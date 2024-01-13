Андрей Тихонов не понимает, почему в «Спартаке» столько иностранцев.

– Нынешний вектор «Спартака» – большое количество иностранцев в составе, тренерском штабе, спортивном блоке. При этом наши клубы не играют в Европе. Вы понимаете, зачем столько иностранцев?

– Не понимаю. Они приходят и уходят через полгода или год. Это наши руководители ошибаются или европейцы приходят, зарабатывают деньги и уез­жают? Мое мнение – иностранцев слишком много, – сказал экс-футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея».

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