Защитник «Локо» Ненахов считает Дзюбу легендой российского футбола: «Как можно с этим не согласиться? Он лучший бомбардир российского футбола»

Защитник «Локомотива» считает Артем Дзюбу легендой российского футбола.

– Год назад «Локо» боролся за совсем другие места. Подписание Дзюбы – главный фактор, переломивший ситуацию?

– В тот момент нам нужен был нападающий, который мог цепляться за мячи. И мы вдвойне обрадовались, что пришел Артем, а не какой-то иностранец. Дзюба – зрелый игрок, который уже все доказал.

– Артем был лидером во всех командах. Многие боялись, что они не уживутся с Бариновым...

– Мне кажется, Артем помог Баре стать еще большим лидером. Может, направил в верное русло. Видно, что Дима стал проявлять лидерские качества ярче, чем до этого.

Еще один плюс Дзюбы – он не межевался ни минуты: сразу закидал раздевалку шутками, передал всем свою уверенность. Опять же, он опытный человек. К тому же с чувством юмора.

– Дзюба – уже легенда российского футбола?

– Конечно. Как можно с этим не согласиться? Он лучший бомбардир российского футбола, – сказал Максим Ненахов.

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