Тихонов не понимает, почему в «Спартаке» столько иностранцев: «Их слишком много. Это наши руководители ошибаются или европейцы приходят, зарабатывают и уез­жают?»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Футбол

Андрей Тихонов не понимает, почему в «Спартаке» столько иностранцев.

– Нынешний вектор «Спартака» – большое количество иностранцев в составе, тренерском штабе, спортивном блоке. При этом наши клубы не играют в Европе. Вы понимаете, зачем столько иностранцев?

– Не понимаю. Они приходят и уходят через полгода или год. Это наши руководители ошибаются или европейцы приходят, зарабатывают деньги и уез­жают? Мое мнение – иностранцев слишком много, – сказал экс-футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея».

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20 комментариев
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Ну ты сейчас класс покажешь,Енисей в РПЛ,в тройке лидеров,несколько кубков России выиграешь. Тогда то и начнёшь пристыживать иностранцев в Спартаке .
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+13
Ответ Дядя ТУРА
не покажет. у него командировка на полгода в Хабаровск, потом в студию снова
Не Хабаровск, а Красноярск....В Хабаровске СКА, Енисей в Красноярске...
+13
0
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Иностранцев столько, что для сына места не остается
+12
-1
+11
а где набрать с российским паспортом игроков на команду, чтобы хотя бы на одном уровне с этими иностранцами играли?
+5
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+4
Когда придёт время придёт в Спартак и разберётся...
+4
-2
+2
Представляю как условный Дель Пьера в таком ключе высказывается и волосы дыбом становятся. А эти российские ветераны на каждом шагу борятся с иностранцами)
+5
-3
+2
Ответ Владимир Владимир
Представляю как условный Дель Пьера в таком ключе высказывается и волосы дыбом становятся. А эти российские ветераны на каждом шагу борятся с иностранцами)
Или чтобы на скай спортс условный Фердинанд такое задвинул
+2
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одно другому не мешает
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Тихонов уже не эксперт с тв, а тренер команды. Уже некорректно рассуждать о ситуации в Спартаке и любом клубе, кроме своего Енисея.
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Ответ Вячеслав Припузов
Не Хабаровск, а Красноярск....В Хабаровске СКА, Енисей в Красноярске...
так он не про Енисей. У него просто инсайд о некой командировке Тихонова в Хабаровск.
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+1
Ответ Дядя ТУРА
не покажет. у него командировка на полгода в Хабаровск, потом в студию снова
Эти тренера приходят и уходят через полгода или год, как говорится
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Они в сговоре
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О чем он? Проблема всех команд в России - это футболисты - паспортисты, так как футболистами их можно назвать с натяжкой
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Там много иностранцев, что нередко в основе выходит аж 0-3 зарубежных граждан.
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