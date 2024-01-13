Семин о том, что «Спартак» Романцева обыгрывал всех из-за большего бюджета: «Глупость, просто Олег работал лучше всех. Клуб зарабатывал на поле, а не получал деньги в подарок»

Теги Спартак Юрий Семин премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Олег Романцев Виктор Онопко Валерий Карпин Юрий Никифоров Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Семин рассказал, почему «Спартак» был успешен в российском футболе 1990-х.

– Как относитесь к аргументации недоброжелателей Романцева – что он выигрывал, пока у «Спартака» было больше денег, чем у остальных? А как только конкуренты подравнялись и вышли вперед, так победы и закончились?

– Как к глупости. Он просто работал в то время лучше всех. В плане тактики, подбора игроков, который ей соответствовал, а не являлся беспорядочным набором индивидуально сильных мастеров.

Деньги же, полученные в первую очередь от регулярных побед в еврокубках – в частности, в Лиге чемпионов – и продажи им же подготовленных футболистов в Европу, – следствие этой работы, а не преимущества «Спартака» в финансах. Клуб зарабатывал деньги на поле, а не получал их от кого-то в подарок.

Олег нашел и привез в «Спартак» без всяких агентов Онопко, Карпина, Радченко и многих других футболистов, которые до красно-белых не казались такими уж явными талантами. У него выдающееся чутье на игроков! А сколько футболистов, поиграв у Романцева, уехало в Испанию, Германию, Италию и хорошо играло там много лет, представляя честь нашей страны!

– Пару десятков легко можно насчитать. От Царя Мостового до автора голов в победных финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Аленичева.

– Громадное количество! У Романцева не было изначально большего бюджета, чем у конкурентов, чтобы переманить их деньгами! Не было!

– В футбольном мире общеизвестно, что он вообще терпеть не мог говорить с игроками о деньгах, и когда кто-то из них по недомыслию шел к нему с тем, что недостаточно платят, надо бы прибавить – мало им не казалось.

– Зато он мог разглядеть и убедить игроков. Олег понял, что ему нужны два техничных центральных защитника, которые хорошо играют в пас, и взял Онопко с Никифоровым. Не просто потому, что они - хорошие футболисты, а потому что они вписывались в его модель, – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

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74 комментария
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Палыч выдал базу, но школьники с берегов Невы сейчас расскажут как дела обстояли на самом деле)
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Палыч-Глыба, это факт 🙃
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База
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Юрий Палыч и сам замечательный тренер, выигрывал чемпионства с Локомотивом, когда те далеко не были фаворитами на титул. Особенно в сезоне 2017/18
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-1
+18
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Комментарий скрыт
ину давай расскажи , кого за деньги покупал Романцев ?
+18
-1
+17
Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий скрыт
уже Сёмин, тренировавший в то время, говорит очевидные вещи, а болельщику с дивана, разумеется, виднее))
+13
0
+13
Палыч отчасти прав в том, что СМ большую часть бюджета получал от еврокубков. Но так-то бюджет у Спартака был выше всех в лиге, плюс Ротору, Алании было сложнее в регионы игроков заманивать, все хотели в Москву. Плюс Романцев, когда руководил сборной, использовал свое положение и не брал в сборную игроков, которые не хотели переходить в Спартак. И ещё не согласен с Семиным по поводу чуйки Романцева на игроков. Может в начале 90-х она была, но во второй половине 90-х и начале нулевых у Романцева было очень много сомнительных трансферов, а почти все молодые игроки заиграли в 96 при Ярцеве. Романцев был силен тем, что ставил узнаваемую игру, искать таланты ему удавалось не очень хорошо
+15
-7
+8
Ответ И здесь и там
Палыч отчасти прав в том, что СМ большую часть бюджета получал от еврокубков. Но так-то бюджет у Спартака был выше всех в лиге, плюс Ротору, Алании было сложнее в регионы игроков заманивать, все хотели в Москву. Плюс Романцев, когда руководил сборной, использовал свое положение и не брал в сборную игроков, которые не хотели переходить в Спартак. И ещё не согласен с Семиным по поводу чуйки Романцева на игроков. Может в начале 90-х она была, но во второй половине 90-х и начале нулевых у Романцева было очень много сомнительных трансферов, а почти все молодые игроки заиграли в 96 при Ярцеве. Романцев был силен тем, что ставил узнаваемую игру, искать таланты ему удавалось не очень хорошо
По поводу бюджета - глупости. Спартак хотел Нидергауса, но тот остался в Роторе. Тетрадзе перешёл в Спартак и даже успел сыграть в кубке Содружества, но потом Алания переманила его к себе. Хохлов, Радимов и Семак отказались идти в Спартак. Кобелев тоже.

