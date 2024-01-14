Агент о том, что Чистяков не поехал на сбор с «Зенитом»: «Пока без комментариев. Сегодня станет известно будущее Дмитрия»
Агент Дмитрия Чистякова высказался о будущем защитника «Зенита».
«Почему Дмитрий не поехал на сбор с «Зенитом» [в ОАЭ]? Пока без комментариев.
Сегодня все станет известно по поводу будущего Дмитрия», — сказал Андрей Талаев.
В декабре сообщалось об интересе к 30-летнему игроку со стороны «Сочи».
В текущем сезоне Чистяков провел лишь 6 матчей.
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P.S. Удачи ему в любом случае!