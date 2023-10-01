Скопинцев тратит 30 000 рублей в месяц на помощь животным: «У нас 5 котов – Цезарь, Лукреция Борджиа, Пушинка, Марсель и Миша»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва коты Дмитрий Скопинцев животные и спорт деньги Благотворительность Футбол

Дмитрий Скопинцев рассказал о том, сколько денег переводит в приюты ежемесячно.

– Откуда у тебя любовь к животным?

– Она была привита с детства. Мы с сестрой постоянно таскали котов домой, кормили их, ухаживали за ними. Это наивысшее проявление чувств, когда ты добр к слабым и беззащитным. Хочется их всех накормить.

Я всегда с собой нашу еду и воду, потому что по дороге попадается кошечка или собачка, которых можно покормить.

– Ты целенаправленно как-то помогаешь?

– У меня нет своего приюта. Но я перевожу приютам деньги. На них закупают корм.

– Это большие суммы?

– Тысяч 30 в месяц.

– Кого больше любишь?

Котов. Так получается, что котов берем мы с мамой, а живут они с бабушкой. Она нас за это третирует (смеется.)

Сейчас со мной живут два кота. Еще три находятся в Воронеже. Цезарь, Лукреция Борджиа, Пушинка, Марсель и Миша.

– Кто воспитал тебя таким добрым? Мама?

– Наверное, да. Воспитание очень важно. Но я всегда говорю: человека можно воспитывать как угодно. Самое важное – самовоспитание, то, как ты воспринимаешь мир, как открыт к людям и искренен.

Не делай человеку плохо – это уже будет хорошо. Если ты можешь это чем-то дополнять, то вообще замечательно. Просто надо любить вселенную.

Можно сказать, я скопировал отношение моей мамы к людям. Я считаю нужным и правильным помогать. Тем более у меня есть возможность, – сказал футболист «Динамо».

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36 комментариев

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MstAndreev
Судя по всему, кот Миша представился сам, чтобы не попасть под беспощадный нейминг)
+131
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Денис Ширинов
Человек, который хорошо относится к животным - хороший человек
+79
-4
+75
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Kuryanin
Ответ Eric_Cartman
Интересный нэйминг
Цезарь, Лукреция Борджиа, Марсель и Миша в фильме "Что здесь делает Миша?"
+55
-1
+54
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Bring Me The Horizon
Молодец!
Беспомощным животным надо помогать. Красавчик!
+22
0
+22
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Cearvm
Ответ MstAndreev
Судя по всему, кот Миша представился сам, чтобы не попасть под беспощадный нейминг)
Там просто шло по восходящей: Миша, Пушинка, Марсель, а потом понеслась)
Но Скопинцев молодец в любом случае!
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stalkers111
у меня знакомый тратит на корм котам 80 тысяч ежемесячно. Может позволить себе это, когда детей нет.
+14
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onsigne
Родителями Лукреции были папа римский котэ Александр и Ваноцца деи Котанеи ?
+14
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Glukinho
Ответ stalkers111
у меня знакомый тратит на корм котам 80 тысяч ежемесячно. Может позволить себе это, когда детей нет.
небось сам 2/3 сжирает
+10
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Eric_Cartman
Интересный нэйминг
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Саша Пушкин
Дорогая редакция, можно как-то донести до Дмитрия, чтобы коту Пушкину накладывали побольше корма?
+9
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SuperDubina
Скопинцев с этой минуты самый любимый футболист!
+8
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<~Inter~>
Ответ stalkers111
у меня знакомый тратит на корм котам 80 тысяч ежемесячно. Может позволить себе это, когда детей нет.
сколько у него котов? и чем они питаются?
+5
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+5
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язь
Официально заявляю, Дмитрий отныне один из любимых моих футболистов. У меня тоже пятеро, всё подобраны с улицы. Живём в хрущевке))
+4
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Kubinec_
красавчик
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Игорь Новиков
Умница.
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Биркарт фон Грелленорт
Прозвища котов забавные. Скопинцеву респект и дальнейшего успеха в его добрых делах!
+3
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AmazingN
Я всегда нАшу еду. Спортс, такой спортс
+2
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Dr. Heisenberg
Очень хороший ответ на последний вопрос. К сожалению, не все понимают эти простые истины.
+3
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laudrup
Огромное уважение!!!
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CaSpeR-13
нашу еду ....
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Men77
О,Скопа красава. Я сам тоже люблю животных ,особенно кошек. Всегда в машине вожу пачку одноразовых тарелок и влажный корм в пакетиках. Ну и дома конечно есть кошка, на которую денег не жалею)
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justbored
Лукреция-Борджа это хорошо.
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bibendum
Коты - это святое
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CSKA_AC Milan
У моего соседа, кота зовут - Племянник.
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AnMe
Ответ Фанат Сан-Марино
Скопинцеву респект, назвать кота в честь салата - это вызов обществу, которые предпочитают давать кошакам стандартный набор имён
Селедка под шубой?
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