«Наполи» выиграл впервые за 5 матчей, забив на 96-й «Салернитане» с 20-го места. Чемпионов Италии закрывали в отеле перед игрой

«Наполи» прервал серию матчей без побед, обыграв «Салернитану» в Серии А.

Команда Вальтера Мадзарри забила команде с 20-го места решающий гол на 6-й добавленной ко второму тайму минуте (2:1). Отличился защитник .

Действующие чемпионы Италии победили впервые за 5 матчей. Перед этим они трижды уступили и один раз сыграли вничью.

Всего после назначения Мадраззи «Наполи» одержал 4 победы за 11 матчей во всех турнирах.

«Наполи» закрыл игроков в отеле после разгрома от «Торино». Там будут тренироваться до матча с «Салернитаной»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам