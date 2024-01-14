Александр Филимонов: «Менять Абаскаля бесполезно – шило на мыло. В «Спартаке» тренеры меняются, а результат остается таким же»

Александр Филимонов не видит смысла в увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«В этом сезоне удается следить за «Спартаком», но команда не блещет. К сожалению, все не очень хорошо.

Менять Абаскаля бесполезно – шило на мыло. В « » тренеры меняются, а результат остается таким же. Не знаю, какого тренера нужно найти, чтобы команда уверенно показывала результаты и добивалась побед», – сказал бывший вратарь красно-белых.

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