Про положение правда, но это уже 1999-2002 год, уже время было другое и ОИР был уже не тот. Да и собственно никто, кого он хотел взять, используя положение в сборной, так в Спартаке и не оказался: Смертин, Панов, Каряка, Гусев, - все отказались.
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+8
Ответ alexmixer9
Палыч выдал базу, но школьники с берегов Невы сейчас расскажут как дела обстояли на самом деле)
И чудик с ником Честный контроль.
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+6
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Комментарий скрыт
как это отменяет успехи Романцева в Спартаке?
+6
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+6
Подобрел Палыч с годами. а в 2000 году прямо во время матча орал, что "если работать с судьями так, как это делает Спартак, то можно чемпионами мира" стать. Ну и предложил сразу отдать чемпионство Спартаку, все равно судьи другим командам не дадут ничего сделать)

смотрите сами)
https://vk.com/video?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%202000&z=video-105000961_456239885%2Fpl_cat_trends
+8
-3
+5
Огромный респект Палычу! Спартак был ни чем не богаче того же Динамо, например, или же цска. В Спартаке хотели играть за идею, потому что клуб регулярно брал трофеи внутри страны и доходил до самых высоких стадий еврокубков. Не за клуб армии же им играть, куда, кстати, действительно в своё время сгоняли массово игроков под предлогом "лайтовой службы в армии"))
+10
-6
+4
ждем местных несогласных экспертов, которые лучше Палыча знают всю подноготную
+11
-7
+4
те,кто принижают успехи того Спартака и Романцева скорее всего не видели его игр. это была сильная команда,способная обыграть любого соперника и при этом состоящая только из россиян и стран бывшего СССР. сейчас такое трудно представить
+5
-1
+4
Эх.. Было время. Газзаев, Сёмин, Романцев. Глыбы. Сейчас таких нет
+7
-3
+4
Ответ Nerazzurri-88
Бедолага, надо же как-то Зенит приплести. Вечный комплекс розовый.
Правильно он приплëл. Комментарии почитайте.
+3
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+3
Ответ Nerazzurri-88
Бедолага, надо же как-то Зенит приплести. Вечный комплекс розовый.
ну если тут любят писать, что Романцев игроков воровал. а то что у него тоже игроки пачками уходили, никто не вспоминает. Спартак с Джубановым на острие чемпионом становился, а тут рассказывают про супер состав
+2
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+2
Мэтр как обычно прав! Как бы то ни было, нет оснований ему не верить и не доверять из-за безупречной репутации на все времена....
+6
-4
+2
Аленичева ещё разглядел в парне, который бровку вскапывал
+1
0
+1
Ответ И здесь и там
Палыч отчасти прав в том, что СМ большую часть бюджета получал от еврокубков. Но так-то бюджет у Спартака был выше всех в лиге, плюс Ротору, Алании было сложнее в регионы игроков заманивать, все хотели в Москву. Плюс Романцев, когда руководил сборной, использовал свое положение и не брал в сборную игроков, которые не хотели переходить в Спартак. И ещё не согласен с Семиным по поводу чуйки Романцева на игроков. Может в начале 90-х она была, но во второй половине 90-х и начале нулевых у Романцева было очень много сомнительных трансферов, а почти все молодые игроки заиграли в 96 при Ярцеве. Романцев был силен тем, что ставил узнаваемую игру, искать таланты ему удавалось не очень хорошо
ну посмотри, кто из 96го выиграл титул со Спартаком в 2001. там уже после 96го многие ушли, Спартак точечно усиливался каждый год, это факт. и в целом, провалов не было, пока Спартак побеждал.
+2
-1
+1
Ответ Анатолий Дмитриевич
Подобрел Палыч с годами. а в 2000 году прямо во время матча орал, что "если работать с судьями так, как это делает Спартак, то можно чемпионами мира" стать. Ну и предложил сразу отдать чемпионство Спартаку, все равно судьи другим командам не дадут ничего сделать) смотрите сами) https://vk.com/video?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%202000&z=video-105000961_456239885%2Fpl_cat_trends
после того как Евсеев залепил своему игроку в голову?
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Ответ И здесь и там
например Ковтуна, он уже был игроком сборной, переходя в Спартак
Да,это один такой трансфер,на моей памяти,и всё.
+1
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Просто в "Спартак" переходили на подъемные,плюс гарантия игры за сборную.
тренируемую Игнатьевым, Бышовцем или Садыриным?
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Ответ Александр Жердин
Ты прав, вы игроков не покупали, а просто воровали.
Каких звездных игроков Спартак своровал?
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Конечно. Романцев тренер незаурядный и проделал огромную работу!
Правда когда в Локо, ЦСКА, Зените, Рубине появились деньги, талант и трудолюбие Олега Ивановича все меньше и меньше казались определяющим фактором.
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Ответ Тюменец
Конечно. Романцев тренер незаурядный и проделал огромную работу! Правда когда в Локо, ЦСКА, Зените, Рубине появились деньги, талант и трудолюбие Олега Ивановича все меньше и меньше казались определяющим фактором.
Поменялся футбол, Романцев поменяться не смог, так бывает
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Оно и понятно, что подтверждалось и на международной арене.
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Ответ Spartakus1984
Те кто говорят про бюджет,говорят большие глупости.Если был бюджет,то кого Спартак купил из готовых сильных игроков?
Бюджет это не только покупка игроков. Но и зарплаты,подъемные,премии.
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Ответ Денис Уколов
уже Сёмин, тренировавший в то время, говорит очевидные вещи, а болельщику с дивана, разумеется, виднее))
Про поисковика-затейника Романцева весьма очевидные.
1990—1991 Шахтёр (Донецк) 45 (1)
1989 Факел (Воронеж) 27 (7)
1988—1990 Зенит (Ленинград) 60 (15)
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Ответ Михаил Хромаков
тренируемую Игнатьевым, Бышовцем или Садыриным?
Или Романцевым?
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