бывший защитник «Спартака».
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24.02.2022. У Василича зачесалась открывашка. Хлебнули все сполна.
Бвл баскетболист, Кшыштоф Лавринович из Литвы, крутой талант, отсидел пару лет. Его в США и Канаду не пустили даже как туриста, такие у них там правила. И никакой НБА там не помог и не мог бы помочь