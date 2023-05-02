Аленичев о Дзюбе: «Топ-футболист для РПЛ. Он входит в тройку лучших вместе с Малкомом и Промесом»

Дмитрий Аленичев считает Артема Дзюбу одним из лучших футболистов РПЛ.

«Когда он только подписал контракт с « », я сказал, что он забьет как минимум восемь голов и будет отдавать голевые передачи.

Я оказался прав. Потому что для нашего чемпионата Артем – это топ-футболист».

Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с и . Здесь даже говорить нечего.

Я уверен, что он еще забьет в оставшихся играх, если, конечно, не будет травм.

Я желаю Артему продолжать помогать «Локомотиву» забивать голы, то есть заниматься своей главной задачей – приносить пользу команде.

Видите, как преобразился «Локомотив» с приходом Дзюбы», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Артем Дзюба забил 8 голов в 8 матчах за «Локомотив».

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