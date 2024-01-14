Александр Филимонов: «Менять Абаскаля бесполезно – шило на мыло. В «Спартаке» тренеры меняются, а результат остается таким же»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Филимонов Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Филимонов не видит смысла в увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«В этом сезоне удается следить за «Спартаком», но команда не блещет. К сожалению, все не очень хорошо.

Менять Абаскаля бесполезно – шило на мыло. В «Спартаке» тренеры меняются, а результат остается таким же. Не знаю, какого тренера нужно найти, чтобы команда уверенно показывала результаты и добивалась побед», – сказал бывший вратарь красно-белых.

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11 комментариев
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Очевидно, что каждому тренеру Спартака нужно давать доработать первоначальный контракт до конца без всяких продлений и улучшений условий... Только по окончанию принимать решения... Всем понятно, что сиюминутный результат в Спартаке никакой тренер и состав не даст никогда, по крайней мере долговременный, не случайный по стечению обстоятельств...
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До конца сезона Абаскаля надо оставлять, а затем смотреть по итогу.
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Ответ Тиджани Бабангида
До конца сезона Абаскаля надо оставлять, а затем смотреть по итогу.
А по итогу 5 место на котором мы сейчас это максимум который будет,а так 6-7 место с такой игрой.И кстати я такой прогноз давал ещё после 3 сыгранных туров.И сейчас тоже самое говорю и готов поспорить,что Спартак выше 5 места не будет.Пятое место с такой игрой, ещё хорошее на самом деле
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Так может стоит не на мыло поменять, а на хорошего тренера?
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Ответ Alex Chernov
Думаю даже он будет не хуже вашего шарлатана 🙃
Я то всеми тремя руками за рыжего клоуна на главном мостике вашего идущего ко дну корабля. Но надо раз в год-полтора следовать спартаковскому духу и менять тренеров на своих бывших. Традиция знаете ли.
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Ответ Alex Chernov
Что для нас пол, для вас всегда будет потолок 🙃
Иначе говоря то что для нас сладко -для вас всегда будет горько!
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Ответ SPB Patriot
Так может стоит не на мыло поменять, а на хорошего тренера?
но где его взять Мостовой не в счёт
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