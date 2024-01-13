Моуринью о «Роме»: «Люди думают, что меня зовут Жозе Гарри Моуринью Поттер. Это повышает уровень требований»

Теги Рома Милан Жозе Моуринью серия А Италия Джанлука Манчини Расмус Кристенсен Дин Хейсен Футбол

Жозе Моуринью высказался перед матчем с «Миланом».

«В этом сезоне у нас было два сложных периода: первый – первые три матча в чемпионате, когда мы могли взять 9 очков, а взяли 1одно. Тогда не было свободных игроков, и мы потеряли 8 очков. А сейчас мы отстаем от зоны Лиги чемпионов на 4 балла.

Второй период – отрезок, на котором мы играем против «Фиорентины», «Аталанты», «Юве», «Лацио», «Милана» с усеченным составом. Несправедливо, если кто-то не хочет называть это трудностями. Критикуйте, кого хотите, но забывать о текущих трудностях – безумие.

Даже выигранный у «Кремонезе» матч... Как мы его выиграли? С какой линией обороны? Что представляет собой защита сегодня? Кристенсен, который не защитник, Манчини травмирован и не играет в центре защиты, Хейсен еще ребенок, Льоренте, возможно, сможет сыграть завтра, но под вопросом.

Игнорировать это неправильно, и здесь я должен защитить свою команду и сказать, что они серьезные люди, работающие и страдающие, когда результат не тот, на который мы рассчитывали.

Мы проиграли дерби, но нам нужно бороться в чемпионате. Мы – «Рома», у нас самые невероятные болельщики, которых я когда-либо видел в жизни.

У нас есть тренер, чьего имени достаточно, чтобы люди думали, что его зовут Жозе Гарри Моуринью Поттер. Это повышает уровень требований и ожиданий, но правда в том, что мы боремся за что-то очень сложное.

Против «Милана» мы как всегда выложимся по полной. Жаль, что я буду на трибуне, а не на скамейке запасных. Но я буду делать свою работу, и у меня есть уверенность, что ребята отдадут все силы», – сказал тренер «Ромы».

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25 комментариев
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Гарри Поттер и Припаркованный автобус
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Ты сам постоянно кичишься своими ПРОШЛЫМИ достижениями - вот поэтому к тебе и высокие требования.
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+9
Жозе, представь каково Грэму Поттеру
+9
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+7
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Ты сам постоянно кичишься своими ПРОШЛЫМИ достижениями - вот поэтому к тебе и высокие требования.
1-й сезон - 6-е место
2-й сезон - 7-е
Сейчас пока 9-е.
Волшебник 😂
+3
0
+3
А что, Особенный больше не Особенный?
+4
-2
+2
Давно уже никто так не думает. Скорее сейчас думают что ты Жозе Хнык-Хнык Моуриньо
+4
-2
+2
Хорош 😁)) Моуриньо
+2
-1
+1
Кто думает ? Несколько нменяемых персофанов , .
Большинство адекаватных уже давно справедливо списали его как топ-тренера
+1
0
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Сбитому не надоело ещё быть посмешищем? За последние 7 лет взял один трофей, и то какой то третьесортный кубок отчаяния, а гонору, как будто каждый сезон требл берёт. Пора уже на пенсию, к арабам. Причем не тренером, а верблюдов пасти.
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Моур,ну ты выдал!Все равно уважаю,конечно,но уже черсчур))))
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Люди думают что его зовут Йозе Марино.
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кроме как постоянными удалениями и скучной Ромой Жозе не выделяется
в еврокубках пока шумит, да и то соперники в двух розыгрышах не были уровня плей-офф ЛЧ
не удивлюсь, если и в этом году дойдут до финала, но условный Ливерпуль снова покажет уровень нынешней Ромы
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Не подсказывайте Ротенбергу!)
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Май нейм из Жозе Моуриньо.
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Только Моуринью круче, чем Гарри Поттер
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Ответ Leon Petov
Жозе, представь каково Грэму Поттеру
Жозе, как сам когда-то получавший хорошую неустойку от Челси, думаю, прекрасно понимает Поттера
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