«Если бы третий Зидан забил, было бы нормально. Ну, Дрогунов – он же лысый, как Зидан». Канчельскис после 2:0 с «Орлом»

Андрей Канчельскис креативно отозвался об игроке своей команды.

Брянское «Динамо» обыграло «Орел» в 26-м туре группы 3 Leon Второй лиги Б (2:0), дубль сделал нападающий Даниил Коноплев.

После матча Канчельскис креативно описал один из моментов в матче.

«Если бы у нас третий Зидан забил, было бы нормально. Третий Зидан не забил. Третий, я говорю, Зидан забил бы!

Ну, я имею в виду, [Владислав] Дрогунов, вы что? Он же лысый, как Зидан», – заявил главный тренер брянского «Динамо».