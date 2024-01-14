«Локо» и Ненахов продлили контракт до 2028 года. Летом защитник мог уйти бесплатно

Теги Локомотив премьер-лига Россия Максим Ненахов Футбол

Максим Ненахов заключил новое соглашение с «Локомотивом».

25-летний защитник продлил контракт с железнодорожниками до июня 2028 года. Вскоре об этом объявят официально, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Действующий договор Ненахова с «Локо» был рассчитан до 30 июня 2024-го.

Экс-футболист «Ахмата» и «Ротора» выступает за красно-зеленых с сезона-2021/22.

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