Аленичев о том, кто из нынешнего «Спартака» играл бы в команде 90-х: «Только Промес. И то вряд ли»
Дмитрий Аленичев сравнил состав нынешнего «Спартака» с командой из 90-х.
– Кто из футболистов нынешнего «Спартака» мог бы заиграть в команде, в которой выступали вы?
– Думаю, Промес, и то вряд ли. Шансы 50:50. Это единственный футболист, у которого были бы шансы, но немного, – сказал бывший полузащитник и тренер «Спартака».
В этом сезоне на счету Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче за «Спартак». Статистику 32-летнего вингера можно найти здесь.
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