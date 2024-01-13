Жозе Моуринью: «Я идеальный пример профессионализма. За 2,5 года в «Роме» я не пропустил ни одной тренировки»

Жозе Моуринью назвал себя идеальным образцом профессионализма.

«Я здесь уже два года и пять месяцев и являюсь единственным человеком, который за это время не пропустил ни одной тренировки. Для меня не существует болезней или плохого настроения.

Несколько месяцев назад мне понадобился день для одной ситуации, о которой я не должен рассказывать. Я сообщил об этом директору и владельцам, и мы решили, что день после дерби – хороший день. Я отсутствовал в Риме 15 часов. Мне кажется нелепым оправдывать это.

Я не приемлю, когда мой профессионализм и достоинство, мое отношение к работе ставится под сомнение. Если и есть идеальный пример профессионализма, то это я. Я не пропустил ни одного матча за более чем 20 лет карьеры», – сказал тренер «Ромы».

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