Гарре интересен «Удинезе». «Крылья» готовы продать вингера за 7-8 млн евро (Иван Карпов)
Бенхамин Гарре привлек внимание итальянского клуба.
По данным инсайдера Ивана Карпова, подписать вингера может «Удинезе».
«Крылья Советов» готовы отпустить 23-летнего аргентинца за 7-8 млн евро. Отступные – 10 млн.
В текущем сезоне Гарре провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как Гарре играл за основу «Сити»: выходил против «Ливерпуля», «Баварии» и «Дортмунда». И впечатлял Пепа
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Если бы не Валерин ресурс, то и говорить с тобой не пришлось бы. Попустись.
Мне кажется, 7-8 маловато
Даже в РПЛ тот же Зенит(условно) больше предложит