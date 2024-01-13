Семин о том, что «Спартак» Романцева обыгрывал всех из-за большего бюджета: «Глупость, просто Олег работал лучше всех. Клуб зарабатывал на поле, а не получал деньги в подарок»
Юрий Семин рассказал, почему «Спартак» был успешен в российском футболе 1990-х.
– Как относитесь к аргументации недоброжелателей Романцева – что он выигрывал, пока у «Спартака» было больше денег, чем у остальных? А как только конкуренты подравнялись и вышли вперед, так победы и закончились?
– Как к глупости. Он просто работал в то время лучше всех. В плане тактики, подбора игроков, который ей соответствовал, а не являлся беспорядочным набором индивидуально сильных мастеров.
Деньги же, полученные в первую очередь от регулярных побед в еврокубках – в частности, в Лиге чемпионов – и продажи им же подготовленных футболистов в Европу, – следствие этой работы, а не преимущества «Спартака» в финансах. Клуб зарабатывал деньги на поле, а не получал их от кого-то в подарок.
Олег нашел и привез в «Спартак» без всяких агентов Онопко, Карпина, Радченко и многих других футболистов, которые до красно-белых не казались такими уж явными талантами. У него выдающееся чутье на игроков! А сколько футболистов, поиграв у Романцева, уехало в Испанию, Германию, Италию и хорошо играло там много лет, представляя честь нашей страны!
– Пару десятков легко можно насчитать. От Царя Мостового до автора голов в победных финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Аленичева.
– Громадное количество! У Романцева не было изначально большего бюджета, чем у конкурентов, чтобы переманить их деньгами! Не было!
– В футбольном мире общеизвестно, что он вообще терпеть не мог говорить с игроками о деньгах, и когда кто-то из них по недомыслию шел к нему с тем, что недостаточно платят, надо бы прибавить – мало им не казалось.
– Зато он мог разглядеть и убедить игроков. Олег понял, что ему нужны два техничных центральных защитника, которые хорошо играют в пас, и взял Онопко с Никифоровым. Не просто потому, что они - хорошие футболисты, а потому что они вписывались в его модель, – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.
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Про положение правда, но это уже 1999-2002 год, уже время было другое и ОИР был уже не тот. Да и собственно никто, кого он хотел взять, используя положение в сборной, так в Спартаке и не оказался: Смертин, Панов, Каряка, Гусев, - все отказались.
смотрите сами)
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Правда когда в Локо, ЦСКА, Зените, Рубине появились деньги, талант и трудолюбие Олега Ивановича все меньше и меньше казались определяющим фактором.
1990—1991 Шахтёр (Донецк) 45 (1)
1989 Факел (Воронеж) 27 (7)
1988—1990 Зенит (Ленинград) 60 (15)