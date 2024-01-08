«Наполи» может закрыть игроков на базе после разгрома от «Торино». Чемпион Серии А идет 9-м после 1-го круга

Спортдиректор «Наполи» допустил, что игроков закроют на базе.

Накануне неаполитанцы проиграли «Торино» (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами.

– Мы приносим извинения нашим болельщикам за этот матч. Команда немного неузнаваема, и мы думаем над тем, как мотивировать ее, чтобы все пришло в норму.

Пока не получается как из-за травм, так и из-за отсутствия крайне важных игроков, таких как Ангисса и Осимхен (футболисты сыграют на Кубке Африки – прим. Sports.ru). Это не оправдание, но нужно понимать, что эти потери на нас тоже повлияли.

Политано не был полностью готов, как и Хуан Жезус. Ситуация непростая, но, повторюсь, нас это не оправдывает.

– Планирует ли « » закрыть игроков на базе, чтобы помочь им лучше сконцентрироваться на футболе?

– Мы встретимся завтра на базе и решим. Мадзарри? Клуб, я и команда ему доверяют, – сказал Мауро Мелузо.

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