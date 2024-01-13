Карло Анчелотти: «Хави отлично справляется с работой в «Барсе». То, как он видел футбол, помогает ему»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Карло Анчелотти высоко отозвался о Хави.

«Хави отлично справляется со своей работой [в «Барселоне»]. У него нет такого опыта, как у меня, потому что он очень молод.

У него за плечами очень хорошая карьера, это делает его одним из лучших полузащитников в мире. То, как он видел футбол, помогает ему», – сказал тренер «Реала».

Напомним, завтра «Реал» и «Барселона» сыграет в финале Суперкубка Испании.

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5 комментариев
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Карло всегда тактичен, корректно высказывается о своем визави в лестным тонах. Анчелотти всегда вызывает впечатление «доброго дядьки».
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Прораб отлично работает 👌
Продлить легенду ещё на 10 лет
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Не зря Папа Карло называют его ))
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