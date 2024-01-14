Дмитрий Аленичев сравнил состав нынешнего «Спартака» с командой из 90-х.

– Кто из футболистов нынешнего « » мог бы заиграть в команде, в которой выступали вы?

– Думаю, , и то вряд ли. Шансы 50:50. Это единственный футболист, у которого были бы шансы, но немного, – сказал бывший полузащитник и тренер «Спартака».

В этом сезоне на счету Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче за «Спартак». Статистику 32-летнего вингера можно найти здесь.

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