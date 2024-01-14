Агент о том, что Чистяков не поехал на сбор с «Зенитом»: «Пока без комментариев. Сегодня станет известно будущее Дмитрия»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Чистяков Андрей Талаев Футбол

Агент Дмитрия Чистякова высказался о будущем защитника «Зенита».

«Почему Дмитрий не поехал на сбор с «Зенитом» [в ОАЭ]? Пока без комментариев. 

Сегодня все станет известно по поводу будущего Дмитрия», — сказал Андрей Талаев.

В декабре сообщалось об интересе к 30-летнему игроку со стороны «Сочи».

В текущем сезоне Чистяков провел лишь 6 матчей. 

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12 комментариев
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Дмитрию удачи полюбасу!
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По сравнению с Родригао и Алипом Чистяков смотрится намного слабее.
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Чистяков, на мой взгляд, просто сложил руки и перестал серьезно бороться за место в основе Зенита. Переход в клуб, который не борется за золото, должен помочь ему встряхнуться и реанимировать карьеру.

P.S. Удачи ему в любом случае!
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Не соответствует уровню команды, неужели непонятно
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Всё правильно , успехов Дмитрию.
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Ответ Vatikan
а что насчёт магваера?
По сравнению с Ван Дейком и Алипом Магваер смотрится намного слабее.
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