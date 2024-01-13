Хави: «Когда «Барса» незаслуженно побеждала? Помню только против «Реала» в прошлом году. Такое случается раз в 200 матчей»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Хави не считает, что «Барселона» иногда незаслуженно проигрывает.

«Когда еще «Барса» побеждала незаслуженно? Вот в чем вопрос. Бывало и наоборот, мы не выигрывали, когда заслуживали этого.

В прошлом году только в матче с «Реалом» мы выиграли, не заслужив этого. Такое случается раз в 200 матчей», – сказал тренер «Барсы».

Хави не уточнил, о каком класико говорит. В 2023 году «Барселона» обыгрывала «Реал» в Суперкубке Испании (3:1), Кубке Испании (1:0) и Ла Лиге (2:1).

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23 комментария
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Не уточнил, но понятно, что речь про выездную победу на Бернабеу в Кубке Испании, тогда Мадрид чудесным образом имея кучу моментов умудрился проиграть и не забить ни одного мяча.
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-6
+12
Тейки Хави на пресс-конференциях стали мало чем отличаться от комментариев Ригоберки. Культурнее разве что.
+13
-6
+7
Ответ Стахович
Хави:Когда Эвребе помогал барсе?Не помню такого
Не было никакого Эвребе
+9
-3
+6
Хави:Когда Эвребе помогал барсе?Не помню такого
+9
-6
+3
Ну что сказать с победой конечно, но игра была почти равная, Хави идёт к успеху, уровень Осасуны достигнут
+3
0
+3
Ответ zdrprvr
Не было никакого Эвребе
Айтекина тоже не было
+6
-3
+3
Ответ Стахович
Айтекина тоже не было
Да вообще Барселона всегда выигрывает 5-0. Какие могут быть претензии к судейству?
+4
-1
+3
На поле надо доказывать , а не чесать языком . Вперёд Барселона- ждём побед !
+4
-2
+2
Хави теперь осталось уничтожить реал!
+3
-2
+1
Спортс - когда вы заблокируюте Стоховича ? Человек неодыкват , нет ни одного нормального вопроса и ответа . Я понимаю , что Барселона самый великий клуб на свете и вы жаждеете трафика ., но уважать клуб и её историю надо .
+6
-5
+1
Хави красавец!! молодёжь
+3
-3
0
Ответ Андрей Букин
Ксави как всегда 😄 Чего-нибудь нового бы почитать..
Кунидрей ты настоящий Мадридиста
+2
-2
0
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