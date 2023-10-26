Защитник «Локо» Ненахов считает Дзюбу легендой российского футбола: «Как можно с этим не согласиться? Он лучший бомбардир российского футбола»
Защитник «Локомотива» считает Артем Дзюбу легендой российского футбола.
– Год назад «Локо» боролся за совсем другие места. Подписание Дзюбы – главный фактор, переломивший ситуацию?
– В тот момент нам нужен был нападающий, который мог цепляться за мячи. И мы вдвойне обрадовались, что пришел Артем, а не какой-то иностранец. Дзюба – зрелый игрок, который уже все доказал.
– Артем был лидером во всех командах. Многие боялись, что они не уживутся с Бариновым...
– Мне кажется, Артем помог Баре стать еще большим лидером. Может, направил в верное русло. Видно, что Дима стал проявлять лидерские качества ярче, чем до этого.
Еще один плюс Дзюбы – он не межевался ни минуты: сразу закидал раздевалку шутками, передал всем свою уверенность. Опять же, он опытный человек. К тому же с чувством юмора.
– Дзюба – уже легенда российского футбола?
– Конечно. Как можно с этим не согласиться? Он лучший бомбардир российского футбола, – сказал Максим Ненахов.
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Ребяты, вы сами упустили Дзюбу, вовремя не оценили, не распознали, не увидели .... ну да , лучший нап Росс футбола забивал не за воспитавший его спартак, а за его злейшего врага.
Сильно щипет снизу ...да ??))
Когда, стараниями немцев, запахло пердивом, он пришел и чуть не в одиночку вытянул команду из болота.
С его приходом и его голами Локо воспрял и снова поверил в себя.