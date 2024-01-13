«Наполи» выиграл впервые за 5 матчей, забив на 96-й «Салернитане» с 20-го места. Чемпионов Италии закрывали в отеле перед игрой
«Наполи» прервал серию матчей без побед, обыграв «Салернитану» в Серии А.
Команда Вальтера Мадзарри забила команде с 20-го места решающий гол на 6-й добавленной ко второму тайму минуте (2:1). Отличился защитник Амир Ррахмани.
Действующие чемпионы Италии победили впервые за 5 матчей. Перед этим они трижды уступили и один раз сыграли вничью.
Всего после назначения Мадраззи «Наполи» одержал 4 победы за 11 матчей во всех турнирах.
- Дата проведения
- 13 января, 17.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Голлини, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Каюсте (Демме, 77), Гаэтано (Распадори, 56), Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия, Симеоне.
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Салернитана –
Очоа, Фасио, Дьомбер (Данилюк, 84), Ловато, Брадарич, Самбия (Бронн, 90), Ленговски (Пьероцци, 66), Мартегани, Кандрева, Тшауна, Нванкво (Иквуемеси, 90).
«Наполи» закрыл игроков в отеле после разгрома от «Торино». Там будут тренироваться до матча с «Салернитаной»
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