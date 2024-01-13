Жозе Моуринью: «Я идеальный пример профессионализма. За 2,5 года в «Роме» я не пропустил ни одной тренировки»
Жозе Моуринью назвал себя идеальным образцом профессионализма.
«Я здесь уже два года и пять месяцев и являюсь единственным человеком, который за это время не пропустил ни одной тренировки. Для меня не существует болезней или плохого настроения.
Несколько месяцев назад мне понадобился день для одной ситуации, о которой я не должен рассказывать. Я сообщил об этом директору и владельцам, и мы решили, что день после дерби – хороший день. Я отсутствовал в Риме 15 часов. Мне кажется нелепым оправдывать это.
Я не приемлю, когда мой профессионализм и достоинство, мое отношение к работе ставится под сомнение. Если и есть идеальный пример профессионализма, то это я. Я не пропустил ни одного матча за более чем 20 лет карьеры», – сказал тренер «Ромы».
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Такой же бред про Галатасарай слышал на протяжение полу года и что турки вообще там чуть ли не 100% в полуфинале играть будут, а на деле там игроки который нафиг никому из реальных топов не нужны.
Может только юнцы Галатасарая или Ромы могут попасть в топы, а все эти Заа, Дибала, Лукаку, Белотти, Пеллегрини, Паредесы, Зиеш, Икарди и т.д. реальным топам нафиг не нужны, как в принципе и сам Маур.
Мог бы хотя бы подождать завершения карьеры как Мостовой.