«Наполи» выиграл впервые за 5 матчей, забив на 96-й «Салернитане» с 20-го места. Чемпионов Италии закрывали в отеле перед игрой

Теги Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Салернитана Амир Ррахмани Футбол

«Наполи» прервал серию матчей без побед, обыграв «Салернитану» в Серии А.

Команда Вальтера Мадзарри забила команде с 20-го места решающий гол на 6-й добавленной ко второму тайму минуте (2:1). Отличился защитник Амир Ррахмани.

Действующие чемпионы Италии победили впервые за 5 матчей. Перед этим они трижды уступили и один раз сыграли вничью.

Всего после назначения Мадраззи «Наполи» одержал 4 победы за 11 матчей во всех турнирах.

Наполи – Салернитана 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
13 января, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 29 Кандрева, 1:1 – 45, пенальти Политано, 2:1 – 90 Ррахмани.
НаполиГоллини, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Каюсте (Демме, 77), Гаэтано (Распадори, 56), Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия, Симеоне.
СалернитанаОчоа, Фасио, Дьомбер (Данилюк, 84), Ловато, Брадарич, Самбия (Бронн, 90), Ленговски (Пьероцци, 66), Мартегани, Кандрева, Тшауна, Нванкво (Иквуемеси, 90).
Предупреждения:
Каюсте (34), Ленговски (43), Индзаги (45), Брадарич (90), Ррахмани (90), Кварацхелия (90).

«Наполи» закрыл игроков в отеле после разгрома от «Торино». Там будут тренироваться до матча с «Салернитаной»

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4 комментария
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Похоже Мадзарри не тот человек, который поможет этому Наполи.
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Изоляция, жёны не причём, также слабо играют. Так и не натренировались бить по воротам результативно.
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Вот что изоляция с людьми делает!
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Может кто-нибудь прояснить, почему всюду говорят о попадании в 4-ку, подразумевая, что оно дает право на участие в ЛЧ, если со следующего года меняется формат и, соответственно, методика квалификации в турнир?
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