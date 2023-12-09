Гарре интересен «Удинезе». «Крылья» готовы продать вингера за 7-8 млн евро (Иван Карпов)

Теги Крылья Советов Удинезе серия А Италия возможные трансферы Бенхамин Гарре деньги Футбол

Бенхамин Гарре привлек внимание итальянского клуба.

По данным инсайдера Ивана Карпова, подписать вингера может «Удинезе».

«Крылья Советов» готовы отпустить 23-летнего аргентинца за 7-8 млн евро. Отступные – 10 млн.

В текущем сезоне Гарре провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Как Гарре играл за основу «Сити»: выходил против «Ливерпуля», «Баварии» и «Дортмунда». И впечатлял Пепа

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17 комментариев
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Ответ Ростовский
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Потому что клубом руководит агент, который привозит своих игроков и продает их так, как выгоднее ему. Крылья никогда нормально не заработают
+30
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+28
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Уж не сельмашу об этом говорить.
Если бы не Валерин ресурс, то и говорить с тобой не пришлось бы. Попустись.
+17
-3
+14
Насколько я помню у КС 50% прав только. То есть получат 4 ляма всего. Очень слабо
+10
-2
+8
Ответ green-white-blue
Насколько я помню у КС 50% прав только. То есть получат 4 ляма всего. Очень слабо
Ну иначе бы не 1,75 млн. заплатили, а как минимум в два раза больше.
+4
0
+4
Ответ tony
Потому что клубом руководит агент, который привозит своих игроков и продает их так, как выгоднее ему. Крылья никогда нормально не заработают
Ну да, так и есть. КС существуют чтобы завозить туда игроков, раскручивать их и продавать. Только клуб на этом не зарабатывает.
+3
0
+3
Ответ tony
Потому что клубом руководит агент, который привозит своих игроков и продает их так, как выгоднее ему. Крылья никогда нормально не заработают
Гарре не агентский игрок, решение за менеджментом клуба
Мне кажется, 7-8 маловато
Даже в РПЛ тот же Зенит(условно) больше предложит
+4
-1
+3
Ответ tony
Потому что клубом руководит агент, который привозит своих игроков и продает их так, как выгоднее ему. Крылья никогда нормально не заработают
Гарре не клиент Андреева, его Корнила привёл. и приходил он для перезапуска карьеры, что и получилось. Летом чудом в Грецию не уехал
+3
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Не пойму, нашим топам он не нужен?
+2
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Отличная новость, пусть развивается в топ чемпионате, а не киснет в наших грандах
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Крылья в этом сезоне точно за выживание бороться не будут, так что можно зимой неплохо заработать и наигрывать новые кадры.
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карпов?...все понятно
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Спартаку надо брать Гарре, отличная опция усиления!
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Ответ sp.msk.86
Не пойму, нашим топам он не нужен?
Странная ситуация, игрок топовейший для нашего чемпионата. Было бы отлично, если бы он остался.
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