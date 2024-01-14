Дидье Дешам: «Франция – один из фаворитов Евро. Мы подходим к турниру с амбициями»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Евро-2024 Футбол

Дидье Дешам назвал Францию одним из фаворитов Евро-2024.

«Мы одни из фаворитов Евро. И не собираемся этого скрывать. Мы подходим к турниру с амбициями, но и с необходимым смирением», – сказал тренер сборной Франции.

Напомним, чемпионат Европы начнется 14 июня. Франция играет в группе Австрией и Нидерландами, третий соперник определится в ходе стыковых матчей.

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