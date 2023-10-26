Защитник «Локо» Ненахов считает Дзюбу легендой российского футбола: «Как можно с этим не согласиться? Он лучший бомбардир российского футбола»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Максим Ненахов Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Локомотива» считает Артем Дзюбу легендой российского футбола.

– Год назад «Локо» боролся за совсем другие места. Подписание Дзюбы – главный фактор, переломивший ситуацию?

– В тот момент нам нужен был нападающий, который мог цепляться за мячи. И мы вдвойне обрадовались, что пришел Артем, а не какой-то иностранец. Дзюба – зрелый игрок, который уже все доказал.

– Артем был лидером во всех командах. Многие боялись, что они не уживутся с Бариновым...

– Мне кажется, Артем помог Баре стать еще большим лидером. Может, направил в верное русло. Видно, что Дима стал проявлять лидерские качества ярче, чем до этого.

Еще один плюс Дзюбы – он не межевался ни минуты: сразу закидал раздевалку шутками, передал всем свою уверенность. Опять же, он опытный человек. К тому же с чувством юмора.

– Дзюба – уже легенда российского футбола?

– Конечно. Как можно с этим не согласиться? Он лучший бомбардир российского футбола, – сказал Максим Ненахов. 

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Не уклюж , не техничен ,но да голы удавалось забивать !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю осень
это не дзюба поднялся до уровня русского футбола, это русский футбол опустился до уровня дзюбы, будем объективны.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anti Podonok
Ответ a2wai
Комментарий удален модератором
А у тебя я смотрю прибор не работает,в стрессе находишься))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Для Ненахова Артём безопасен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Насчет бомбардира можно, конечно, сомневаться, но вот то, что он лучше всех руками работает в российском футболе из полевых, это точно да.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Матросов
Ну не легенда уж, а просто хороший футболист, а хороший футболист ещё не значит хороший человек. Да ну ладно, чем там Царь говорит?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ызяя
Ответ bevooch
Комментарий удален модератором
Мнение заремвцев о Дзюбе не стоит учитывать, как мнение бывшей о своем парне. Обиженка почти всегда собирает всякую хрень и небылицы, убеждая в этом и других, и СЕБЯ.
Ребяты, вы сами упустили Дзюбу, вовремя не оценили, не распознали, не увидели .... ну да , лучший нап Росс футбола забивал не за воспитавший его спартак, а за его злейшего врага.
Сильно щипет снизу ...да ??))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мистик
Ну вообще то Саня Кержаков пока лучший бомбардир российского футбола
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ызяя
Особая благодарность Артему от болельщиков Локо.
Когда, стараниями немцев, запахло пердивом, он пришел и чуть не в одиночку вытянул команду из болота.
С его приходом и его голами Локо воспрял и снова поверил в себя.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
Дзюба действительно легенда. Огромный такой, бестолковый и безмозглый иванушка-дурачок, но наш совершенно. Плевать на неприятие и хейт спартаковских и зенитовских фанов. Дзюба особняком вписался в историю нашего футбола — не вычеркнешь. Спасибо ему за лучшие, памятные матчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Ответ Ызяя
Какой там Дзюба чел, пусть решают люди которые с ним общаются (общались). Судя по тому как он обнимался с игроками Зенита после матча Локо с Зенитом неприятия к нему у бывших одноклубников нет. А то что Дзюба лучший нап российского футбола, об этом заремовским нытикам лучше всего расскажут цифры. Заремовцыыы !!)) ..... ауу ..... Гугл в помощь.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anti Podonok
Ответ a2wai
Насчет бомбардира можно, конечно, сомневаться, но вот то, что он лучше всех руками работает в российском футболе из полевых, это точно да.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ответ Anti Podonok
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий