Моуринью о «Роме»: «Люди думают, что меня зовут Жозе Гарри Моуринью Поттер. Это повышает уровень требований»
Жозе Моуринью высказался перед матчем с «Миланом».
«В этом сезоне у нас было два сложных периода: первый – первые три матча в чемпионате, когда мы могли взять 9 очков, а взяли 1одно. Тогда не было свободных игроков, и мы потеряли 8 очков. А сейчас мы отстаем от зоны Лиги чемпионов на 4 балла.
Второй период – отрезок, на котором мы играем против «Фиорентины», «Аталанты», «Юве», «Лацио», «Милана» с усеченным составом. Несправедливо, если кто-то не хочет называть это трудностями. Критикуйте, кого хотите, но забывать о текущих трудностях – безумие.
Даже выигранный у «Кремонезе» матч... Как мы его выиграли? С какой линией обороны? Что представляет собой защита сегодня? Кристенсен, который не защитник, Манчини травмирован и не играет в центре защиты, Хейсен еще ребенок, Льоренте, возможно, сможет сыграть завтра, но под вопросом.
Игнорировать это неправильно, и здесь я должен защитить свою команду и сказать, что они серьезные люди, работающие и страдающие, когда результат не тот, на который мы рассчитывали.
Мы проиграли дерби, но нам нужно бороться в чемпионате. Мы – «Рома», у нас самые невероятные болельщики, которых я когда-либо видел в жизни.
У нас есть тренер, чьего имени достаточно, чтобы люди думали, что его зовут Жозе Гарри Моуринью Поттер. Это повышает уровень требований и ожиданий, но правда в том, что мы боремся за что-то очень сложное.
Против «Милана» мы как всегда выложимся по полной. Жаль, что я буду на трибуне, а не на скамейке запасных. Но я буду делать свою работу, и у меня есть уверенность, что ребята отдадут все силы», – сказал тренер «Ромы».
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2-й сезон - 7-е
Сейчас пока 9-е.
Волшебник 😂
Большинство адекаватных уже давно справедливо списали его как топ-тренера
в еврокубках пока шумит, да и то соперники в двух розыгрышах не были уровня плей-офф ЛЧ
не удивлюсь, если и в этом году дойдут до финала, но условный Ливерпуль снова покажет уровень нынешней Ромы