Жозе Моуринью: «Я идеальный пример профессионализма. За 2,5 года в «Роме» я не пропустил ни одной тренировки»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью назвал себя идеальным образцом профессионализма.

«Я здесь уже два года и пять месяцев и являюсь единственным человеком, который за это время не пропустил ни одной тренировки. Для меня не существует болезней или плохого настроения.

Несколько месяцев назад мне понадобился день для одной ситуации, о которой я не должен рассказывать. Я сообщил об этом директору и владельцам, и мы решили, что день после дерби – хороший день. Я отсутствовал в Риме 15 часов. Мне кажется нелепым оправдывать это.

Я не приемлю, когда мой профессионализм и достоинство, мое отношение к работе ставится под сомнение. Если и есть идеальный пример профессионализма, то это я. Я не пропустил ни одного матча за более чем 20 лет карьеры», – сказал тренер «Ромы».

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22 комментария
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Ответ xbfy7wncvc
Если бы мне платили СТОЛЬКО ЖЕ, то и я бы не пропускал ни одной тренировки. Сдулся он и чувствует это, поэтому ссылается на тренировки, а не на результат. Человеку привезли Лукаку, Дибалу, Белотти за которого в свое время пол Европы гонялось, топовая полузащита, а он такие дешевые отмазки
Ага. Смешные бредни. Челси Лукаку просто выкидывал и ни один клуб мира не готов был даже 30 млн за этого топа дать. Дибалу Юве так же выкинул и никакой борьбы за Дибалу Рома не вела, так как претендентов даже просто его взять бесплатно просто не было. Белотти еще днищавее.
Такой же бред про Галатасарай слышал на протяжение полу года и что турки вообще там чуть ли не 100% в полуфинале играть будут, а на деле там игроки который нафиг никому из реальных топов не нужны.
Может только юнцы Галатасарая или Ромы могут попасть в топы, а все эти Заа, Дибала, Лукаку, Белотти, Пеллегрини, Паредесы, Зиеш, Икарди и т.д. реальным топам нафиг не нужны, как в принципе и сам Маур.
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Удаления особенного во время матчей тоже идеальный пример профессионализма?
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Ответ Дядя ТУРА
он же сказал тренировок, причем тут матчи
Про матчи он тоже сказал, читайте внимательно)
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+2
Ответ Stanislav Cherchesov
Удаления особенного во время матчей тоже идеальный пример профессионализма?
Сатнислав Саламыч, ну что же вы. Не удаление, а отсутствие в технической зоне стадиона вследствие получения красной карточки в предыдущей игре
+6
-4
+2
Вести себя как особенный будучи действительно особенным было реально круто. Но продолжать вести себя так будучи абсолютно средним тренером уже выглядит кринжово.

Мог бы хотя бы подождать завершения карьеры как Мостовой.
+5
-4
+1
Враньё. Моуринью пропустил немало матчей из-за глупейших дисквалификаций. Очень профессионально.
+5
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Ответ Дядя ТУРА
он же сказал тренировок, причем тут матчи
Ну как бы получение красной карточки тренером - это не совсем профессионально
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Ответ Дядя ТУРА
он же сказал тренировок, причем тут матчи
В последнем предложении говорит про матчи.
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Зато матчей пропустил дохерище.
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Такого водителя автобуса как ты в Англии не было, в Европе ты третий после Симеоне и Бердыева
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театр одного актера 😁
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Такого водителя автобуса как ты в Англии не было, в Европе ты третий после Симеоне и Бердыева
Все-таки первый, на своем автобусе он увез 2 ЛЧ и чемпионатов больше, чем у Симеоне и Бердыева вместе взятых
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