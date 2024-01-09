«Наполи» закрыл игроков в отеле после разгрома от «Торино». Там будут тренироваться до матча с «Салернитаной»

Теги Торино Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Салернитана Футбол

«Наполи» проведет большую часть недели в закрытом режиме.

7 января неаполитанцы проиграли «Торино» (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами. Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо после этого допустил, что команду закроют на базе.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Наполи» действительно решил закрыть игроков, но не базе, а в отеле Serapide в Неаполе. Там футболисты будут тренироваться большую часть недели.

Точные сроки не уточняются, но ожидается, что в таком режиме команда будет работать до матча с «Салернитаной», который состоится 13 января.

«Наполи» тонет: 0:3 от «Торино», без голов четыре матча, скатились на девятое место. Конте уже рядом

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11 комментариев
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Как можно в здравом уме главным тренером Мадзарри назначить…. Уж лучше бы Гаттузо вернули, как никак его фундамент тоже дал результат уже при Спалетти
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Закрывшись на тренировки с Мадзарри можно только еще хуже сделать
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На матч тв уже какую неделю траур, комментаторам на Кварадону не получается наяривать во время трансляций.
+9
-2
+7
Ответ Владимир Владимирович
Как можно в здравом уме главным тренером Мадзарри назначить…. Уж лучше бы Гаттузо вернули, как никак его фундамент тоже дал результат уже при Спалетти
Гаттузо так-то при делах во Франции.
+3
-1
+2
Владелец самодур , а виноваты игроки , вот просто гениально
+2
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В виде восстановительных процедур прописаны душевные встречи в душевой, с приглашенным на этот короткий срок неким усатым специалистом.
+2
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Интересно в прошлом сезоне они в казарме жили что так хорошо играли?
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Пусть ещё унитазы в отеле отремонтируют. А Осимхен им шлёт шортсы с базы сборной Нигерии.
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Совершенно точно бы это помогло, если бы они их там закрыли с Черчесовым
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А если бы еще Омари Тетрадзе там был, то точно все закончилось бы чьим то убийством.
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