«Наполи» закрыл игроков в отеле после разгрома от «Торино». Там будут тренироваться до матча с «Салернитаной»

«Наполи» проведет большую часть недели в закрытом режиме.

7 января неаполитанцы проиграли «Торино» (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами. Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо после этого допустил, что команду закроют на базе.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Наполи» действительно решил закрыть игроков, но не базе, а в отеле Serapide в Неаполе. Там футболисты будут тренироваться большую часть недели.

Точные сроки не уточняются, но ожидается, что в таком режиме команда будет работать до матча с «Салернитаной», который состоится 13 января.

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