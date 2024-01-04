«Ерунда». Медведев опроверг, что «Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму

В «Зените» прокомментировали информацию о предложении по защитнику Алаа Граму.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил предложение ЦСКА по защитнику тунисского « », увеличив его с 1,5 млн до 1,8 млн евро, и готов перебить следующее предложение московского клуба.

« » повторил предложение по Граму? Ерунда», – сказал председатель правления «Зенита» .

В сезоне-2023/24 Грам провел 10 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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