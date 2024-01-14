Агент о том, что Чистяков не поехал на сбор с «Зенитом»: «Пока без комментариев. Сегодня станет известно будущее Дмитрия»

Агент Дмитрия Чистякова высказался о будущем защитника «Зенита».

«Почему Дмитрий не поехал на сбор с « » [в ОАЭ]? Пока без комментариев.

Сегодня все станет известно по поводу будущего Дмитрия», — сказал Андрей Талаев.

В декабре сообщалось об интересе к 30-летнему игроку со стороны «Сочи».

В текущем сезоне провел лишь 6 матчей.

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