Тихонов не понимает, почему в «Спартаке» столько иностранцев: «Их слишком много. Это наши руководители ошибаются или европейцы приходят, зарабатывают и уезжают?»
Андрей Тихонов не понимает, почему в «Спартаке» столько иностранцев.
– Нынешний вектор «Спартака» – большое количество иностранцев в составе, тренерском штабе, спортивном блоке. При этом наши клубы не играют в Европе. Вы понимаете, зачем столько иностранцев?
– Не понимаю. Они приходят и уходят через полгода или год. Это наши руководители ошибаются или европейцы приходят, зарабатывают деньги и уезжают? Мое мнение – иностранцев слишком много, – сказал экс-футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам