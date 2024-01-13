Хави о «Реале»: «Анчелотти – один из лучших тренеров в истории и преуспевал во всех странах. Беллингем – экстраординарный игрок, не говоря уже о его голе в класико»
Хави высоко оценил навыки Карло Анчелотти и Джуда Беллингема.
«Анчелотти – один из лучших тренеров мира и один из лучших в истории. Он добивался успеха во всех странах, в которых работал. Никто и слова дурного не скажет об Анчелотти. Я отношусь к нему с невероятным уважением.
Что касается Беллингема, то мы не зацикливаемся на одном футболисте, это было бы безумием. Все игроки там – потрясающего уровня. Я бы отметил его реализацию и физические способности. Он экстраординардый игрок, который делает разницу. Не говоря уже про его гол в класико в чемпионате», – заявил главный тренер «Барселоны».
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«Роналду вместе с Папой Карло» против Барселоны: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.
Что-то не вижу «Роналду унижал Барселону регулярно» )