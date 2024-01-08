«Наполи» может закрыть игроков на базе после разгрома от «Торино». Чемпион Серии А идет 9-м после 1-го круга

Теги Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Футбол

Спортдиректор «Наполи» допустил, что игроков закроют на базе.

Накануне неаполитанцы проиграли «Торино» (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами.

– Мы приносим извинения нашим болельщикам за этот матч. Команда немного неузнаваема, и мы думаем над тем, как мотивировать ее, чтобы все пришло в норму.

Пока не получается как из-за травм, так и из-за отсутствия крайне важных игроков, таких как Ангисса и Осимхен (футболисты сыграют на Кубке Африки – прим. Sports.ru). Это не оправдание, но нужно понимать, что эти потери на нас тоже повлияли.

Политано не был полностью готов, как и Хуан Жезус. Ситуация непростая, но, повторюсь, нас это не оправдывает.

– Планирует ли «Наполи» закрыть игроков на базе, чтобы помочь им лучше сконцентрироваться на футболе?

– Мы встретимся завтра на базе и решим. Мадзарри? Клуб, я и команда ему доверяют, – сказал Мауро Мелузо.

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21 комментарий
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нужно было продавать когла за Осимхена 120 млн давали, и Кварацхелию тоже когда тоже около 100 млн давали, будут потом как Белотти когда 100 млн за него предлагали, не продали а теперь бесплатно клубы меняет,ну не может такой клуб как Наполи дуплетом брать чемпионство, тем более тренер ушел чемпионский
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Ответ DaniZero
нужно было продавать когла за Осимхена 120 млн давали, и Кварацхелию тоже когда тоже около 100 млн давали, будут потом как Белотти когда 100 млн за него предлагали, не продали а теперь бесплатно клубы меняет,ну не может такой клуб как Наполи дуплетом брать чемпионство, тем более тренер ушел чемпионский
А кто-то разве давал 100 за Хвичу ?
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Можно попробовать закрыть их на овощной базе, а потом на военной, если не поможет))
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Тарасова воскресили что-ли?
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Спалетти что то знал, поэтому так легко согласился уйти
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не здоровая атмосфера
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де Лау бы для начала самому из бэд-трипа выйти. последних двух тренеров по картам Таро нанимал
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Закрыть на базе но не уволить клоуна Мадзарри
Мазохисты пока есть время уволили бы это чудо
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Ответ ololoshkin
Следующий этап - звонок мафии)
Мне кажется, это уже сделано, просто постеснялись озвучить)
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Ответ headmaster
Лучше бы тренера где-нибудь закрыли и назначили нового. Вот где беда
Его вчера итак закрыли. Сидел матч с закрытой трибуны смотрел, электронку курил, кайфовал весь матч))
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