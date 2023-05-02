Аленичев о Дзюбе: «Топ-футболист для РПЛ. Он входит в тройку лучших вместе с Малкомом и Промесом»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Квинси Промес Малком ТАСС Футбол

Дмитрий Аленичев считает Артема Дзюбу одним из лучших футболистов РПЛ.

«Когда он только подписал контракт с «Локомотивом», я сказал, что он забьет как минимум восемь голов и будет отдавать голевые передачи.

Я оказался прав. Потому что для нашего чемпионата Артем – это топ-футболист».

Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом. Здесь даже говорить нечего.

Я уверен, что он еще забьет в оставшихся играх, если, конечно, не будет травм.

Я желаю Артему продолжать помогать «Локомотиву» забивать голы, то есть заниматься своей главной задачей – приносить пользу команде.

Видите, как преобразился «Локомотив» с приходом Дзюбы», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Артем Дзюба забил 8 голов в 8 матчах за «Локомотив».

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11 комментариев

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Михаил1970
Ответ Roman
Тройка лучших игроков РПЛ мальчика: Малком, Промес, Дзюба Тройка лучших игроков РПЛ мужчины: Владимир Полуяхтов, Хызыр Аппаев, Николай Рассказов
Кто эти мужчины?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Black Phoenix
Следующий сезон в Локо расставит всё по своим местам. Если Дзюба и тогда будет регулярно забивать - значит, локальная вспышка сейчас не будет разовой акцией.
То есть вся его карьера в РПЛ до этого (от аренд в Томи и Ростове до доминации в Зените) тоже была разовой акцией?🤓
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Nik Yeremich
ну такими темпами может и войдет в тройку
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Aleksey Yashin
"Когда он только подписал контракт с «Локомотивом», я сказал, что он забьет как минимум восемь голов и будет отдавать голевые передачи.
Я оказался прав"

А что нас ждёт вообще в 2023 году? Просто настолько невероятно точный прогноз, такому таланту нельзя пропадать
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Михаил1970
Что характерно, в топ-3 от Аленичева, есть 2 россиянина, да и Промес мечтает получить наш паспорт.
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Алексей Александрович
Какие же токсики в коментах сидят,вам самим не стыдно? Алейничев просто высказал мнение об футболисте, тут же начали обсирать его что то искать приводить примеры,люди вы тупеете и превращаетесь в быдло)
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инок
Дзюба за пол-сезона в Локо выдал столько голов и голевых передач, сколько некоторые нападающие и за сезон не выдают. Будет интересно посмотреть на него на следующий, уже полноценный сезон.
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bestttttttofthebest
Дмитрий Аленичев безусловно является легендой Спартака и Порту. Никогда не забуду как он брал Кубок УЕФА и побеждал в финале Лиги Чемпионов.
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