Карло Анчелотти: «Хави отлично справляется с работой в «Барсе». То, как он видел футбол, помогает ему»

Карло Анчелотти высоко отозвался о Хави.

«Хави отлично справляется со своей работой [в «Барселоне»]. У него нет такого опыта, как у меня, потому что он очень молод.

У него за плечами очень хорошая карьера, это делает его одним из лучших полузащитников в мире. То, как он видел футбол, помогает ему», – сказал тренер «Реала».

Напомним, завтра «Реал» и «Барселона» сыграет в финале Суперкубка Испании.

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