Аленичев о том, кто из нынешнего «Спартака» играл бы в команде 90-х: «Только Промес. И то вряд ли»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Квинси Промес Футбол

Дмитрий Аленичев сравнил состав нынешнего «Спартака» с командой из 90-х.

– Кто из футболистов нынешнего «Спартака» мог бы заиграть в команде, в которой выступали вы?

– Думаю, Промес, и то вряд ли. Шансы 50:50. Это единственный футболист, у которого были бы шансы, но немного, – сказал бывший полузащитник и тренер «Спартака».

В этом сезоне на счету Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче за «Спартак». Статистику 32-летнего вингера можно найти здесь.

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14 комментариев
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Игрок сборной Голландии послабее пляжников вроде Робсона, это конечно да
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Ответ Leon Petov
Игрок сборной Голландии послабее пляжников вроде Робсона, это конечно да
Да вообще глупо отвечать на такие вопросы. Какой смысл вообще сопоставлять - почти 30 лет прошло, многое просто изменилось, как в футболе, так и вообще в жизни.
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На счёт Промеса перегнул в том что вряд ли .. Антоха настоящий Спартаковец на все времена и вписался бы в команду любой эпохи... .в остальном прав...
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Это скорее из того Спартака в нынешнем несколько человек бы заиграло, те же Ширко и Робсон - это что, атака многократного чемпиона страны? Да тот Спартак закинуть в золотые времена РПЛ с Халками и Диарра, и что бы он показал, состав был весьма убогий на самом деле, были конечно иногда удачные матчи, но порой такую дичь творили в матчах с уступающими в классе командами, что в пору было хвататься за голову. Романцев выстраивал игру, но класс исполнителей по меркам Европы был очень низок, те же Ширко, Робсон и потом Маркао выстреливали в единичных случаях, а по большей части были просто поленьями, стабильностью там и не пахло, держалось на полузащите всё, Титов и Тихонов тащили по большей части.
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Робсон и Маркао на пляж тогда да?
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А в нынешнем Реале смог бы заиграть Александр Петрович Ширкао, добавил Аленичев
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хорош жить прошлым!
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Великие Джубанов,Бузникин,Нагорняк,Кечинов не оставили бы Промесу шансов))))
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Ответ E.V.P.
Да примерно такой же по силе Спартак был в 90-х как нынешний, просто уровень оппозиции был слабый. Сборная, костяк которой состоял из этих игроков, звёзд с неба не хватала, что лишний раз подтверждает, что не было так какого-то международного уровня мастерства. Просто на фоне откровенно слабых команд лиги, смотрелись мастерами.
Зато как начали появляться деньги у конкурентов, Спартак сразу сдался и Романцев ничего не смог показать ни в Спартаке ни в других клубах, очень примечательно
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Да примерно такой же по силе Спартак был в 90-х как нынешний, просто уровень оппозиции был слабый. Сборная, костяк которой состоял из этих игроков, звёзд с неба не хватала, что лишний раз подтверждает, что не было так какого-то международного уровня мастерства. Просто на фоне откровенно слабых команд лиги, смотрелись мастерами.
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Футболисты 90-х как то рано стали ветеранами, которые могут только с настальгическим восхищением вспоминать свою молодость и при этом не адаптироваться к реальности. В его возрасте люди становятся успешными тренерами в современном футболе, а не такого рода бессмысленные интервью дают, лишенные здравого смысла.
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чушь какая-то играли бы и Промес и Соболев, страшно вспоминать про Широко в нападении, да и в защите был проходной двор, Бабич бы там точно не затерялся
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