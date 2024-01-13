Хави: «Когда «Барса» незаслуженно побеждала? Помню только против «Реала» в прошлом году. Такое случается раз в 200 матчей»

Хави не считает, что «Барселона» иногда незаслуженно проигрывает.

«Когда еще «Барса» побеждала незаслуженно? Вот в чем вопрос. Бывало и наоборот, мы не выигрывали, когда заслуживали этого.

В прошлом году только в матче с « » мы выиграли, не заслужив этого. Такое случается раз в 200 матчей», – сказал тренер «Барсы».

Хави не уточнил, о каком класико говорит. В 2023 году «Барселона» обыгрывала «Реал» в Суперкубке Испании (3:1), Кубке Испании (1:0) и Ла Лиге (2:1).

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