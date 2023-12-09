Гарре интересен «Удинезе». «Крылья» готовы продать вингера за 7-8 млн евро (Иван Карпов)

Бенхамин Гарре привлек внимание итальянского клуба.

По данным инсайдера Ивана Карпова, подписать вингера может « ».

« » готовы отпустить 23-летнего аргентинца за 7-8 млн евро. Отступные – 10 млн.

В текущем сезоне Гарре провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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