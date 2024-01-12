«Наполи» близок к аренде хавбека «Борнмута» Траоре с опцией выкупа за 25 млн евро
Хамед Траоре близок к возвращению в чемпионат Италии.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, полузащитника «Борнмута» пытается арендовать «Наполи». Неаполитанцы уже направили официальное предложение, а также почти согласовали условия перехода.
У итальянской команды будет право выкупа футболиста за 25 млн евро в июне. Если этот пункт не будет активирован, «Наполи» придется заплатить «Борнмуту» за аренду.
Траоре, ранее выступавший за «Сассуоло» и «Эмполи», играет в АПЛ с 2023 года. В текущем сезоне у него 3 матча в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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