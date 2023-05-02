Аленичев о Дзюбе: «Топ-футболист для РПЛ. Он входит в тройку лучших вместе с Малкомом и Промесом»
Дмитрий Аленичев считает Артема Дзюбу одним из лучших футболистов РПЛ.
«Когда он только подписал контракт с «Локомотивом», я сказал, что он забьет как минимум восемь голов и будет отдавать голевые передачи.
Я оказался прав. Потому что для нашего чемпионата Артем – это топ-футболист».
Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом. Здесь даже говорить нечего.
Я уверен, что он еще забьет в оставшихся играх, если, конечно, не будет травм.
Я желаю Артему продолжать помогать «Локомотиву» забивать голы, то есть заниматься своей главной задачей – приносить пользу команде.
Видите, как преобразился «Локомотив» с приходом Дзюбы», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Артем Дзюба забил 8 голов в 8 матчах за «Локомотив».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Я оказался прав"
А что нас ждёт вообще в 2023 году? Просто настолько невероятно точный прогноз, такому таланту нельзя пропадать