«Наполи» близок к аренде хавбека «Борнмута» Траоре с опцией выкупа за 25 млн евро

Хамед Траоре близок к возвращению в чемпионат Италии.

По сведениям инсайдера , полузащитника « » пытается арендовать « ». Неаполитанцы уже направили официальное предложение, а также почти согласовали условия перехода.

У итальянской команды будет право выкупа футболиста за 25 млн евро в июне. Если этот пункт не будет активирован, «Наполи» придется заплатить «Борнмуту» за аренду.

, ранее выступавший за «Сассуоло» и «Эмполи», играет в с 2023 года. В текущем сезоне у него 3 матча в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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