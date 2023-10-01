Скопинцев тратит 30 000 рублей в месяц на помощь животным: «У нас 5 котов – Цезарь, Лукреция Борджиа, Пушинка, Марсель и Миша»

Дмитрий Скопинцев рассказал о том, сколько денег переводит в приюты ежемесячно.

– Откуда у тебя любовь к животным?

– Она была привита с детства. Мы с сестрой постоянно таскали котов домой, кормили их, ухаживали за ними. Это наивысшее проявление чувств, когда ты добр к слабым и беззащитным. Хочется их всех накормить.

Я всегда с собой нашу еду и воду, потому что по дороге попадается кошечка или собачка, которых можно покормить.

– Ты целенаправленно как-то помогаешь?

– У меня нет своего приюта. Но я перевожу приютам деньги. На них закупают корм.

– Это большие суммы?

– Тысяч 30 в месяц.

– Кого больше любишь?

– Котов. Так получается, что котов берем мы с мамой, а живут они с бабушкой. Она нас за это третирует (смеется.)

Сейчас со мной живут два кота. Еще три находятся в Воронеже. Цезарь, Лукреция Борджиа, Пушинка, Марсель и Миша.

– Кто воспитал тебя таким добрым? Мама?

– Наверное, да. Воспитание очень важно. Но я всегда говорю: человека можно воспитывать как угодно. Самое важное – самовоспитание, то, как ты воспринимаешь мир, как открыт к людям и искренен.

Не делай человеку плохо – это уже будет хорошо. Если ты можешь это чем-то дополнять, то вообще замечательно. Просто надо любить вселенную.

Можно сказать, я скопировал отношение моей мамы к людям. Я считаю нужным и правильным помогать. Тем более у меня есть возможность, – сказал футболист « ».

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