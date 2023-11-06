Защитник «Локо» Ненахов об 1:1 со «Спартаком»: «Нам не хватило только реализации. Моментов было достаточно»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Максим Ненахов Футбол

Максим Ненахов оценил ничью «Локомотива» со «Спартаком» (1:1) в Мир РПЛ.

— Не знаю, чего не хватило нам, чтобы победить. В принципе считаю, нам не хватило только реализации. Потому что моментов было достаточно. Да, был необязательный пропущенный гол. Недоработали в защите. Почему‑то очень легко дали ударить из 11‑метровой зоны. При том, что мы играли в большинстве. Такого не должно происходить.

— Не возникло ощущения, что слишком поверили в себя после удаления у «Спартака» и слишком расслабленно вышли на второй тайм?

— Такого не было.

— В раздевалке разобрали, почему это произошло?

— Давайте мы это оставим в раздевалке. Еще не было разбора игры. Как разберем, тогда и посмотрим, кто виноват, кто не добежал, кто недоработал. А так, пока точно не скажу.

— По вашему мнению, вы заслуживали победы сегодня?

— В принципе заслуживали. Хорошие моменты были. Просто стоило чуть лучше в обороне сыграть. И в целом мы наладили потом действия в защите. Кроме того выхода Промеса, в принципе ничего не было. Просто свое надо реализовывать, — сказал защитник «Локомотива».

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6 комментариев

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Алексей Ненахов
Так гол забили из под тебя , стоял ворон считал , а так играя на игрока больше , но разницы не было
+3
-1
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Марсель Хабибуллин
Ответ Алексей Ненахов
Так гол забили из под тебя , стоял ворон считал , а так играя на игрока больше , но разницы не было
Почему ты говоришь не "из-под меня", а "из-под тебя"? 🤔
+2
0
+2
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Konstantin Zorin
Спартаку тоже не хватило реализации.
+1
-1
0
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Алексей Ненахов
Ответ Марсель Хабибуллин
Почему ты говоришь не "из-под меня", а "из-под тебя"? 🤔
Это брат мой , Максим
0
0
0
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