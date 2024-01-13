Хави о «Реале»: «Анчелотти – один из лучших тренеров в истории и преуспевал во всех странах. Беллингем – экстраординарный игрок, не говоря уже о его голе в класико»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Джуд Беллингем Футбол

Хави высоко оценил навыки Карло Анчелотти и Джуда Беллингема.

«Анчелотти – один из лучших тренеров мира и один из лучших в истории. Он добивался успеха во всех странах, в которых работал. Никто и слова дурного не скажет об Анчелотти. Я отношусь к нему с невероятным уважением.

Что касается Беллингема, то мы не зацикливаемся на одном футболисте, это было бы безумием. Все игроки там – потрясающего уровня. Я бы отметил его реализацию и физические способности. Он экстраординардый игрок, который делает разницу. Не говоря уже про его гол в класико в чемпионате», – заявил главный тренер «Барселоны».

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15 комментариев
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Да, Карло уважают практически все вне зависимости от клубных пристрастий. Ну и гол конечно тогда у Беллингема получился на загляденье. Хави очень корректно и адекватно высказался. Уважение превыше всего, респект!
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С огромным уважением к принципиальным соперникам сказано! Браво, Хави, это честно и достойно!
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Анчелоти один из мудрейших тренеров в мире.
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на Папу Карло как к человеку ни у кого обидок не может быть , очень корректный чел
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Ответ Великий Алонсо
Молодец Хави, уважает Реал и Анчелотти. Роналду вместе с Папой Карло унижал Барселону регулярно, Месси плакал на поле.
Роналду в Реале против Барселоны: 8 побед, 8 ничьих и 14 поражений.
«Роналду вместе с Папой Карло» против Барселоны: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

Что-то не вижу «Роналду унижал Барселону регулярно» )
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Папа Карло собрал перчатку бесконечности, топ 5 чемпионатов! Помимо всего он шикарно работает с молодёжью, шикарно. А сейчас её в Мадриде много
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Джуд уникален в плане физподготовки, последние минуты матча играет как в первые, как Фернандеш или Барелла.
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к сожалению вам, таких игроков уровня Беллингема не светит как своих ушей
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Одной рукой через тренера хвалят соперника, другой через президента вещают про социологический мадридизм :) Типичная лицемерная Барса :) Примерно такое высказывание увидел на ветке Реала. Ну не позор ли(
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Ответ Cruel Snake
Папа Карло собрал перчатку бесконечности, топ 5 чемпионатов! Помимо всего он шикарно работает с молодёжью, шикарно. А сейчас её в Мадриде много
Надо пятую ЛЧ брать - еще одна перчатка будет)
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