Дидье Дешам: «Франция – один из фаворитов Евро. Мы подходим к турниру с амбициями»

Дидье Дешам назвал Францию одним из фаворитов Евро-2024.

«Мы одни из фаворитов Евро. И не собираемся этого скрывать. Мы подходим к турниру с амбициями, но и с необходимым смирением», – сказал тренер сборной Франции.

Напомним, чемпионат Европы начнется 14 июня. Франция играет в группе Австрией и Нидерландами, третий соперник определится в ходе стыковых матчей.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам