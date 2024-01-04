«Ерунда». Медведев опроверг, что «Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев высшая лига Тунис Сфаксьен Чемпионат.com Алаа Грам Футбол

В «Зените» прокомментировали информацию о предложении по защитнику Алаа Граму.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил предложение ЦСКА по защитнику тунисского «Сфаксьена», увеличив его с 1,5 млн до 1,8 млн евро, и готов перебить следующее предложение московского клуба.

«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму? Ерунда», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В сезоне-2023/24 Грам провел 10 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карпов опустился.
+7
-3
+4
Ответ Дмитрий9779
Карпов опустился.
Карпова опустили.
+5
-2
+3
Медведев: Обижаете. Дали в 10 раз больше. Газа у нас еще очень много. Ударение на слове ОООчень.
+2
0
+2
Медведев: Ерунда! Не повторил, а предложил х3
+3
-2
+1
Ответ Leon Petov
Москва зря что ли обвинила во всём Империю Зла?
Москва что в зеркало смотрелась?
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий